Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье планируют за 5 лет заменить уличные ртутные лампы на светодиодные

В Приднестровье планируют за 5 лет заменить уличные ртутные лампы на светодиодные
фото из открытых источников

Почти 25 тысяч уличных ртутных ламп планируют заменить на светодиодные в рамках соответствующей государственной целевой программы, разработанной Правительством ПМР. На её реализацию планируется затратить в общей сложности 35,1 млн рублей из республиканского бюджета, информирует novostipmr.com

Программа, рассчитанная на пять лет, была принята Верховным Советом ПМР 15 мая. 30 мая её подписал глава государства. Текст программы опубликован на официальном сайте Президента ПМР.

Светодиоды обеспечивают лучшее качество освещения, потребляют в два раза меньше электроэнергии, дольше служат и, в отличие от ртутных ламп, не требуют дорогостоящей демеркуризации. Кроме того, в соответствии с международной конвенцией, выпуск ртутных ламп прекращается, а потому приобретать их будет всё труднее.

Как сообщил первый заместитель председателя Правительства ПМР - министр экономического развития Сергей Оболоник, ресурсы, сэкономленные в результате замены ламп, будут направлены на дальнейшее развитие сетей уличного освещения.

  • Сегодня, 17:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна