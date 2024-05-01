Почти 25 тысяч уличных ртутных ламп планируют заменить на светодиодные в рамках соответствующей государственной целевой программы, разработанной Правительством ПМР. На её реализацию планируется затратить в общей сложности 35,1 млн рублей из республиканского бюджета, информирует novostipmr.com
Программа, рассчитанная на пять лет, была принята Верховным Советом ПМР 15 мая. 30 мая её подписал глава государства. Текст программы опубликован на официальном сайте Президента ПМР.
Светодиоды обеспечивают лучшее качество освещения, потребляют в два раза меньше электроэнергии, дольше служат и, в отличие от ртутных ламп, не требуют дорогостоящей демеркуризации. Кроме того, в соответствии с международной конвенцией, выпуск ртутных ламп прекращается, а потому приобретать их будет всё труднее.
Как сообщил первый заместитель председателя Правительства ПМР - министр экономического развития Сергей Оболоник, ресурсы, сэкономленные в результате замены ламп, будут направлены на дальнейшее развитие сетей уличного освещения.