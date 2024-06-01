В Приднестровье продолжается работа по восстановлению дубрав на землях Государственного лесного фонда. Она проходит в рамках Госпрограммы и рассчитана на 2021-2041 годы. О реализации проекта в прошлом году говорили на пленарном заседании Верховного Совета. Правительство представило парламентариям подробный отчет о проделанной работе и достигнутых результатах, сообщает пресс-служба Правительства республики.
Государственная программа по восстановлению лесных ресурсов была разработана высшим органом исполнительной власти по поручению Главы государства. Она стала решением проблемы низкой лесистости страны. На момент принятия Госпрограммы при оптимальных 12-14% степень облесённости нашей территории составляла всего 7,6%. В лесах преобладал дуб черешчатый, возраст которого превышал подходящий для рубки и достигал от 80 до 120 лет.
В течение 20 лет планируется высадить порядка 250 га леса, это более 1,7 млн саженцев. В прошлом году засадили 11,7 га из запланированных 12,5 га, на каждый гектар высаживают порядка 7,1 тыс. молодых дубков. Стоит отметить, что данная порода деревьев является оптимальной для высадки лесов. Приднестровские специалисты отмечают, что 1 га дубрав в возрасте 40 лет поглощает до 18 тонн углекислого газа и выделяет при этом 14 тонн кислорода, а также эффективно фильтрует пыль (56 тонн на 1 га), обеспечивая здоровую окружающую среду.
В 2023 году также была проведена санитарная рубка в Каменском, Рашковском и Дубоссарском лесничествах на общей площади 11,6 га. Выполнены работы по обработке почвы на участке площадью 2,6 га, а уход за лесными культурами был организован на общей площади 59,2 га.
На реализацию Государственной программы были выделены средства как из собственных ресурсов ГУП «Приднестровье-лес», так и из республиканского бюджета.
Изучение и охрана недр
Продолжило заседание рассмотрение отчета о реализации в 2023 году Государственной программы развития минерально-сырьевой базы, рационального и комплексного использования минеральных ресурсов и охраны недр на 2022-2026 годы. На эти цели в 2023 году было выделено порядка 1 млн рублей.
В минувшем году были проведены значимые работы по изучению режима и баланса подземных вод на территории Республики. В частности, пробурены две наблюдательные скважины в Дубоссарском районе у села Дойбаны, произведена чистка еще двух существующих в Слободзейском районе и Тирасполе, осуществлены замеры уровня воды и их температуры по всей режимной сети. Также были проведены 292 контрольных замеров уровня воды. Важным результатом стало создание 16 графиков, которые показывают, как менялись уровни воды и химический состав подземных вод в течение последних пяти лет.
Стоит отметить важную работу в рамках защиты подземных вод от загрязнений. За 2023 год обследовано 13 объектов хранения твердых бытовых отходов в Григориополе и Григориопольском районе рядом с поселками Карманово, Маяк и селам Малаешты, Гыртоп, Глиное, Колосово, Шипка, Виноградное, Спея, Тея, Токмазе, а также в селе Парканы.
Большая работа проведена в рамках мониторинга процессов разрушения, выветривания и эрозии почвы на территории республики.