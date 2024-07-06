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Приднестровец Иван Коршунов стал чемпионом мира по академической гребле среди студентов

Приднестровец Иван Коршунов стал чемпионом мира по академической гребле среди студентов
Фото: телеграмм-канал "Первое Радио - Приднестровье"

Студент Приднестровского госуниверситета им. Шевченко Иван Коршунов в финале чемпионата мира по академической гребле на полторы секунды обошел своего главного конкурента из Польши.

Как сообщило Первое Радио Приднестровья, после двух третей дистанции польский спортсмен лидировал. Иван Коршунов отставал от него на три секунды. Но на последнем отрезке он сделал резкий рывок и вырвался вперед.

Это первая медаль чемпионата мира среди студентов в его карьере.

Чемпионат мира по академической гребле среди студентов проходит в Роттердаме (Голландия). В нем принимают участие спортсмены из 23-х стран.
  • Сегодня, 12:27
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