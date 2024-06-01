Верховный Совет ПМР принял в первом чтении изменения в ряд законов, направленные на ужесточение правил оборота никотинсодержащей продукции для защиты жизни и здоровья детей и молодежи. Пакет законопроектов инициировали депутаты Комитета по законодательству Галина Антюфеева, Григорий Дьяченко и Валерий Бабчинецкий.
«Вейпы сейчас очень распространены. Дети включаются в курение данных вейпов. Наше предложение – приравнять курение вейпов к потреблению табака. Изменения вносятся в целый ряд законов, определяется порядок продажи, реализации вейпов, порядок пользования людьми данных вейпов», – пояснил суть законопроектов заместитель председателя Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Григорий Дьяченко.
В Комитете по законодательству, защите прав и свобод граждан пояснили, что в действующем законодательстве есть ограничения для несовершеннолетних на потребление табака и табачных изделий, никотина, испарительных смесей и на использование устройств, имитирующих курение табака, пишет пресс-служба Верховного Совета Приднестровья.
Согласно принятым в первом чтении законопроектам, изделия, содержащие безникотиновую жидкость, войдут в определение никотиносодержащей продукции, а приборы, используемые для получения безникотинового аэрозоля, – в перечень устройств для потребления никотиносодержащей продукции. Соответственно, все действующие требования и ограничения для никотиносодержащей продукции будут распространены и на безникотиновую, по аналогии с российским законодательством.
Авторы законопроекта отмечают, что в состав смесей, не содержащих никотин, могут входить различные красители, пищевые добавки. На этикетках современных электронных испарителей нет четкого состава, а также разрешительных документов с информацией о производстве. При этом указывается надпись «без никотина», «со вкусом клубники», что вводит в заблуждение о безвредности для организма данных смесей.
Употребление вейпов и других курительных смесей влияет на бронхолегочную систему и, согласно медицинской статистике, приводит к увеличению количества инфарктов, болезней легких, в том числе у несовершеннолетних, особенно у тех, кто генетически им подвержен.
Изменения, направленные на ужесточение правил оборота никотиносодержащей продукции, предложено внести в 8 законов: «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака и иных никотиносодержащих смесей без содержания табака», Кодекс об административных правонарушениях, «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Об основных гарантиях прав ребенка в ПМР», «О рекламе», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Об акцизах», «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения».
Также в Кодексе об админправонарушениях предложено увеличить штраф за продажу табака и табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.
Профильный комитет продолжит работу над пакетом законопроектов.