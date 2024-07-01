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С 9 июля в Приднестровье временно запрещен ввоз продукции свиноводства из Республики Молдова
В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР издан Приказ № 253 «Об установлении временного ограничения на ввоз живых животных (свиней), продукции полученной от забоя свиней, готовых кормов и кормовых добавок, используемых для кормления свиней».
Временный запрет введен в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией по африканской чуме свиней в Республике Молдова, а также в целях недопущения заноса инфекционного заболевания на территорию Приднестровской Молдавской Республики, сообщает
пресс-служба ведомства.
Согласно Приказу, временно запрещен ввоз на территорию Приднестровья живых животных (свиней), продукции полученной от забоя свиней, а также всех видов готовых кормов и кормовых добавок, используемых для кормления свиней, из населённых пунктов Республики Молдова, в которых зарегистрированы случаи вспышек особо опасного инфекционного заболевания - африканская чума свиней, а именно:
- Плоп Кагульского района,
- Гырбова Дондюшанского района,
- Воронково Сорокского района,
- Сынжерея, Вранешты Сынжерейского района
Приказ вступает в силу с 9 июля 2024 года.