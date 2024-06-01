Приднестровье – социально ориентированное государство. В законодательном поле республики действуют законы и госпрограммы, направленные в том числе на поддержку детей, детей-сирот и семей с детьми. Ко Дню защиты детей пресс-служба Верховного Совета рассказывает о действующих социальных гарантиях для данной категории приднестровцев.
Льготы для детей
Государство предоставляет льготы по питанию детей. Бесплатно питаются в детских садах, школах, профессиональных учебных заведениях следующие категории детей:
– дети из многодетных семей;
– студенты-очники не старше 23 лет из многодетных семей;
– инвалиды с детства I, II, III группы, обучающиеся на заочной форме, из многодетных семей и которым не исполнилось 23 года;
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
– дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие коррекционные учреждения;
– дети с туберкулезной инфекцией;
– если родитель является инвалидом.
Льгота в размере 50% на питание в детских садах предоставляется детям, имеющим единственного родителя (когда второй родитель безвестно отсутствует, умер или лишен родительских прав).
Если оба родителя или единственный родитель работает в бюджетной сфере, плата начисляется в меньшем размере.
Предусмотрены льготы на проезд в общественном транспорте. Школьники и студенты оплачивают проезд в троллейбусе и общественном транспорте по междугороднему маршруту в размере 50% от стоимости билета. Льгота действует с 1 сентября до июля, за исключением воскресенья и праздничных дней.
Могут ездить на троллейбусе бесплатно дети-инвалиды, дети из многодетных семей и дети участников боевых действий по защите ПМР, умерших вследствие военной травмы или заболевания.
В Приднестровье все школьники пользуются учебниками бесплатно. Арендная плата за них не взимается.
Рабочие тетради для учащихся начальных классов государство выдает бесплатно.
На каждого ребенка-первоклассника многодетная семья получает компенсацию в размере 100 РУ МЗП (970 рублей). Эти деньги можно потратить на школьно-письменные принадлежности.
Если средний доход семьи меньше размера прожиточного минимума, на каждого ребенка младше 18 лет выдаются канцтовары для школы на сумму 24 РУ МЗП (232 руб. 80 коп.).
Поощрение за учебу
Президентская стипендия полагается учащимся организаций дополнительного образования:
– музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств;
– художественных школ, художественных отделений школ искусств;
– хореографических школ, хореографических отделений школ искусств;
– станций юных техников, туристов, натуралистов;
– дворцов (домов) детско-юношеского творчества, детско-юношеских спортивных школ;
– специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и школы высшего спортивного мастерства.
Размер поощрения для такой категории детей – 40 РУ МЗП (388 рублей).
Президентские стипендии назначаются на 1 учебный год.
Господдержка детей-сирот
Дети-сироты имеют право на:
– обучение на курсах по подготовке к поступлению в университет, техникум или колледж на бесплатной основе;
– зачисление в вуз в преимущественном порядке и на бюджет – по квоте;
– получение бесплатного второго начального или среднего профессионального образования;
– выплаты во время обучения: ежемесячную стипендию и ежегодное пособие на покупку учебной литературы и письменных принадлежностей;
– получение единовременной финансовой помощи при выпуске из учебного заведения;
– сохранение полного гособеспечения и стипендии в случае вступления в брак, во время академического отпуска по медицинским показаниям (в том числе по беременности и родам).
Детям-сиротам выделяют путевки в детские оздоровительные лагеря и оплачивают проезд туда и обратно. Кроме того, им положены бесплатные поездки в санатории, если есть медицинские показания. Также они имеют право на бесплатное медобслуживание в любом республиканском или городском медучреждении.
Льготы на коммунальные услуги
Опекунам, приемным родителям в расчете на одного ребенка из числа детей-сирот, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые обучаются на стационаре, предоставляют 50%-ю льготу на оплату воды, света, газа и пользования лифтом.
Многодетным семьям, согласно Закону ПМР «О государственной поддержке многодетных семей», предоставляются льготы на услуги лифтового хозяйства, на пользование услугами газо-, водо-, тепло- и электроснабжающих организаций. Размер скидки зависит от количества детей в семье.
Жилье для детей-сирот
Дети из льготной категории имеют право на жилье, в котором они могут поселиться после того, как окончат, например, интернат или детский дом. Детям-сиротам в возрасте до 25 лет государство должно предоставить жилье (отдельная квартира или дом, общежитие, компенсация за коммерческий наем).
В Приднестровье действует госпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В апреле 2017 года программа была принята Верховным Советом и рассчитана на 10 лет. С 2018 года ежегодно на покупку квартир и домов для детей-сирот в республиканский бюджет закладывается от 7 до 11 млн рублей.
Льготы для детей-сирот:
– на бесплатный проезд в городском, пригородном, внутрирайонном транспорте (в сельской местности);
– на бесплатный проезд в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы;
– на бесплатное посещение организаций дополнительного образования и культуры.
Для получения льгот нужно предоставить единый билет – документ, удостоверяющий личность ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Пособия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
Ежемесячное пособие на питание; Ежемесячное пособие на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря; Ежемесячное пособие на хозяйственные нужды; Ежемесячное пособие на карманные расходы; Единовременное пособие по выпуску из организаций образования; Единовременное пособие по трудоустройству; Узнать подробнее, какие есть виды пособий и их размеры, можно на сайте Минсоцзащиты ПМР.
Господдержка молодых семей
Государство помогает молодым семьям купить свое жилье. Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» дает возможность получить государственную субсидию на покупку квартиры или частного дома той семье, где есть работник бюджетной сферы или же состоящий на госслужбе. Выделяемые деньги можно направить на оплату кредита и процентов в коммерческом банке. Ипотечный кредит выплачивается в течение 10 лет. Ежемесячный платеж не должен превышать 50% от уровня доходов семьи.
Категории бюджетников, имеющие право на госсубсидию:
– врачи и средний медперсонал организаций государственной и местной системы здравоохранения;
– медсестры, работающие в государственных (муниципальных) специальных (коррекционных) организациях образования;
– педагоги, работающие в государственных (муниципальных) дошкольных, общеобразовательных организациях, организациях среднего профессионального образования, организациях дополнительного образования, в центрах реабилитации;
– военнослужащие Вооруженных сил ПМР, проходящие военную службу по контракту;
– военнослужащие Министерства госбезопасности и Госслужбы охраны ПМР;
– аттестованные сотрудники налоговых органов Министерства финансов;
– работники (служащие) Администрации Президента, Верховного Совета и Аппарата Правительства;
– участковые инспекторы милиции, сотрудники подразделений патрульно-постовой службы милиции, сотрудники изоляторов временного содержания и конвойных подразделений административных служб милиции, сотрудники дежурных караулов и отдельных (военизированных) пожарных постов подразделения, ведающего вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
– аттестованные сотрудники уголовно-исполнительной системы и военнослужащие внутренних войск Министерства юстиции;
– руководители и специалисты библиотек, дворцов и домов культуры;
– работники муниципальных учреждений социальной службы.
На сертификат на получение государственной субсидии могут претендовать семьи в первые 5 лет после заключения брака. В случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака. Условие: один из супругов не достиг 36-летнего возраста. Господдержка распространяется и на неполную семью, состоящую из родителя, не достигшего 36-летнего возраста, и несовершеннолетнего ребенка.
Сумма, предоставляемая государством молодым семьям, зависит от количества детей.
Семья без детей может получить сумму в рублях ПМР, эквивалентную 10 тыс. долларов.
Семья с 1 ребенком – сумму в рублях ПМР, эквивалентную 12 тыс. долларов.
Семья с 2 и более детьми – сумму в рублях ПМР, эквивалентную 14 тыс. долларов.
Молодые семьи могут получить господдержку в госадминистрациях городов и районов. Муниципальные бюджетные кредиты предоставляются на приобретение жилья или строительных материалов, необходимых для строительства домовладений.
Максимальный размер – 160 тысяч рублей ПМР. Срок кредита – до 5 лет. Процентная ставка – 1% годовых.
При этом супруги должны состоять в браке не более 5 лет при условии, что он заключен впервые. Один из супругов не достиг 36-летнего возраста.
Предоставление налогового вычета
Тот, кто впервые приобретает жилье, имеет право на имущественный налоговый вычет. Его размер составляет 10 тысяч РУ МЗП (104 тысячи рублей). Это сумма доходов, которые не облагаются налогом.
Для многодетных семей размер вычета составляет 30 тысяч РУ МЗП (312 тысяч рублей).
Для молодых семей – 34 тысячи РУ МЗП (353 тысячи 600 рублей). Для предоставления имущественного налогового вычета молодой семьей считается семья первые 5 лет после заключения брака, которая имеет одного и более детей. Брак должен быть заключен между супругами в возрасте до 36 лет. Еще одно условие для получения молодой семьей налогового вычета – отсутствие на праве собственности жилого дома или квартиры в течение последних трех лет.
Кроме этого, если у работника есть дети, его налогооблагаемая база уменьшается на сумму стандартного налогового вычета. Стандартный налоговый вычет в размере 150 расчетных уровней минимальной заработной платы (РУ МЗП) распространяется на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.
1 РУ МЗП в данном случае составляет 10,4 руб.
150 x 10,4 = 1 560 руб. (эта сумма не облагается подоходным налогом)
Налоговый вычет на одного ребенка предоставляется в двойном размере:
– вдовам (вдовцам);
– одному из родителей, когда другой родитель лишен родительских прав или признан недееспособным;
– одному из родителей ребенка, рожденного вне брака;
– разведенным родителям, не вступившим в повторный брак;
– единственным родителям (опекунам или попечителям).
Пособие по беременности и родам устанавливается в размере среднего заработка (дохода) застрахованной работающей женщины, исчисленного в соответствии с действующим законодательством ПМР.
Пособие по беременности и родам при усыновлении ребенка в возрасте до 3-х месяцев выплачивается за период со дня его усыновления (основание - решение суда) и до истечения 76 календарных дней (в случае одновременного усыновления двух и более детей – 110 календарных дней) со дня рождения ребенка (детей). Размер пособия исчисляется из среднего заработка, по правилам, установленным для выплаты пособия по беременности и родам.
Пособие по беременности и родам для женщин-предпринимателей установлено в размере 170 РУ МЗП, что составляет 1 649 руб. Назначается и выплачивается за все календарные дни, приходящиеся на период отпуска по беременности и родам.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки (до 12 недель) беременности
Размер пособия составляет 25 РУ МЗП. Для выплаты данного пособия с 1 февраля 2024 года был установлен размер РУ МЗП 10,7 руб., соответственно размер пособия в настоящий момент составляет 267,5 руб. Ранее с учетом размера РУ МЗП 9,7 руб. пособие составляло 242,5 руб.
Единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка для работающих граждан
Для исчисления пособия с 1 февраля установлен размер РУ МЗП 10,7 рубля. Таким образом, с 1 февраля 2024 года на первого ребенка размер пособия составляет 242 РУ МЗП (2 589, 4 руб.), с увеличением данной суммы пособия на 3 680,8 руб., всего 6 270,2 руб., на второго и последующих детей – 242 РУ МЗП (2 589, 4 руб.), с увеличением данной суммы пособия на 4 406,8 руб., всего 6 996,2 руб.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 2 лет составляет 121 РУ МЗП. Для исчисления пособия с 1 февраля установлен размер РУ МЗП 10,7 руб., соответственно сумма пособия составляет 1294,7 руб.
Пособие выплачивается матерям, в случае отсутствия попечения матери отцам, а в случае отсутствия попечения матери и отца – усыновителям или опекунам, подлежащим государственному социальному страхованию.
Оплата дополнительного выходного дня в месяц при уходе за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет одному из работающих родителей (опекуну, попечителю)
В случае осуществления ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) обеспечивается оплата дополнительного выходного дня по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.
Этот день оплачивается в размере средней дневной заработной платы по месту работы родителя (опекуна, попечителя).