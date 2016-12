play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.6 Категория: Новости дня



Рогозин ответил Шалару: Ваш путь не идиотский, а преступный

Вице-премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Рогозин ответил министру обороны РМ Анатол Шалару на его заявление о том, что "пока нет признаков, что Украина идет по нашему идиотскому пути с Приднестровьем".

- Путь, пролегающий через гражданскую войну, ради того, чтобы "без виз красиво тусоваться" в европах, не идиотский, а преступный, гражданин Шалару, - написал Рогозин на своей странице в соцсети.



Отметим, что ранее Рогозин прокомментировал и заявление Шалару о том, что Киев и Кишинёв намерены подготовить до конца года совместный план вывода российских военных и вооружений из Приднестровья.

- А с Россией и Приднестровьем посоветоваться забыли? А то звучит как "Гондурас пообещал помочь Гватемале в выводе войск США из Кореи", - написал тогда вице-премьер РФ.



Подробнее: http://bloknot-moldova.md/news/rogozin-otvetil-shalaru-vash-put-ne-idiotskiy-a-pr-802432







Игорь Додон обсудил с Ириной Влах задержания в Гагаузии

Избранный Президент Республики Молдова встретился с Башканом Гагаузии. Об этом Игорь Додон сообщил на своей странице в социальной сети.

- В связи с вчерашними задержаниями сошлись в мнении, что нельзя допустить дестабилизации ситуации, правоохранительные органы должны действовать строго в рамках закона. В качестве Президента уже запросил дополнительную информацию и будем предпринимать необходимые меры, чтобы разобраться в этой ситуации, - отметил он.

Глава государства подчеркнул: Гагаузия - ключевой регион в Молдове с точки зрения успешного решения этнических проблем в нашем обществе.

- Этот регион всегда стоял на страже молдавской государственности. От стабильности в Гагаузии зависит судьба всей Молдовы. Я заверил Башкана Автономии, что Гагаузия будет в центре моего особого внимания как главы государства. Выражаю полную поддержку Гагаузии, её народу и её руководству, - добавил он.



Отметим, что вчера пресс-служба автономии сообщила о массовом вызове в прокуратуру жителей Гагаузии, вовлеченных в организацию избирательного процесса на выборах в Народное собрание. Также стало известно, что Секретаря Наблюдательного совета GRT и президента комратского футбольного клуба «Гагаузия-Огузспорт» Анатолия Мавроди задержали стражи порядка в масках и бронежилетах. Была задержана и председатель избирательного участка в Комрате №1/2 Елена Тодорова.



Ирина Влах выразила уверенность, что преследуется цель запугать жителей автономии и повлиять на политические процессы, связанные с утверждением судебными инстанциями итогов выборов в Народное собрание. В данной связи Влах обратилась с просьбой об экстренной встрече к главам дипломатических миссий Российской Федерации, Турецкой Республики, комиссии Евросоюза, офиса Совета Европы, ОБСЕ, аккредитованных в Республике Молдова. В ходе прямого диалога башкан намерена проинформировать иностранных послов о попытках дестабилизации политической ситуации в регионе













Действующий против избранного. Игорь Додон и Николае Тимофти поссорились из-за Приднестровья

Действующий президент Николай Тимофти и избранный глава государства Игорь Додон обменялись жесткими заявлениями в адрес друг друга. Причиной заочной перепалки стали высказывания Додона по поводу приднестровского конфликта.

Поводом для выяснения отношений между уходящим президентом Тимофти и Додоном, чья инаугурация намечена на 23 декабря, стало заявление последнего о том, что вина за конфликт в Приднестровье «лежит в первую очередь на руководстве Молдовы».



Об этом избранный президент сказал в интервью Russia Today, опубликованном 16 декабря. Отвечая на вопрос о том, могут ли Тирасполь и Кишинев достичь консенсуса, Игорь Додон заявил: «Я неоднократно говорил, что виновен в этом в первую очередь официальный Кишинев, из-за которого разразилась эта гражданская война в начале 90-х».



«Все это началось из-за того, что в Кишиневе — у кого-то горячие головы были — хотели объединения с Румынией. И лозунги там были: „Чемодан — вокзал — Россия“, — давайте, где больше русскоязычного населения, пойдем на них. Сначала на Гагаузию пошли, потом на Приднестровье. Я понимаю, что вина лежит в первую очередь на руководстве Молдавии, и это признаю. Я неоднократно говорил, что мы должны это признать и попросить прощения. Потому что погибли сотни, тысячи людей. Конечно, этого не забыть, я их очень хорошо понимаю. Но нужно смотреть в будущее. А в будущем мы должны находить общий язык», — заявил Додон.



Николае Тимофти в ответ распространил заявление, в котором посоветовал Додону «быть более сдержанным в отношениях с тираспольскими сепаратистскими лидерами, а также в намерениях федерализации Республики Молдова».



«В области политики существуют уязвимые темы, которые нельзя категорически и однобоко трактовать, а если кто-то это делает, он должен взять на себя ответственность за возможные последствия. Одно из дерзких заявлений в адрес участников войны на Днестре, семей, потерявших в боях отцов и сыновей, а также государственных органов касается извинений, которые „Кишинев должен попросить у Приднестровья“. В чем была вина Кишинева, что 2 марта 1992 года, когда Республика Молдова получила статус государства-члена ООН, сепаратистские силы атаковали полицейские посты Кишинева на восточном берегу Днестра?! За четыре месяца боевых действий, которые велись в Кочиерах, Кошнице, Бендерах, пролилось много крови для защиты национальной независимости и территориальной целостности. Просить сегодня прощение за то, что мы не уступили, не предали идеалы и хотели защитить конституционный режим?» — говорится в заявлении, которое 21 декабря опубликовало информагентство «Молдпрес».



Тимофти также отметил, что «позиции избранного на выборах 13 ноября президента имеют достаточно подтекста, чтобы скомпрометировать стабильность в стране и национальное единство».

«Общность идей с прогрессивными силами, гражданским обществом, интеллектуальной элитой народа — таков должен быть принцип правления президента Республики Молдова, а не партийные догмы, которые запускаются в политику. Проводить политику для партии и политику от имени граждан — разные вещи, второе крайне важно для главы государства, поскольку показывает его политическую, гражданскую зрелость и уважение к Родине», — отмечается в заявлении Тимофти.

Реакция Додона была довольно жесткой. «В конце своего мандата господин Николае Тимофти осознал, что может быть президентом и может делать декларации. Хотя бы в последний час. Я понимаю его психологическое состояние. Больно уходить с самой высокой должности в государстве, не оставив после себя ничего значимого, кроме мешка с медалями», — цитирует Додона сайт Actualitati.md.

Избранный президент также припомнил уходящему главе государства, как тот принимал присягу правительства Павла Филипа и недавно назначенного генпрокурора Эдуарда Харунжена.

«Еще предстоит выяснить, как господин Тимофти дошел до того, чтобы утверждать правительство и генерального прокурора ночью, в тайне от граждан. Как он посмел молчать, когда крали миллиард. Как делал другие антисоциальные вещи. Мне жаль, что в конце его мандата приходится делать такие ремарки. Сожалею, что Николае Тимофти не знает, как поставить точку на своей странице, не пролив чернила. Это тоже характеристика человека», — заключил Додон.









В Стамбуле открыт автомобильный тоннель под проливом Босфор.

"Евразийский тоннель" - уникальная для Турции подземная автотрасса, проложенная под проливом Босфор - официально открылся сегодня в Стамбуле.

В церемонии приняли участие президент и премьер-министр Турции Тайип Эрдоган и Бинали Йылдырым, а также члены правительства.

"Я благодарю всех, кто принимал участие в строительстве, министров, компании, инженеров, рабочих. Этот тоннель связал два континента, на которых расположена наша страна. Он принесет нам очень большую пользу. Теперь неважно, какие будут погодные условия, люди смогут беспрепятственно передвигаться между Азией и Европой", - сказал он.

Йылдырым, в свою очередь, напомнил, что "Турция 600 лет остается мостом между Европой и Азией". "Мы открываем этот тоннель. Ранее мы обновили 156-летнюю железнодорожную сеть (за счет железнодорожного тоннеля "Мармарай"), построили два аэропорта в Стамбуле и, надеюсь, в 2018 году откроем третий аэропорт, самый большой в мире", - сказал премьер.



Тоннель длиной 14,5 км соединяет азиатскую и европейскую части Стамбула между районами Гезтепе и Казлычешме. 5,4 км этой дороги проложены непосредственно под Босфором на глубине 106 метров от уровня моря. Автотрассы проложены одна над другой, и тоннель спроектирован так, чтобы с большим запасом выдерживать землетрясения, цунами и давление почвы.



Изначально проект тоннеля под Босфором, который мог бы использоваться для движения транспорта, был подготовлен еще во времена правления османского султана Абдулхамида Второго (1842-1918). Но по различным причинам, в том числе техническим, он так и не был реализован. Сейчас "Евразийский тоннель" стал второй подземной трассой под проливом после железнодорожного тоннеля "Мармарай".



По предварительным расчетам, тоннелем ежедневно будут пользоваться 120 тыс. автомобилей. Стоимость проезда составит $4 для легковых автомашин и $6 для микроавтобусов, проезд других видов транспорта по тоннелю запрещен. Время в пути между двумя частями Стамбула с его открытием сократится со 100 до 15 минут. Строительство тоннеля заняло пять лет и обошлось в $1,2 млрд частных инвестиций; консорциум будет управлять тоннелем в течение 24,5 лет, после чего он будет передан государству.







Президент Республики Молдова Игорь Додон приветствует получение большинства представителями Социально-демократической партии Румынии.

В одном из сообщений в социальных сетях Игорь Додон сказал, что левосторонняя политика Румынии добилась замечательных результатов, сообщает NOI.md.

«Я приветствую победу СДПР и выражаю надежду, что лидеры этого формирования сбалансируют риторику Бухареста по отношению к Молдове. Я рассчитываю, что новое правительство проявит большее уважение к независимости и суверенитету нашей страны. А к унионистским движениям будут относиться, как к маргинальным и радикальным образованиям, заблудившимися в водах демократии», - отметил Игорь Додон.

Уточняем, что в результате выборов в Румынии СДПР набрала в Палате депутатов 46,14% голосов избирателей, НЛП – 19,96%, «Союз за спасение Румынии» - 8,43%, «Демократический союз румынских венгров» - 6,35%, «Альянс либералов и демократов» - 5,65%, «Народное движение» - 5,06%, а партия «Единая Румыния» - 2,78%, согласно данным, обнародованным ЦИБ.







СМИ: сирийская армия захватила в Алеппо иностранных военных инструкторов

В международной прессе появились сообщения о том, что сирийской армии в Алеппо удалось взять в плен иностранных военных специалистов, воевавших на стороне боевиков. В частности, издание 21st Century Wire еще 16 декабря сообщило о том, что сирийский спецназ смог захватить 14 инструкторов из стран американской коалиции, которые укрывались в бункере в восточном Алеппо.

Издание приводит их имена. Большинство — представители Саудовской Аравии, однако среди них есть представители Иордании, Марокко, Катара, США и даже Израиля.

Согласно другому источнику — сирийскому журналисту и общественному деятелю Саиду Хилалу Алшарифи — в распоряжении Дамаска имеются плененные в Алеппо офицеры из государств-членов НАТО — США, Франции, Германии и Турции, а также из Израиля. Об этом он сообщает на своей странице в Facebook (перевод с французского):

«Благодаря полученной информации, сирийские власти обнаружили штаб-квартиру высокопоставленных офицеров НАТО в подвале в Восточном Алеппо и захватили их живыми. Некоторые имена уже были даны некоторыми сирийскими журналистами, включая меня. Национальность — США, Франция, Великобритания, Германия, Израиля, Турция, Саудовская Аравия, Марокко, Катар и т. д. В свете их национальностей и их ранга, уверяю вас, что сирийскому правительству было очень важно их поймать и предъявить их в прямых переговорах с теми странами, которые пытались уничтожить их».

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2016/12/18/smi-siriyskaya-armiya-zahvatila-v-aleppo-inostrannyh-voennyh-instruktorov?utm_source=smi2







«Мисс Мира-2016» стала представительница Пуэрто-Рико

Представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле завоевала титул «Мисс Мира-2016», сообщается в твиттере соревнования.

Первой вице-мисс стала представительница Доминиканской республики Ярица Реес, второй вице-мисс — девушка из Индонезии Наташа Мануэла.

Финал соревнований проходил в американском штате Мэриленд.

Россиянка Яна Добровольская из Тюмени — обладательница титула «Мисс Россия» — в финал «Мисс Мира» не вышла.

В прошлом году представительница России София Никитчук заняла на конкурсе второе место, уступив испанке Мирее Лалагуне.







Папа римский решил посетить Донбасс

Папа римский Франциск приедет в Донбасс в мирное время, если получит соответствующее приглашение. Об этом рассказал посол Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, сообщает РИА Новости.

«Когда будет уже спокойствие, "время братства", то папа обязательно найдет возможность, чтобы приехать сюда и проведать людей, но для этого нужно приглашение от всех сторон», — сказал Гуджеротти.

Сейчас папа римский Франциск не может приехать в Донбасс, но у него есть такое желание, добавил он.

«Вы знаете, что планы в руках Божьих. Он хотел бы всегда быть присутствующим там, где есть трудности и терпение. Желание, и цель папы объединять тех людей, которые находятся в разногласии, и помогать им находить общий язык», — сказал Гуджеротти.

В воскресенье, 18 декабря, Клаудио Гуджеротти провел воскресную службу в римско-католическом приходе Рождества Пресвятой Девы Марии в Луганске. Он назвал целью своей поездки «засвидетельствовать близость и любовь папы римского людям», которые живут в Донбассе. Гуджеротти планирует встретиться с представителями Луганской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.





Парламент заставил женщин Молдовы еще позже выходить на пенсию

Парламент Молдовы на заседании в пятницу проголосовал в окончательном чтении за проект пенсионной реформы, которую в начале декабря одобрило правительство, спустя несколько дней после публикации проекта для публичных дебатов.



Пенсионную реформу в Молдове проведут за счет самих пенсионеров Проект вызвал серьезные споры в высшем законодательном органе республики, которые начались еще на заседании парламентской комиссии и продолжились на пленарном заседании. В итоге окончательный вариант проекта поддержали 51 депутат. Главное изменение, которое парламентарии утвердили по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта, это введение единого возраста выхода на пенсию.

Если изначально предлагалось, чтобы женщины выходили на пенсию в 62 года, а мужчины – в 65, то теперь парламент утвердил единый возраст выхода на пенсию – в 63 года. Проект предусматривает, что с 1 июля 2017 года возраст выхода на пенсию будет увеличиваться ежегодно для мужчин на четыре месяца, для женщин — на шесть, пока не достигнет показателя в 63 года.

Женщины, которые родили и воспитывают до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, смогут выходить на пенсию на три года раньше стандартного срока, а лица, занятые на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, — на восемь лет раньше. Одно из важных изменений — новая формула расчета пенсий, в которой учитываются стаж и вклад пенсионера в систему социального страхования, отдельно рассчитывается средний ежемесячный застрахованный доход, полученный гражданином до и после 1 января 1999 года.



Проект предусматривает, что страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту также будет единым – 34 года. Переход также осуществится поэтапно — ежегодно с 2017-го он будет увеличиваться на шесть месяцев. Таким образом, для мужчин такой стаж станет действительным с 1 июля 2018 года, а для женщин — с 2024 года. В первоначальной версии проекта предполагалось, что для мужчин он будет 36 лет, а для женщин — 33 года. При этом минимальный стаж для начисления пенсии составит 17 лет. Те граждане, кто на момент достижения стандартного пенсионного возраста не имеют такого трудового стажа, будут получать социальное пособие. Индексация пенсий будет проводиться только при условии, если ежегодный рост потребительских цен составит не менее 2%.











Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, упрощающий порядок получения гражданства РФ для иностранных граждан, если хотя бы один из его родителей имеет документальное подтверждение о русской национальности.

"Законопроектом предлагается внести изменение… в части установления упрощенного порядка приема в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, если национальность хотя бы одного из родителей указанного гражданина или лица записана в акте о рождении указанного гражданина или лица как русский", — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что в таких случаях не потребуется соблюдение условий о непрерывном проживании на территории России в течение пяти лет, предоставления вида на жительство, сдаче экзамена на знание русского языка, однако нужно будет начать процедуру отказа от имеющегося гражданства (но не предоставлять справку о выходе из гражданства).

"Принятие проекта федерального закона позволит упростить порядок приема в гражданство РФ иностранных лиц и лиц без гражданства, русских, наших соотечественников, проживающих в государствах, входивших в состав СССР", — добавили авторы.





На востоке Москвы ребенок упал с 16 этажа и выжил

В районе Новокосино на востоке Москвы ребенок выпал с 16 этажа жилого дома. Пострадавший чудом выжил в результате падения с огромной высоты, сообщает Дни.ру.

Ребенок был доставлен в больницу на вертолете, передает РИА Новости. "Врачами Московского авиационного центра были произведены реанимационные мероприятия", – сообщили в Московском авиационном цент







Forbes четвертый раз подряд назвал Путина самым влиятельным человеком в мире: он везде "получает все, что хочет"

Российский президент Владимир Путин четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира американского журнала Forbes, состоящий из 74 человек

В десятку вошли также основатель Microsoft Билл Гейтс (7 место)

Российский президент Владимир Путин четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира американского журнала Forbes, состоящий из 74 человек.

"Что в родной стране, что в Сирии, что на президентских выборах в США российский лидер продолжает получать все, что хочет", - прокомментировал первую позицию российского лидера журнал. Он "обнаруживает влияние своей страны почти в каждом уголке земного шара" и, "не будучи стеснен устоявшимися мировыми нормами, смог его усилить в последние годы".

В кремлевской пресс-службе РИА "Новости" сказали, что пока не видели журнала.







Остальные позиции в первой десятке рейтинга распределились так: на втором месте - избранный президент США Дональд Трамп, на третьем - канцлер ФРГ Ангела Меркель (в 2015 году она была второй в списке), на четвертом - китайский президент Си Цзиньпин, на пятом - Папа Римский Франциск, на шестом - американский экономист, глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.

В десятку вошли также основатель Microsoft Билл Гейтс (седьмое место), разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж (восьмое место), премьер-министр Индии Нарендра Моди (девятое место), основатель Facebook Марк Цукерберг (10-е место).

В этом году в рейтинге появились 11 новых имен, в том числе Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании (13-е место), соучредитель сетевой транспортной компании Uber Трэвис Каланик (64-е место), президент и главный исполнительный директор (CEO) компании The Walt Disney Боб Айгер (67-е место), вице-президент США Майк Пенс, который вступит в должность 20 января 2017 года (69-е место), президент Филиппин Родриго Дутерте (70-е место) и председатель правления и исполнительный директор корпорации Las Vegas Sands Шелдон Адельсон, считающийся самым богатым евреем в мире (72-е место).



В список вернулись два фигуранта: новоизбранный Генсек ООН Антониу Гутерриш (36-е место), последний раз появлявшийся в рейтинге в 2009 году, и президент Турции Рейджеп Эрдоган (56-е место), пропавший из рейтинга в 2012 году. Действующий лидер США Барак Обама, который в прошлогоднем рейтинге занял третье место, в нынешнем опустился на 48-ю позицию.

На 43-м месте - северокорейский диктатор Ким Чен Ын, на 63-м месте - президент Сирии Башар Асад, на 71-м - лидер запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" Айман аз-Завахири. Рейтинг - субъективный и не претендует на истину в последней инстанции, подчеркнули в Forbes.

В прошлогоднем рейтинге Россию представляли четверо: помимо Путина, в список вошли президент "Роснефти" Игорь Сечин (47-е место), глава "Газпрома" Алексей Миллер (54-е место) и бизнесмен Алишер Усманов (67-е место).







Олег Хоржан о прошедших выборах







В Приднестровье упростят ввоз товаров для личного пользования

В их числе компьютеры, оргтехника, мобильные телефоны, электротовары и многое другое

Правительство ПМР поддержало инициативу Государственного таможенного комитета по облегчению правил ввоза товаров физическими лицами для личного пользования.

Так, гражданам будет разрешено ввозить в Приднестровье некоторые категории товаров, которые ранее были запрещены к ввозу сверх норм для личного потребления, сообщила пресс-служба ГТК ПМР.

В их числе подакцизные товары (кроме спиртных и алкогольных, а также табачных изделий): ювелирные изделия, бензин, газойли, предметы одежды из натурального меха, кофе, икра осетровых и её заменители, звукозаписывающая аппаратура, видеокамеры, широкоформатные телевизоры; новые компьютеры и оргтехника; мобильные телефоны; мебель; керамическая плитка; кровельные материалы.

В этот список также попали электротовары (холодильники и морозильники, машины стиральные и центрифуги бельевые, пылесосы, вытяжные или рециркулярные шкафы, кондиционеры, воздухоочистители, гладильные машины, универсальные кухонные машины, печи микроволновые, посудомоечные машины), а также санитарно-технические изделия (раковины, мойки и умывальники, джакузи, душевые кабины и панели, мебель для ванной, газовые колонки, радиаторы, отопительные батареи).

Соответствующие постановление Правительства вступит в силу завтра, 11 декабря. С этого дня перечисленные товары разрешено ввозить в количествах, превышающих нормы для личного потребления, при условии письменного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей.



В ГТК отмечают, что данные изменения подготовлены ведомством в связи с многочисленными обращениями в ходе встреч Главы государства с общественностью республики, а также по просьбам, озвученным в рамках встреч представителей таможенных органов ПМР с физическими лицами и предпринимателями Приднестровья.







В Кишинев прибыла делегация РФ

9 декабря, в Кишинев с рабочим визитом прибыла делегация Российской Федерации, состоящей из представителей Государственной Думы, Совета Федерации и Общественной Палаты РФ. Так же на мероприятии присутствовал Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдове Фарит Мухаметшин.

С молдавской стороны гостей принимали: избранный Президент Республики Молдова, Игорь Додон; Председатель Парламентской Фракции ПСРМ и Председатель группы дружбы с Россией, Зинаида Гречаная и члены этой группы - депутаты Парламента Республики Молдова от ПСРМ Цуркан Владимир и Нестеровский Александр.

Перед началом встречи российская сторона поздравила Игоря Додона с избранием на пост Президента Республики Молдова. В ходе основных дискуссий была особо отмечена необходимость вывода российско-молдавских отношений на новый уровень, а так же коснулись вариантов экономического, социального и культурного сотрудничества между нашими странами. Российская сторона подчеркнула, что на новый уровень должны выйти и переговоры по приднестровскому урегулированию. Игорь Додон выразил надежду, что при содействии Российской Федерации будет урегулирован этот давний конфликт.





Тольяттинка всю зиму ходит в летней одежде и легкой обуви

Кому зима, а кому – повод надеть новые босоножки. Тольяттинская "снегурочка" Галина Кутерева больше 10 лет щеголяет зимой в легких платьицах и шортах.

Женщина работала воспитателем в детсаду, сейчас на пенсии.

Прохожиче часто оборачиваются, предалагают обогреть, поделиться одеждой,подвезти на машине, но Галина отказывается, объясняет, что это своего рода «морозная терапия». Которой ее научили в школе долголетия.

"Снегурочка" убеждена: гулять в -30 в босоножках и шортиках не холодно. Главное – настроение. К своеобразной терапии Галина приобщила мужа и дочь.











Рогозин рассказал о перспективах сотрудничества с Венесуэлой

Завод по производству автоматов АК-103 и боеприпасов в Венесуэле в полную силу заработает в 2019 году. Об этом, как передает РИА Новости, по итогам заседания межправительственной комиссии в Каракасе сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По его словам, все российское оборудование уже поставлено, здание еще не готово. «Сейчас мы выбрали венесуэльских подрядчиков, которые достроят», — добавил вице-премьер.

Кроме того, во вторник, 6 декабря, был парафирован и в январе будет подписан коммерческий контракт о поставке российской пшеницы в Венесуэлу. С января в республику будет импортировано от 30 до 50 тысяч тонн зерновой пшеницы, которую до сих пор Венесуэла получала из Канады и США.

Также Россия направит в Венесуэлу своих специалистов по горнорудной промышленности в рамках одного из обсуждавшихся на заседании проектов. По его словам, до сих пор сотрудничество России и Венесуэлы строилось по двум проектам: нефть и военно-техническое сотрудничество. В этот раз комиссия впервые стала обсуждать вопросы, связанные с диверсификацией.



Помимо этого, Россия готова поставлять Венесуэле чипы для банковских и SIM-карт, а также сотрудничать по поставке программного обеспечения для защиты от кибератак. «Банки Венесуэлы подверглись недавно хакерской атаке, очень жесткой, с которой мы столкнулись в том числе, но мы ее отбили. Что касается Венесуэлы, то сильно пострадали их государственные банки и пострадало большое количество людей», — сказал Рогозин.

По его словам, Россия готова поставлять Венесуэле чипы собственного производства, которые можно использовать в банковских картах, в SIM-картах и удостоверениях. «И также мы готовы с ними сотрудничать в плане поставки российского софта — программного обеспечения», — добавил вице-премьер.



Также завершается строительство двух вертолетных центров — учебно-тренировочного и по обслуживанию и ремонту. Кроме того, по словам Рогозина, «РФ поставляет комплектующие для той техники, которая уже находится на вооружении Венесуэлы — это система противовоздушной обороны, это «Бук», «Печора», вертолеты».



По словам российского вице-премьера, по итогам встречи президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал еженедельно предоставлять ему отчеты от всех министров по исполнению того, о чем были достигнуты договоренности в Каракасе.

Следующая встреча межправкомиссии состоится в начале следующей осени в России, в Севастополе.

Ранее Мадуро заявил, что с помощью поставок российской пшеницы удастся прекратить «саботаж» со стороны Национальной федерации производителей хлеба, намеревающихся устроить дестабилизацию в республике и прекратить «революционный процесс».







Додон: Гимпу еще не вышел из детства. То «сидит» в танке, то играет с саблями

Избранный президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал намерение председателя Либеральной партии с саблей защищать памятник жертвам советской оккупации, известный в народе как камень Гимпу.



- Гимпу еще не вышел из детского возраста. То сидит в танке, то играет с саблями. Я уже сказал: то, что он собирается выгнать Шалару из партии - это хорошо, молодец. Но это единственное, что он сделает правильное за все эти годы. Знаете, о политических трупах говорят или хорошо, или ничего. Я предпочитаю ничего не говорить, - отметил Додон.

Напомним, ранее избранный президент РМ заявил, что превратит установленный на площади Великого национального собрания камень Михая Гимпу в щебенку, которую используют для латания кишиневских дорог







Чолош: Объединение Молдовы и Румынии не стоит откладывать в долгий ящик

Премьер-министр Румынии Дачиан Чолош считает, что вопрос объединения Молдовы и Румынии не стоит "откладывать в долгий ящик".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", в интервью изданию adevarul.ro глава румынского кабмина подчеркнул, что "к подобным вопросам надо подходить прагматично.

"Мы должны принимать во внимание реальность, а не использовать идею объединения в популистских заявлениях во время кампаний", - считает Чолош.

Он добавил, что Румыния продолжит поддерживать Молдову, если республика будет следовать европейскому курсу развития и соблюдать принципы демократии после избрания президентом социалиста Игоря Додона.

"Молдова остается важным партнером для Румынии, и то, что мы делаем для Молдовы, это, в первую очередь, для ее граждан", - уверяет Чолош.



Infotag.md







Олег Хоржан прокомментировал решение суда по Кузьмичеву

«Таким образом мы лишаем людей права выбора и можем поставить под сомнение результат этих выборов», - сказал он

Рыбница, 6 декабря. /ИА «Новости Приднестровья»/. Кандидаты в Президенты продолжают знакомить избирателей со своей предвыборной программой. Накануне с рыбничанами встретился Олег Хоржан.

На встрече граждане интересовались проведением предвыборной кампании и отмечали, что она проводится странными методами: противоречивые опросы, информация сомнительного характера в частных СМИ, а потом и вовсе снятие с предвыборной гонки одного из кандидатов.

«Только люди могут решить, кто будет следующим президентом. И таким вот образом безобразным, неправовым, недемократическим снимать любого кандидата, неважно какая его фамилия, недопустимо, потому что таким образом мы лишаем людей права выбора и можем поставить под сомнение результат этих выборов», - прокомментировал Олег Хоржан.

Рассказал кандидат и о взаимодействии с Верховным Советом, а также о своём отношении к крупной торговой фирме, а также о создании рабочих мест.



«Кстати, о рабочих местах. С одной стороны, рабочие места создаются, а с другой стороны, об этом мало кто говорит, сокращаются. Я могу вам привести пример того же “Тиротекса”, где до момента приватизации “Шерифом” этого предприятия работало 6 тысяч человек, сразу после приватизации – 3 тысячи человек», - отметил Хоржан, подчеркнув, что выступает против монополии в бизнесе.

Говорили на встрече и о предвыборных обещаниях и их реализации.

«Бюджет не принят, и, конечно, в бюджете не могут быть заложены такие суммы, потому что просто денег нет. Ни бюджет, ни какие-то другие законы, которые помогали республике развиваться, не были приняты», - сказал Олег Хоржан.







Правительство Молдовы одобрило реформу пенсионной системы

Кабинет министров утвердил на сегодняшнем заседании ряд изменений и дополнений к законодательству о пенсионной системе, сообщает NOI.md

По словам властей, целью реформы является обеспечение справедливой и финансово-устойчивой пенсионной системы. Проект предусматривает единый подход ко всем гражданам, за исключением сотрудников силовых структур, а именно: одинаковый пенсионный возраст, одинаковый страховой стаж и одну и ту же формулу расчета пенсий.

Реформа также предлагает новую формулу расчета пенсии по возрасту, которая обеспечила бы взаимосвязь между взносами социального страхования и размером пенсии. Она также предусматривает перерасчет застрахованного ежемесячного дохода, полученного после 1 января 1999 года.



Например, если в настоящее время средний коэффициент замещения пенсии в Молдове составляет всего 26% от средней заработной платы, то в результате применения новой формулы, при полном стаже в 33 года, коэффициент замещения составит 45%. Применив его к средней зарплате в 5050 леев, мы получим пенсию в размере 2250 леев, или примерно на 90% выше, чем средняя пенсия в 2015 году. Пенсии будут рассчитываться по новой формуле, начиная с 1 апреля 2017 года. В то же время, будет произведен перерасчет ранее установленных пенсий.

«Это несправедливо, когда пенсия некоторых категорий граждан составляет 75% от средней заработной платы, в то время как у подавляющего большинства пенсионеров этот показатель в три раза меньше - только 26% от средней заработной платы. Пенсионная реформа необходима, чтобы все могли получить достойную и справедливую пенсию, пенсию, рассчитанную в зависимости от взносов», - сказал премьер-министр Павел Филип.



Кроме того, избран метод медленного, постепенно увеличения пенсионного возраста - на шесть месяцев в год для женщин и четыре месяца в год для мужчин. К 2026 году он достигнет 62 лет для женщин и, соответственно, 65 лет для мужчин. В то же время, страховой стаж будет скорректирован соответствующим образом, в течение шести лет.

Еще одной новинка законопроекта касается досрочного выхода на пенсию. Люди, которые внесли свой вклад в систему социального обеспечения и имеют необходимый стаж, могут обратиться с просьбой о назначении досрочной пенсии по старости, но не раньше, чем за три года до достижения пенсионного возраста.

Согласно статистическим данным, в настоящее время около 570 тыс. пенсионеров получают пенсию в размере до 1300 леев, в то время как некоторые категории получателей имеют пенсии до восьми тысяч леев. Документ будет передан на рассмотрение парламента.









Мнение президента ПМР о решении суда

На встрече с жителями Днестровска Евгений Шевчук прокомментировал ситуацию со снятием с предвыборной гонки одного из кандидатов в президенты Приднестровья

Решение Тираспольского городского суда прокомментировал кандидат в президенты Евгений Шевчук. На встрече с жителями Днестровска ему был задан вопрос по поводу ситуации со снятием с предвыборной гонки Геннадия Кузьмичёва.

«Несмотря на то, что у нас с ним разные взгляды на развитие страны, на мой взгляд как гражданина Приднестровья, решение суда сомнительно и несправедливо. Это моё мнение», - сказал Евгений Шевчук.





Исчезновение лесов Карпат показали со спутника

На фотографиях видно, что наиболее активно процесс вырубки лесов Карпат длится последние три года.

В сети показали процесс исчезновения лесов Карпат на фотографиях со спутника. Соответствующее видео опубликовано на канале InfoResist в YouTube.

На фотографиях видно, что наиболее активно процесс вырубки лесов Карпат длится последние три года.

Отметим, в конце прошлого месяца на саммите ЕС заявил о согласии Украины вывозить лес.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко опубликовал фотографии вырубленных карпатских лесов.





Фонд Билла Гейтса обеспечил создание унитаза, работающего без воды

Было выделено более 710 тысяч долларов на разработку наномембранного унитаза.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил более 710 тысяч долларов на создание унитаза, работающего без воды, сообщает Business Insider.

Разработчики из франко-британского Университета Кренфилда назвали туалет наномембранным. Он спроектирован так, что после закрытия крышки чаша унитаза поворачивается на 270 градусов и сбрасывает все содержимое в бак под ним.

Затем скребок удаляет из чаши остатки содержимого. Далее нановолокна перемещают водяной пар, являющийся частью жидких отходов организма, в вертикальную трубу за унитазом, откуда они потом в виде воды попадают в переднюю его часть. Эта вода достаточно чистая, чтобы использовать ее, например, для полива цветов или мытья.

Твердая часть отходов с помощью механизма на батарейках попадает в отдельную камеру, где покрывается подавляющим запах воском и засыхает. Раз в неделю техник забирает отходы и, в случае необходимости, меняет батарейки.

Унитаз был придуман специально для бедных регионов, где тысячи людей живут в условиях антисанитарии и не имеют доступа к чистой проточной воде. "Безводные" туалеты гигиеничнее и позволяют экономить воду. Местом испытаний новых унитазов станет Африка.

Ранее сообщалось, что состояние самого богатого человека на планете Билла Гейтса выросло до нового рекорда и составило 90 миллиардов долларов.







В Египте подтвердили обнаружение останков легендарной царицы Нефертари

Нефертари - первая супруга Рамсеса II, считавшаяся главной царицей уже на первом году самостоятельного правления

Нефертари, которя при жизни была известна своей необыкновенной красотой, скончалась около 1250 года до нашей эры.

Мумифицированные части ног, обнаруженные в Долине Цариц в Египте, скорее всего, принадлежат легендарной царице Нефертари, сообщает The Guardian.

Ее гробницу нашли в 1904 году, тогда же египтологи обнаружили и пару мумифицированных коленей, но долгое время не было известно, действительно ли они принадлежат первой супруге фараона Рамзеса II.

Нефертари, которя при жизни была известна своей необыкновенной красотой, скончалась около 1250 года до нашей эры.

Ученые отмечают, что кроме демонстрации красоты при дворе, она обладала немалой властью.

Сложность изучения гробниц связана с тем, что их использовали по несколько раз и не всегда найденные останки принадлежат тому фараону, в чьей гробнице они обнаружены.

Для определения принадлежности мумифицированных ног привлекали химиков, которые изучили реагенты, использовавшиеся при бальзамировании, и экспертов по определению возраста радиоуглеродным методом.

Ученые надеются, что им удастся найти и другие части тела Нефертари, называя злой шуткой судьбы тот факт, что единственными останками прекрасной царицы оказались колени.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в исторической области Верхний Египет древний город и кладбище, созданные, по мнению специалистов, в 5316 году до нашей эры.





Олег Хоржан о снятии Кузьмичёва







"Адмиралс" впервые становится лидером

Три команды лидируют в чемпионате Молджовы по баскетболу после четырёх туров. Речь идёт о „Флоаре” из Бендер, „Адмиралс-UTM” из Кишинёва и „UA-Баско”. „Флоаре” упустил шанс стать единоличным лидером, уступив на своей площадке „Адмиралс” со счётом 66:81.

Таким образом, „Адмиралс” впервые стал лидером баскетбольного чемпионата Молдовы. Те же семь очков набрал и „UA-Баско”, одолевший тираспольскую „Спарту” со счётом 71:64. Наконец, „Альфа Баскет” победил USEFS со счётом 96:84.

В мужском чемпионате страны по баскетболу участвуют шесть команд. В следующем туре, 4 декабря, состоятся следующие матчи: „Адмиралс-UTM” – „UA-Баско”, „Спарта” – USEFS и „Альфа Баскет” – „Флоаре”.









"Евровидение-2017" предложили перенести из Киева в Москву

Европейский вещательный союз ранее уже предупреждал Киев о такой возможности



Решение о проведении песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве Европейский вещательный союз (ЕВС) должен принять на генеральной ассамблее 8 декабря, напоминает Bild. По данным издания, оргкомитет конкурса не исключает, что мероприятие может быть перенесено в Москву в связи с проблемами на Украине с его подготовкой.

Как сообщалось, ЕВС ранее уже предупреждал Киев о такой возможности из-за бюрократических проволочек, невнимательного отношения к подготовке конкурса со стороны властей.



В финале "Евровидения-2016", который прошел в мае в Швеции, победила украинская певица Джамала. Соответственно, Украина получила право на проведение конкурса в следующем году. Второе место заняла австралийская певица Дэми Им, третье - россиянин Сергей Лазарев.

Москва может стать местом проведения вместо Киева в связи с тем, что занявшая второе место в 2016 году Австралия по договоренности не может претендовать на то, чтобы конкурс прошел на ее территории. Таким образом, Россия, завоевавшая третье место, автоматически станет страной-хозяйкой "Евровидения-2017", пишет Bild.









Польша, Румыния и Венгрия страдают от непогоды

В Польше из-за сильного снегопада, первого этой зимой, без электричества остались около 200 тысяч человек.

Сильный ветер и мокрый снег стали причиной множества поваленных деревьев и обрывов линий электропередачи. На дорогах увеличилось число аварий. Кроме того, несколько авиарейсов прибыли или вылетели с опозданиями в крупнейших польских аэропортах. Жертвами непогоды стали два человека.



Метели на севере и в центре Румынии вызвали проблемы на транспортных магистралях. Сильный ветер снес крыши нескольких домов. В большинстве районов страны объявлены штурмовые предупреждения: непогода продлится в течение нескольких дней. Ожидается, что температура воздуха опустится до минус десяти градусов по Цельсию.

Венгрию снегопады обошли стороной, но республику не пощадили ветры. И здесь стихия нанесла ущерб.







СергейБрага, один из членов команды кандидата в президенты ПМР Геннадия Кузьмичева, сделал в социальной сети сообщение, которое мы публикуем без сокращений:



Если ЦИК превратился в цирк…

Центризбирком, явно превышая свои полномочия, грубо нарушает действующее законодательство, для того чтобы в спешном порядке отменить регистрацию кандидата в Президенты ПМР Геннадия Кузьмичева.

Так, вечером 30 ноября председатель ЦИКа Елена Городецкая позвонила руководству ПГТРК и заявила, что повтор прямого эфира с выступлением Кузьмичева в 8.00 1 декабря не должен производиться ПГТРК в случае, если Кузьмичев не предоставит в ЦИК диск с записью этого прямого эфира для согласования и регистрации в качестве агитационного видеоролика.

Данная процедура не прописана в избирательном кодексе. ЦИК не обладает запретительными функциями. Более того, в настоящее время тираспольским городским судом рассматривается дело об отмене регистрации Геннадия Кузьмичева по заявлению господина Маймуста. Одно из оснований, по мнению заявителя, - прямые эфиры. До решения суда, вступившего в законную силу, нельзя говорить что установлен факт правонарушения. Действия гражданки Городецкой кандидат расценивает как оказание давление на него и СМИ с использованием админресурса, а также как нарушение равенства кандидатов в правах.

Позиция Центризбиркома в суде заслуживает отдельного внимания. Настораживает «инициативность»: два дня во время судебных заседаний отдельные представители ЦИКа фиксировали якобы нарушения агитации Кузьмичева и оперативно доставляли в процесс некие акты об этом. При этом заседаний коллегиального органа – ЦИК ПМР по данному поводу не проводилось, якобы имевшие место быть нарушения со стороны Кузьмичева не пресекались, как того требует закон, позицию представителей кандидата никто не выяснял.

В судебном заседании представитель ЦИК ПМР Таранов В.М. также не пожелал установить истину - осмотреть места якобы совершенных нарушений, заслушать в качестве свидетеля изготовителя печатной продукции и т.д. Его ответы, в основном, носили неправовой характер.

Некоторые, записанные под протокол, было бы интересно процитировать, чтобы продемонстрировать уровень подготовки Центризбиркома

СУД: - Почему ЦИК не пресек якобы нарушения со стороны Кузьмичева?Почему не обратились в МВД?

ЦИК: - Приемщик документов – женщина с очками. Работы в ЦИКе много, погода жаркая. Может зрение плохое, может помутнение было. Человеческий фактор. Почему в МВД не обращались – не знаю.

СУД: - ЦИК контролирует или не контролирует агитпродукцию?

ЦИК: - Ну, это обособленный элемент избирательных правоотношений, неотрегулированный

СУД: - Какая норма регламентирует направление уведомлений о нарушениях кандидату?

ЦИК: - Добрая воля ЦИКа?

Кроме того, представитель ЦИКа не смог ответить, какие конкретные права граждан нарушил Кузьмичев, не разместив сведения о выходных данных агитматериала на лицевой стороне продукции, при том, что закон не прописывает эту процедуру. Говоря простым языком, ЦИК требует отменить регистрацию Кузьмичева на основании того, что заявитель Маймуст не увидел тираж на нескольких баннерах и Кузьмичев не зарегистрировал в ЦИКе повтор прямого эфира. «Зарегистрировать повтор прямого эфира»??? – Даже не журналисты поймут, что это не просто абсурд, это цирк!

Кандидат в Президенты Кузьмичев информирует международных наблюдателей о беспрецедентном нарушении его прав со стороны ЦИКа и оставляет за собой право на защиту от противоправных действий Центризбиркома в органах исполнительной власти и судебных органах.







Назарбаев: Молдова может вступить в ЕАЭС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью Эвелине Закамской отметил эффективность ЕАЭС, что доказывает 40 заявок разных стран на создание зон свободной торговли с ЕАЭС. Молдова также может вступить в союз.

"Это удачный союз, - отметил Назарбаев, признав, что сейчас страны ЕАЭС переживают экономический кризис. - Надо выдержать, сохранить, что наработали".

Он не исключил, что заявку на вступление в союз подаст Молдавия по итогам референдума.

В ноябре новоизбранный президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимости отмены соглашения об ассоциации Молдавии с Европейским союзом и проведении референдума о вступлении в Евразийский экономический союз.

"Будем рассматривать заявку и Молдовы, если будет подана", - отметил Назарбаев.

ЕАЭС имеет очень сильный экономический базис, и "на этом базисе можно строить что угодно", подчеркнул он.

Назарбаев напомнил, что до 40 стран обратились в ЕАЭС с предложением о введении свободной торговли, среди них Китай, Южная Корея, Турция.

Он исключил возможность развития экономических связей между ЕС и ЕАЭС в настоящее время, хотя руководители крупнейших стран высказывались "за". Европе нужен ЕАЭС, как ЕАЭС необходимо сотрудничество с Евросоюз, считает президент Казахстана.



По его словам, экономические расчеты показывают, что Европе "выгодно выйти из конфронтации, выгодна интеграция".

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) образовано 10 октября 2000 г. в составе Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. ЕврАзЭС с 1 января 2015 г. переформатировано в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в котором появилась обширная договорно-правовая база торгово-экономического сотрудничества для развития евразийской интеграции. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.







В аэропорту Кишинева задержана Алевтина Слинченко

В Министерстве иностранных дел ПМР расценивают данный инцидент как очередную меру давления в отношении представителя руководства Приднестровской Молдавской Республики



30 но­яб­ря 2016 года, по воз­вра­ще­нии из слу­жеб­ной ко­ман­ди­ров­ки в сто­ли­цу Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в аэро­пор­ту го­ро­да Ки­ши­не­ва была за­дер­жа­на Пер­вый За­ме­сти­тель Пред­се­да­те­ля Пра­ви­тель­ства ПМР Алев­ти­на Слин­чен­ко. Член Пра­ви­тель­ства При­дне­стро­вья была под­верг­ну­та так на­зы­ва­е­мой «про­це­ду­ре до­смот­ра по вто­рой линии». В общей слож­но­сти время за­дер­жа­ния, в ходе ко­то­ро­го со­труд­ни­ка­ми по­гра­нич­ной по­ли­ции РМ был осу­ществ­лен до­смотр лич­ных вещей за­ме­сти­те­ля Пред­се­да­те­ля Пра­ви­тель­ства ПМР, со­ста­ви­ло около часа.



В Ми­ни­стер­стве ино­стран­ных дел ПМР рас­це­ни­ва­ют дан­ный ин­ци­дент как оче­ред­ную меру дав­ле­ния в от­но­ше­нии пред­ста­ви­те­ля ру­ко­вод­ства При­дне­стров­ской Мол­дав­ской Рес­пуб­ли­ки. При­ни­мая во вни­ма­ние тот факт, что Алев­ти­на Слин­чен­ко воз­глав­ля­ла де­ле­га­цию неза­ви­си­мых на­блю­да­те­лей от При­дне­стро­вья в рам­ках со­сто­яв­ше­го­ся в Москве за­се­да­ния рос­сий­ско-мол­дав­ской меж­пра­ви­тель­ствен­ной ко­мис­сии, в МИД ПМР об­ра­ща­ют вни­ма­ние на ци­нич­ный и про­во­ка­ци­он­ный ха­рак­тер по­доб­ных огра­ни­чи­тель­ных дей­ствий по­гра­нич­ной по­ли­ции РМ в от­но­ше­нии члена Пра­ви­тель­ства При­дне­стро­вья. В дан­ном кон­тек­сте во внеш­не­по­ли­ти­че­ском ве­дом­стве на­ме­ре­ны в самое бли­жай­шее время об­ра­тить­ся в адрес со­пред­се­да­те­лей меж­пра­ви­тель­ствен­ной ко­мис­сии по во­про­сам эко­но­ми­че­ско­го со­труд­ни­че­ства между Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­ей и Рес­пуб­ли­кой Мол­до­ва с прось­бой дать оцен­ку дис­кри­ми­на­ци­он­ной акции пред­ста­ви­те­лей РМ и при­нять меры по недо­пу­ще­нию по­вто­ре­ния по­доб­ных ин­ци­ден­тов в даль­ней­шем.

В Ми­ни­стер­стве ино­стран­ных дел ПМР с оза­бо­чен­но­стью вос­при­ни­ма­ют вы­зы­ва­ю­щий ха­рак­тер дей­ствий мол­дав­ской сто­ро­ны и под­чер­ки­ва­ют, что та­ко­го рода од­но­сто­рон­ние шаги пре­пят­ству­ют вы­стра­и­ва­нию дву­сто­рон­ней ком­му­ни­ка­ции как в пе­ре­го­вор­ном про­цес­се, так и на иных ак­ту­аль­ных пло­щад­ках. Во внеш­не­по­ли­ти­че­ском ве­дом­стве при­зы­ва­ют Рес­пуб­ли­ку Мол­до­ва от­ка­зать­ся от по­роч­ной прак­ти­ки дав­ле­ния на При­дне­стро­вье и от любых од­но­сто­рон­них дей­ствий, раз­ру­ша­ю­щих до­ве­рие и про­во­ци­ру­ю­щих на­пря­жен­ность в от­но­ше­ни­ях сто­рон.









Рогозин анонсировал приезд Додона в Москву в конце декабря

Избранный президент Республики Молдова Игорь Додон посетит с визитом столицу Российской Федерации в конце этого года. Об этом 29 ноября на ХIV заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, пишет «Блокнот».

— Мы ждем, как я понимаю, в конце этого года официального визита вновь избранного президента Республики Молдова, господина Додона, — сказал он.

Рогозин также отметил, что визит избранного президента Республики Молдова станет очень важным поводом, случаем для продолжения наметившегося диалога. Он уточнил, что ряд актуальных вопросов повестки дня сознательно оставлен для обсуждения с главой республики.

Напомним, ранее Игорь Додон заявил, что свой первый официальный визит в качестве главы государства он совершит в Российскую Федерацию.

Приглашение посетить с визитом Москву озвучил и президент России Владимир Путин, поздравив Игоря Додона с победой на выборах. В рамках беседы с российским главой государства Игорь Додон намерен обсудить две ключевые темы: возврат молдавской продукции на российские рынки, а также амнистию для всех молдавских мигрантов, нарушивших миграционный режим России.









Молдова и Россия подписали протокол о приоритетах в сотрудничестве двух стран

Молдова и Россия подписали Протокол, в который вошли главные приоритеты Кишинева и Москвы для сотрудничества двух стран в 2017 г.

Как передает агентство, документ подписан по итогам прошедшего в столице России заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

С молдавской стороны Протокол подписал вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, а с российской — вице-премьер правительства России, представитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин.

Документ включает в себя действия сторон в торговле, бизнесе, на транспорте, в энергетике, в сельском хозяйстве, промышленности, региональном сотрудничестве, а также трудовой миграции, учитывая тот факт, что более 400 тыс. граждан РМ трудятся в России.

На заседании молдавская сторона предложила аннулировать 19 категорий молдавских товаров, по отношению к которым российская сторона применила нетарифные действия при их экспорте на ее рынок.

В сообщении отмечается, что премьер-министр Молдовы Павел Филип в сентябре обратился по этому поводу к президенту России Владимиру Путину. Согласно сообщению, «в настоящее время этот вопрос рассматриваетс Вице-премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Рогозин ответил министру обороны РМ Анатол Шалару на его заявление о том, что "пока нет признаков, что Украина идет по нашему идиотскому пути с Приднестровьем".- Путь, пролегающий через гражданскую войну, ради того, чтобы "без виз красиво тусоваться" в европах, не идиотский, а преступный, гражданин Шалару, - написал Рогозин на своей странице в соцсети.Отметим, что ранее Рогозин прокомментировал и заявление Шалару о том, что Киев и Кишинёв намерены подготовить до конца года совместный план вывода российских военных и вооружений из Приднестровья.- А с Россией и Приднестровьем посоветоваться забыли? А то звучит как "Гондурас пообещал помочь Гватемале в выводе войск США из Кореи", - написал тогда вице-премьер РФ.Подробнее: http://bloknot-moldova.md/news/rogozin-otvetil-shalaru-vash-put-ne-idiotskiy-a-pr-802432Избранный Президент Республики Молдова встретился с Башканом Гагаузии. Об этом Игорь Додон сообщил на своей странице в социальной сети.- В связи с вчерашними задержаниями сошлись в мнении, что нельзя допустить дестабилизации ситуации, правоохранительные органы должны действовать строго в рамках закона. В качестве Президента уже запросил дополнительную информацию и будем предпринимать необходимые меры, чтобы разобраться в этой ситуации, - отметил он.Глава государства подчеркнул: Гагаузия - ключевой регион в Молдове с точки зрения успешного решения этнических проблем в нашем обществе.- Этот регион всегда стоял на страже молдавской государственности. От стабильности в Гагаузии зависит судьба всей Молдовы. Я заверил Башкана Автономии, что Гагаузия будет в центре моего особого внимания как главы государства. Выражаю полную поддержку Гагаузии, её народу и её руководству, - добавил он.Отметим, что вчера пресс-служба автономии сообщила о массовом вызове в прокуратуру жителей Гагаузии, вовлеченных в организацию избирательного процесса на выборах в Народное собрание. Также стало известно, что Секретаря Наблюдательного совета GRT и президента комратского футбольного клуба «Гагаузия-Огузспорт» Анатолия Мавроди задержали стражи порядка в масках и бронежилетах. Была задержана и председатель избирательного участка в Комрате №1/2 Елена Тодорова.Ирина Влах выразила уверенность, что преследуется цель запугать жителей автономии и повлиять на политические процессы, связанные с утверждением судебными инстанциями итогов выборов в Народное собрание. В данной связи Влах обратилась с просьбой об экстренной встрече к главам дипломатических миссий Российской Федерации, Турецкой Республики, комиссии Евросоюза, офиса Совета Европы, ОБСЕ, аккредитованных в Республике Молдова. В ходе прямого диалога башкан намерена проинформировать иностранных послов о попытках дестабилизации политической ситуации в регионеДействующий президент Николай Тимофти и избранный глава государства Игорь Додон обменялись жесткими заявлениями в адрес друг друга. Причиной заочной перепалки стали высказывания Додона по поводу приднестровского конфликта.Поводом для выяснения отношений между уходящим президентом Тимофти и Додоном, чья инаугурация намечена на 23 декабря, стало заявление последнего о том, что вина за конфликт в Приднестровье «лежит в первую очередь на руководстве Молдовы».Об этом избранный президент сказал в интервью Russia Today, опубликованном 16 декабря. Отвечая на вопрос о том, могут ли Тирасполь и Кишинев достичь консенсуса, Игорь Додон заявил: «Я неоднократно говорил, что виновен в этом в первую очередь официальный Кишинев, из-за которого разразилась эта гражданская война в начале 90-х».«Все это началось из-за того, что в Кишиневе — у кого-то горячие головы были — хотели объединения с Румынией. И лозунги там были: „Чемодан — вокзал — Россия“, — давайте, где больше русскоязычного населения, пойдем на них. Сначала на Гагаузию пошли, потом на Приднестровье. Я понимаю, что вина лежит в первую очередь на руководстве Молдавии, и это признаю. Я неоднократно говорил, что мы должны это признать и попросить прощения. Потому что погибли сотни, тысячи людей. Конечно, этого не забыть, я их очень хорошо понимаю. Но нужно смотреть в будущее. А в будущем мы должны находить общий язык», — заявил Додон.Николае Тимофти в ответ распространил заявление, в котором посоветовал Додону «быть более сдержанным в отношениях с тираспольскими сепаратистскими лидерами, а также в намерениях федерализации Республики Молдова».«В области политики существуют уязвимые темы, которые нельзя категорически и однобоко трактовать, а если кто-то это делает, он должен взять на себя ответственность за возможные последствия. Одно из дерзких заявлений в адрес участников войны на Днестре, семей, потерявших в боях отцов и сыновей, а также государственных органов касается извинений, которые „Кишинев должен попросить у Приднестровья“. В чем была вина Кишинева, что 2 марта 1992 года, когда Республика Молдова получила статус государства-члена ООН, сепаратистские силы атаковали полицейские посты Кишинева на восточном берегу Днестра?! За четыре месяца боевых действий, которые велись в Кочиерах, Кошнице, Бендерах, пролилось много крови для защиты национальной независимости и территориальной целостности. Просить сегодня прощение за то, что мы не уступили, не предали идеалы и хотели защитить конституционный режим?» — говорится в заявлении, которое 21 декабря опубликовало информагентство «Молдпрес».Тимофти также отметил, что «позиции избранного на выборах 13 ноября президента имеют достаточно подтекста, чтобы скомпрометировать стабильность в стране и национальное единство».«Общность идей с прогрессивными силами, гражданским обществом, интеллектуальной элитой народа — таков должен быть принцип правления президента Республики Молдова, а не партийные догмы, которые запускаются в политику. Проводить политику для партии и политику от имени граждан — разные вещи, второе крайне важно для главы государства, поскольку показывает его политическую, гражданскую зрелость и уважение к Родине», — отмечается в заявлении Тимофти.Реакция Додона была довольно жесткой. «В конце своего мандата господин Николае Тимофти осознал, что может быть президентом и может делать декларации. Хотя бы в последний час. Я понимаю его психологическое состояние. Больно уходить с самой высокой должности в государстве, не оставив после себя ничего значимого, кроме мешка с медалями», — цитирует Додона сайт Actualitati.md.Избранный президент также припомнил уходящему главе государства, как тот принимал присягу правительства Павла Филипа и недавно назначенного генпрокурора Эдуарда Харунжена.«Еще предстоит выяснить, как господин Тимофти дошел до того, чтобы утверждать правительство и генерального прокурора ночью, в тайне от граждан. Как он посмел молчать, когда крали миллиард. Как делал другие антисоциальные вещи. Мне жаль, что в конце его мандата приходится делать такие ремарки. Сожалею, что Николае Тимофти не знает, как поставить точку на своей странице, не пролив чернила. Это тоже характеристика человека», — заключил Додон."Евразийский тоннель" - уникальная для Турции подземная автотрасса, проложенная под проливом Босфор - официально открылся сегодня в Стамбуле.В церемонии приняли участие президент и премьер-министр Турции Тайип Эрдоган и Бинали Йылдырым, а также члены правительства."Я благодарю всех, кто принимал участие в строительстве, министров, компании, инженеров, рабочих. Этот тоннель связал два континента, на которых расположена наша страна. Он принесет нам очень большую пользу. Теперь неважно, какие будут погодные условия, люди смогут беспрепятственно передвигаться между Азией и Европой", - сказал он.Йылдырым, в свою очередь, напомнил, что "Турция 600 лет остается мостом между Европой и Азией". "Мы открываем этот тоннель. Ранее мы обновили 156-летнюю железнодорожную сеть (за счет железнодорожного тоннеля "Мармарай"), построили два аэропорта в Стамбуле и, надеюсь, в 2018 году откроем третий аэропорт, самый большой в мире", - сказал премьер.Тоннель длиной 14,5 км соединяет азиатскую и европейскую части Стамбула между районами Гезтепе и Казлычешме. 5,4 км этой дороги проложены непосредственно под Босфором на глубине 106 метров от уровня моря. Автотрассы проложены одна над другой, и тоннель спроектирован так, чтобы с большим запасом выдерживать землетрясения, цунами и давление почвы.Изначально проект тоннеля под Босфором, который мог бы использоваться для движения транспорта, был подготовлен еще во времена правления османского султана Абдулхамида Второго (1842-1918). Но по различным причинам, в том числе техническим, он так и не был реализован. Сейчас "Евразийский тоннель" стал второй подземной трассой под проливом после железнодорожного тоннеля "Мармарай".По предварительным расчетам, тоннелем ежедневно будут пользоваться 120 тыс. автомобилей. Стоимость проезда составит $4 для легковых автомашин и $6 для микроавтобусов, проезд других видов транспорта по тоннелю запрещен. Время в пути между двумя частями Стамбула с его открытием сократится со 100 до 15 минут. Строительство тоннеля заняло пять лет и обошлось в $1,2 млрд частных инвестиций; консорциум будет управлять тоннелем в течение 24,5 лет, после чего он будет передан государству.В одном из сообщений в социальных сетях Игорь Додон сказал, что левосторонняя политика Румынии добилась замечательных результатов, сообщает NOI.md.«Я приветствую победу СДПР и выражаю надежду, что лидеры этого формирования сбалансируют риторику Бухареста по отношению к Молдове. Я рассчитываю, что новое правительство проявит большее уважение к независимости и суверенитету нашей страны. А к унионистским движениям будут относиться, как к маргинальным и радикальным образованиям, заблудившимися в водах демократии», - отметил Игорь Додон.Уточняем, что в результате выборов в Румынии СДПР набрала в Палате депутатов 46,14% голосов избирателей, НЛП – 19,96%, «Союз за спасение Румынии» - 8,43%, «Демократический союз румынских венгров» - 6,35%, «Альянс либералов и демократов» - 5,65%, «Народное движение» - 5,06%, а партия «Единая Румыния» - 2,78%, согласно данным, обнародованным ЦИБ.В международной прессе появились сообщения о том, что сирийской армии в Алеппо удалось взять в плен иностранных военных специалистов, воевавших на стороне боевиков. В частности, издание 21st Century Wire еще 16 декабря сообщило о том, что сирийский спецназ смог захватить 14 инструкторов из стран американской коалиции, которые укрывались в бункере в восточном Алеппо.Издание приводит их имена. Большинство — представители Саудовской Аравии, однако среди них есть представители Иордании, Марокко, Катара, США и даже Израиля.Согласно другому источнику — сирийскому журналисту и общественному деятелю Саиду Хилалу Алшарифи — в распоряжении Дамаска имеются плененные в Алеппо офицеры из государств-членов НАТО — США, Франции, Германии и Турции, а также из Израиля. Об этом он сообщает на своей странице в Facebook (перевод с французского):«Благодаря полученной информации, сирийские власти обнаружили штаб-квартиру высокопоставленных офицеров НАТО в подвале в Восточном Алеппо и захватили их живыми. Некоторые имена уже были даны некоторыми сирийскими журналистами, включая меня. Национальность — США, Франция, Великобритания, Германия, Израиля, Турция, Саудовская Аравия, Марокко, Катар и т. д. В свете их национальностей и их ранга, уверяю вас, что сирийскому правительству было очень важно их поймать и предъявить их в прямых переговорах с теми странами, которые пытались уничтожить их».Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2016/12/18/smi-siriyskaya-armiya-zahvatila-v-aleppo-inostrannyh-voennyh-instruktorov?utm_source=smi2Представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле завоевала титул «Мисс Мира-2016», сообщается в твиттере соревнования.Первой вице-мисс стала представительница Доминиканской республики Ярица Реес, второй вице-мисс — девушка из Индонезии Наташа Мануэла.Финал соревнований проходил в американском штате Мэриленд.Россиянка Яна Добровольская из Тюмени — обладательница титула «Мисс Россия» — в финал «Мисс Мира» не вышла.В прошлом году представительница России София Никитчук заняла на конкурсе второе место, уступив испанке Мирее Лалагуне.Папа римский Франциск приедет в Донбасс в мирное время, если получит соответствующее приглашение. Об этом рассказал посол Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, сообщает РИА Новости.«Когда будет уже спокойствие, "время братства", то папа обязательно найдет возможность, чтобы приехать сюда и проведать людей, но для этого нужно приглашение от всех сторон», — сказал Гуджеротти.Сейчас папа римский Франциск не может приехать в Донбасс, но у него есть такое желание, добавил он.«Вы знаете, что планы в руках Божьих. Он хотел бы всегда быть присутствующим там, где есть трудности и терпение. Желание, и цель папы объединять тех людей, которые находятся в разногласии, и помогать им находить общий язык», — сказал Гуджеротти.В воскресенье, 18 декабря, Клаудио Гуджеротти провел воскресную службу в римско-католическом приходе Рождества Пресвятой Девы Марии в Луганске. Он назвал целью своей поездки «засвидетельствовать близость и любовь папы римского людям», которые живут в Донбассе. Гуджеротти планирует встретиться с представителями Луганской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.Парламент Молдовы на заседании в пятницу проголосовал в окончательном чтении за проект пенсионной реформы, которую в начале декабря одобрило правительство, спустя несколько дней после публикации проекта для публичных дебатов.Пенсионную реформу в Молдове проведут за счет самих пенсионеров Проект вызвал серьезные споры в высшем законодательном органе республики, которые начались еще на заседании парламентской комиссии и продолжились на пленарном заседании. В итоге окончательный вариант проекта поддержали 51 депутат. Главное изменение, которое парламентарии утвердили по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта, это введение единого возраста выхода на пенсию.Если изначально предлагалось, чтобы женщины выходили на пенсию в 62 года, а мужчины – в 65, то теперь парламент утвердил единый возраст выхода на пенсию – в 63 года. Проект предусматривает, что с 1 июля 2017 года возраст выхода на пенсию будет увеличиваться ежегодно для мужчин на четыре месяца, для женщин — на шесть, пока не достигнет показателя в 63 года.Женщины, которые родили и воспитывают до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, смогут выходить на пенсию на три года раньше стандартного срока, а лица, занятые на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, — на восемь лет раньше. Одно из важных изменений — новая формула расчета пенсий, в которой учитываются стаж и вклад пенсионера в систему социального страхования, отдельно рассчитывается средний ежемесячный застрахованный доход, полученный гражданином до и после 1 января 1999 года.Проект предусматривает, что страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту также будет единым – 34 года. Переход также осуществится поэтапно — ежегодно с 2017-го он будет увеличиваться на шесть месяцев. Таким образом, для мужчин такой стаж станет действительным с 1 июля 2018 года, а для женщин — с 2024 года. В первоначальной версии проекта предполагалось, что для мужчин он будет 36 лет, а для женщин — 33 года. При этом минимальный стаж для начисления пенсии составит 17 лет. Те граждане, кто на момент достижения стандартного пенсионного возраста не имеют такого трудового стажа, будут получать социальное пособие. Индексация пенсий будет проводиться только при условии, если ежегодный рост потребительских цен составит не менее 2%."Законопроектом предлагается внести изменение… в части установления упрощенного порядка приема в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, если национальность хотя бы одного из родителей указанного гражданина или лица записана в акте о рождении указанного гражданина или лица как русский", — говорится в пояснительной записке.Уточняется, что в таких случаях не потребуется соблюдение условий о непрерывном проживании на территории России в течение пяти лет, предоставления вида на жительство, сдаче экзамена на знание русского языка, однако нужно будет начать процедуру отказа от имеющегося гражданства (но не предоставлять справку о выходе из гражданства)."Принятие проекта федерального закона позволит упростить порядок приема в гражданство РФ иностранных лиц и лиц без гражданства, русских, наших соотечественников, проживающих в государствах, входивших в состав СССР", — добавили авторы.В районе Новокосино на востоке Москвы ребенок выпал с 16 этажа жилого дома. Пострадавший чудом выжил в результате падения с огромной высоты, сообщает Дни.ру.Ребенок был доставлен в больницу на вертолете, передает РИА Новости. "Врачами Московского авиационного центра были произведены реанимационные мероприятия", – сообщили в Московском авиационном центРоссийский президент Владимир Путин четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира американского журнала Forbes, состоящий из 74 человекВ десятку вошли также основатель Microsoft Билл Гейтс (7 место)Российский президент Владимир Путин четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира американского журнала Forbes, состоящий из 74 человек."Что в родной стране, что в Сирии, что на президентских выборах в США российский лидер продолжает получать все, что хочет", - прокомментировал первую позицию российского лидера журнал. Он "обнаруживает влияние своей страны почти в каждом уголке земного шара" и, "не будучи стеснен устоявшимися мировыми нормами, смог его усилить в последние годы".В кремлевской пресс-службе РИА "Новости" сказали, что пока не видели журнала.Остальные позиции в первой десятке рейтинга распределились так: на втором месте - избранный президент США Дональд Трамп, на третьем - канцлер ФРГ Ангела Меркель (в 2015 году она была второй в списке), на четвертом - китайский президент Си Цзиньпин, на пятом - Папа Римский Франциск, на шестом - американский экономист, глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.В десятку вошли также основатель Microsoft Билл Гейтс (седьмое место), разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж (восьмое место), премьер-министр Индии Нарендра Моди (девятое место), основатель Facebook Марк Цукерберг (10-е место).В этом году в рейтинге появились 11 новых имен, в том числе Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании (13-е место), соучредитель сетевой транспортной компании Uber Трэвис Каланик (64-е место), президент и главный исполнительный директор (CEO) компании The Walt Disney Боб Айгер (67-е место), вице-президент США Майк Пенс, который вступит в должность 20 января 2017 года (69-е место), президент Филиппин Родриго Дутерте (70-е место) и председатель правления и исполнительный директор корпорации Las Vegas Sands Шелдон Адельсон, считающийся самым богатым евреем в мире (72-е место).В список вернулись два фигуранта: новоизбранный Генсек ООН Антониу Гутерриш (36-е место), последний раз появлявшийся в рейтинге в 2009 году, и президент Турции Рейджеп Эрдоган (56-е место), пропавший из рейтинга в 2012 году. Действующий лидер США Барак Обама, который в прошлогоднем рейтинге занял третье место, в нынешнем опустился на 48-ю позицию.На 43-м месте - северокорейский диктатор Ким Чен Ын, на 63-м месте - президент Сирии Башар Асад, на 71-м - лидер запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" Айман аз-Завахири. Рейтинг - субъективный и не претендует на истину в последней инстанции, подчеркнули в Forbes.В прошлогоднем рейтинге Россию представляли четверо: помимо Путина, в список вошли президент "Роснефти" Игорь Сечин (47-е место), глава "Газпрома" Алексей Миллер (54-е место) и бизнесмен Алишер Усманов (67-е место).В их числе компьютеры, оргтехника, мобильные телефоны, электротовары и многое другоеПравительство ПМР поддержало инициативу Государственного таможенного комитета по облегчению правил ввоза товаров физическими лицами для личного пользования.Так, гражданам будет разрешено ввозить в Приднестровье некоторые категории товаров, которые ранее были запрещены к ввозу сверх норм для личного потребления, сообщила пресс-служба ГТК ПМР.В их числе подакцизные товары (кроме спиртных и алкогольных, а также табачных изделий): ювелирные изделия, бензин, газойли, предметы одежды из натурального меха, кофе, икра осетровых и её заменители, звукозаписывающая аппаратура, видеокамеры, широкоформатные телевизоры; новые компьютеры и оргтехника; мобильные телефоны; мебель; керамическая плитка; кровельные материалы.В этот список также попали электротовары (холодильники и морозильники, машины стиральные и центрифуги бельевые, пылесосы, вытяжные или рециркулярные шкафы, кондиционеры, воздухоочистители, гладильные машины, универсальные кухонные машины, печи микроволновые, посудомоечные машины), а также санитарно-технические изделия (раковины, мойки и умывальники, джакузи, душевые кабины и панели, мебель для ванной, газовые колонки, радиаторы, отопительные батареи).Соответствующие постановление Правительства вступит в силу завтра, 11 декабря. С этого дня перечисленные товары разрешено ввозить в количествах, превышающих нормы для личного потребления, при условии письменного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей.В ГТК отмечают, что данные изменения подготовлены ведомством в связи с многочисленными обращениями в ходе встреч Главы государства с общественностью республики, а также по просьбам, озвученным в рамках встреч представителей таможенных органов ПМР с физическими лицами и предпринимателями Приднестровья.9 декабря, в Кишинев с рабочим визитом прибыла делегация Российской Федерации, состоящей из представителей Государственной Думы, Совета Федерации и Общественной Палаты РФ. Так же на мероприятии присутствовал Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдове Фарит Мухаметшин.С молдавской стороны гостей принимали: избранный Президент Республики Молдова, Игорь Додон; Председатель Парламентской Фракции ПСРМ и Председатель группы дружбы с Россией, Зинаида Гречаная и члены этой группы - депутаты Парламента Республики Молдова от ПСРМ Цуркан Владимир и Нестеровский Александр.Перед началом встречи российская сторона поздравила Игоря Додона с избранием на пост Президента Республики Молдова. В ходе основных дискуссий была особо отмечена необходимость вывода российско-молдавских отношений на новый уровень, а так же коснулись вариантов экономического, социального и культурного сотрудничества между нашими странами. Российская сторона подчеркнула, что на новый уровень должны выйти и переговоры по приднестровскому урегулированию. Игорь Додон выразил надежду, что при содействии Российской Федерации будет урегулирован этот давний конфликт.Кому зима, а кому – повод надеть новые босоножки. Тольяттинская "снегурочка" Галина Кутерева больше 10 лет щеголяет зимой в легких платьицах и шортах.Женщина работала воспитателем в детсаду, сейчас на пенсии.Прохожиче часто оборачиваются, предалагают обогреть, поделиться одеждой,подвезти на машине, но Галина отказывается, объясняет, что это своего рода «морозная терапия». Которой ее научили в школе долголетия."Снегурочка" убеждена: гулять в -30 в босоножках и шортиках не холодно. Главное – настроение. К своеобразной терапии Галина приобщила мужа и дочь.Завод по производству автоматов АК-103 и боеприпасов в Венесуэле в полную силу заработает в 2019 году. Об этом, как передает РИА Новости, по итогам заседания межправительственной комиссии в Каракасе сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.По его словам, все российское оборудование уже поставлено, здание еще не готово. «Сейчас мы выбрали венесуэльских подрядчиков, которые достроят», — добавил вице-премьер.Кроме того, во вторник, 6 декабря, был парафирован и в январе будет подписан коммерческий контракт о поставке российской пшеницы в Венесуэлу. С января в республику будет импортировано от 30 до 50 тысяч тонн зерновой пшеницы, которую до сих пор Венесуэла получала из Канады и США.Также Россия направит в Венесуэлу своих специалистов по горнорудной промышленности в рамках одного из обсуждавшихся на заседании проектов. По его словам, до сих пор сотрудничество России и Венесуэлы строилось по двум проектам: нефть и военно-техническое сотрудничество. В этот раз комиссия впервые стала обсуждать вопросы, связанные с диверсификацией.Помимо этого, Россия готова поставлять Венесуэле чипы для банковских и SIM-карт, а также сотрудничать по поставке программного обеспечения для защиты от кибератак. «Банки Венесуэлы подверглись недавно хакерской атаке, очень жесткой, с которой мы столкнулись в том числе, но мы ее отбили. Что касается Венесуэлы, то сильно пострадали их государственные банки и пострадало большое количество людей», — сказал Рогозин.По его словам, Россия готова поставлять Венесуэле чипы собственного производства, которые можно использовать в банковских картах, в SIM-картах и удостоверениях. «И также мы готовы с ними сотрудничать в плане поставки российского софта — программного обеспечения», — добавил вице-премьер.Также завершается строительство двух вертолетных центров — учебно-тренировочного и по обслуживанию и ремонту. Кроме того, по словам Рогозина, «РФ поставляет комплектующие для той техники, которая уже находится на вооружении Венесуэлы — это система противовоздушной обороны, это «Бук», «Печора», вертолеты».По словам российского вице-премьера, по итогам встречи президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал еженедельно предоставлять ему отчеты от всех министров по исполнению того, о чем были достигнуты договоренности в Каракасе.Следующая встреча межправкомиссии состоится в начале следующей осени в России, в Севастополе.Ранее Мадуро заявил, что с помощью поставок российской пшеницы удастся прекратить «саботаж» со стороны Национальной федерации производителей хлеба, намеревающихся устроить дестабилизацию в республике и прекратить «революционный процесс».Избранный президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал намерение председателя Либеральной партии с саблей защищать памятник жертвам советской оккупации, известный в народе как камень Гимпу.- Гимпу еще не вышел из детского возраста. То сидит в танке, то играет с саблями. Я уже сказал: то, что он собирается выгнать Шалару из партии - это хорошо, молодец. Но это единственное, что он сделает правильное за все эти годы. Знаете, о политических трупах говорят или хорошо, или ничего. Я предпочитаю ничего не говорить, - отметил Додон.Напомним, ранее избранный президент РМ заявил, что превратит установленный на площади Великого национального собрания камень Михая Гимпу в щебенку, которую используют для латания кишиневских дорогПремьер-министр Румынии Дачиан Чолош считает, что вопрос объединения Молдовы и Румынии не стоит "откладывать в долгий ящик".Как передает агентство "ИНФОТАГ", в интервью изданию adevarul.ro глава румынского кабмина подчеркнул, что "к подобным вопросам надо подходить прагматично."Мы должны принимать во внимание реальность, а не использовать идею объединения в популистских заявлениях во время кампаний", - считает Чолош.Он добавил, что Румыния продолжит поддерживать Молдову, если республика будет следовать европейскому курсу развития и соблюдать принципы демократии после избрания президентом социалиста Игоря Додона."Молдова остается важным партнером для Румынии, и то, что мы делаем для Молдовы, это, в первую очередь, для ее граждан", - уверяет Чолош.Infotag.md«Таким образом мы лишаем людей права выбора и можем поставить под сомнение результат этих выборов», - сказал онРыбница, 6 декабря. /ИА «Новости Приднестровья»/. Кандидаты в Президенты продолжают знакомить избирателей со своей предвыборной программой. Накануне с рыбничанами встретился Олег Хоржан.На встрече граждане интересовались проведением предвыборной кампании и отмечали, что она проводится странными методами: противоречивые опросы, информация сомнительного характера в частных СМИ, а потом и вовсе снятие с предвыборной гонки одного из кандидатов.«Только люди могут решить, кто будет следующим президентом. И таким вот образом безобразным, неправовым, недемократическим снимать любого кандидата, неважно какая его фамилия, недопустимо, потому что таким образом мы лишаем людей права выбора и можем поставить под сомнение результат этих выборов», - прокомментировал Олег Хоржан.Рассказал кандидат и о взаимодействии с Верховным Советом, а также о своём отношении к крупной торговой фирме, а также о создании рабочих мест.«Кстати, о рабочих местах. С одной стороны, рабочие места создаются, а с другой стороны, об этом мало кто говорит, сокращаются. Я могу вам привести пример того же “Тиротекса”, где до момента приватизации “Шерифом” этого предприятия работало 6 тысяч человек, сразу после приватизации – 3 тысячи человек», - отметил Хоржан, подчеркнув, что выступает против монополии в бизнесе.Говорили на встрече и о предвыборных обещаниях и их реализации.«Бюджет не принят, и, конечно, в бюджете не могут быть заложены такие суммы, потому что просто денег нет. Ни бюджет, ни какие-то другие законы, которые помогали республике развиваться, не были приняты», - сказал Олег Хоржан.Кабинет министров утвердил на сегодняшнем заседании ряд изменений и дополнений к законодательству о пенсионной системе, сообщает NOI.mdПо словам властей, целью реформы является обеспечение справедливой и финансово-устойчивой пенсионной системы. Проект предусматривает единый подход ко всем гражданам, за исключением сотрудников силовых структур, а именно: одинаковый пенсионный возраст, одинаковый страховой стаж и одну и ту же формулу расчета пенсий.Реформа также предлагает новую формулу расчета пенсии по возрасту, которая обеспечила бы взаимосвязь между взносами социального страхования и размером пенсии. Она также предусматривает перерасчет застрахованного ежемесячного дохода, полученного после 1 января 1999 года.Например, если в настоящее время средний коэффициент замещения пенсии в Молдове составляет всего 26% от средней заработной платы, то в результате применения новой формулы, при полном стаже в 33 года, коэффициент замещения составит 45%. Применив его к средней зарплате в 5050 леев, мы получим пенсию в размере 2250 леев, или примерно на 90% выше, чем средняя пенсия в 2015 году. Пенсии будут рассчитываться по новой формуле, начиная с 1 апреля 2017 года. В то же время, будет произведен перерасчет ранее установленных пенсий.«Это несправедливо, когда пенсия некоторых категорий граждан составляет 75% от средней заработной платы, в то время как у подавляющего большинства пенсионеров этот показатель в три раза меньше - только 26% от средней заработной платы. Пенсионная реформа необходима, чтобы все могли получить достойную и справедливую пенсию, пенсию, рассчитанную в зависимости от взносов», - сказал премьер-министр Павел Филип.Кроме того, избран метод медленного, постепенно увеличения пенсионного возраста - на шесть месяцев в год для женщин и четыре месяца в год для мужчин.В то же время, страховой стаж будет скорректирован соответствующим образом, в течение шести лет.Еще одной новинка законопроекта касается досрочного выхода на пенсию. Люди, которые внесли свой вклад в систему социального обеспечения и имеют необходимый стаж, могут обратиться с просьбой о назначении досрочной пенсии по старости, но не раньше, чем за три года до достижения пенсионного возраста.Согласно статистическим данным, в настоящее время около 570 тыс. пенсионеров получают пенсию в размере до 1300 леев, в то время как некоторые категории получателей имеют пенсии до восьми тысяч леев. Документ будет передан на рассмотрение парламента.На встрече с жителями Днестровска Евгений Шевчук прокомментировал ситуацию со снятием с предвыборной гонки одного из кандидатов в президенты ПриднестровьяРешение Тираспольского городского суда прокомментировал кандидат в президенты Евгений Шевчук. На встрече с жителями Днестровска ему был задан вопрос по поводу ситуации со снятием с предвыборной гонки Геннадия Кузьмичёва.«Несмотря на то, что у нас с ним разные взгляды на развитие страны, на мой взгляд как гражданина Приднестровья, решение суда сомнительно и несправедливо. Это моё мнение», - сказал Евгений Шевчук.На фотографиях видно, что наиболее активно процесс вырубки лесов Карпат длится последние три года.В сети показали процесс исчезновения лесов Карпат на фотографиях со спутника. Соответствующее видео опубликовано на канале InfoResist в YouTube.На фотографиях видно, что наиболее активно процесс вырубки лесов Карпат длится последние три года.Отметим, в конце прошлого месяца на саммите ЕС заявил о согласии Украины вывозить лес.Ранее Генпрокурор Юрий Луценко опубликовал фотографии вырубленных карпатских лесов.Было выделено более 710 тысяч долларов на разработку наномембранного унитаза.Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил более 710 тысяч долларов на создание унитаза, работающего без воды, сообщает Business Insider.Разработчики из франко-британского Университета Кренфилда назвали туалет наномембранным. Он спроектирован так, что после закрытия крышки чаша унитаза поворачивается на 270 градусов и сбрасывает все содержимое в бак под ним.Затем скребок удаляет из чаши остатки содержимого. Далее нановолокна перемещают водяной пар, являющийся частью жидких отходов организма, в вертикальную трубу за унитазом, откуда они потом в виде воды попадают в переднюю его часть. Эта вода достаточно чистая, чтобы использовать ее, например, для полива цветов или мытья.Твердая часть отходов с помощью механизма на батарейках попадает в отдельную камеру, где покрывается подавляющим запах воском и засыхает. Раз в неделю техник забирает отходы и, в случае необходимости, меняет батарейки.Унитаз был придуман специально для бедных регионов, где тысячи людей живут в условиях антисанитарии и не имеют доступа к чистой проточной воде. "Безводные" туалеты гигиеничнее и позволяют экономить воду. Местом испытаний новых унитазов станет Африка.Ранее сообщалось, что состояние самого богатого человека на планете Билла Гейтса выросло до нового рекорда и составило 90 миллиардов долларов.Нефертари - первая супруга Рамсеса II, считавшаяся главной царицей уже на первом году самостоятельного правленияНефертари, которя при жизни была известна своей необыкновенной красотой, скончалась около 1250 года до нашей эры.Мумифицированные части ног, обнаруженные в Долине Цариц в Египте, скорее всего, принадлежат легендарной царице Нефертари, сообщает The Guardian.Ее гробницу нашли в 1904 году, тогда же египтологи обнаружили и пару мумифицированных коленей, но долгое время не было известно, действительно ли они принадлежат первой супруге фараона Рамзеса II.Нефертари, которя при жизни была известна своей необыкновенной красотой, скончалась около 1250 года до нашей эры.Ученые отмечают, что кроме демонстрации красоты при дворе, она обладала немалой властью.Сложность изучения гробниц связана с тем, что их использовали по несколько раз и не всегда найденные останки принадлежат тому фараону, в чьей гробнице они обнаружены.Для определения принадлежности мумифицированных ног привлекали химиков, которые изучили реагенты, использовавшиеся при бальзамировании, и экспертов по определению возраста радиоуглеродным методом.Ученые надеются, что им удастся найти и другие части тела Нефертари, называя злой шуткой судьбы тот факт, что единственными останками прекрасной царицы оказались колени.Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в исторической области Верхний Египет древний город и кладбище, созданные, по мнению специалистов, в 5316 году до нашей эры.Три команды лидируют в чемпионате Молджовы по баскетболу после четырёх туров. Речь идёт о „Флоаре” из Бендер, „Адмиралс-UTM” из Кишинёва и „UA-Баско”. „Флоаре” упустил шанс стать единоличным лидером, уступив на своей площадке „Адмиралс” со счётом 66:81.Таким образом, „Адмиралс” впервые стал лидером баскетбольного чемпионата Молдовы. Те же семь очков набрал и „UA-Баско”, одолевший тираспольскую „Спарту” со счётом 71:64. Наконец, „Альфа Баскет” победил USEFS со счётом 96:84.В мужском чемпионате страны по баскетболу участвуют шесть команд. В следующем туре, 4 декабря, состоятся следующие матчи: „Адмиралс-UTM” – „UA-Баско”, „Спарта” – USEFS и „Альфа Баскет” – „Флоаре”.Европейский вещательный союз ранее уже предупреждал Киев о такой возможностиРешение о проведении песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве Европейский вещательный союз (ЕВС) должен принять на генеральной ассамблее 8 декабря, напоминает Bild. По данным издания, оргкомитет конкурса не исключает, что мероприятие может быть перенесено в Москву в связи с проблемами на Украине с его подготовкой.Как сообщалось, ЕВС ранее уже предупреждал Киев о такой возможности из-за бюрократических проволочек, невнимательного отношения к подготовке конкурса со стороны властей.В финале "Евровидения-2016", который прошел в мае в Швеции, победила украинская певица Джамала. Соответственно, Украина получила право на проведение конкурса в следующем году. Второе место заняла австралийская певица Дэми Им, третье - россиянин Сергей Лазарев.Москва может стать местом проведения вместо Киева в связи с тем, что занявшая второе место в 2016 году Австралия по договоренности не может претендовать на то, чтобы конкурс прошел на ее территории. Таким образом, Россия, завоевавшая третье место, автоматически станет страной-хозяйкой "Евровидения-2017", пишет Bild.В Польше из-за сильного снегопада, первого этой зимой, без электричества остались около 200 тысяч человек.Сильный ветер и мокрый снег стали причиной множества поваленных деревьев и обрывов линий электропередачи. На дорогах увеличилось число аварий. Кроме того, несколько авиарейсов прибыли или вылетели с опозданиями в крупнейших польских аэропортах. Жертвами непогоды стали два человека.Метели на севере и в центре Румынии вызвали проблемы на транспортных магистралях. Сильный ветер снес крыши нескольких домов. В большинстве районов страны объявлены штурмовые предупреждения: непогода продлится в течение нескольких дней. Ожидается, что температура воздуха опустится до минус десяти градусов по Цельсию.Венгрию снегопады обошли стороной, но республику не пощадили ветры. И здесь стихия нанесла ущерб.Центризбирком, явно превышая свои полномочия, грубо нарушает действующее законодательство, для того чтобы в спешном порядке отменить регистрацию кандидата в Президенты ПМР Геннадия Кузьмичева.Так, вечером 30 ноября председатель ЦИКа Елена Городецкая позвонила руководству ПГТРК и заявила, что повтор прямого эфира с выступлением Кузьмичева в 8.00 1 декабря не должен производиться ПГТРК в случае, если Кузьмичев не предоставит в ЦИК диск с записью этого прямого эфира для согласования и регистрации в качестве агитационного видеоролика.Данная процедура не прописана в избирательном кодексе. ЦИК не обладает запретительными функциями. Более того, в настоящее время тираспольским городским судом рассматривается дело об отмене регистрации Геннадия Кузьмичева по заявлению господина Маймуста. Одно из оснований, по мнению заявителя, - прямые эфиры. До решения суда, вступившего в законную силу, нельзя говорить что установлен факт правонарушения. Действия гражданки Городецкой кандидат расценивает как оказание давление на него и СМИ с использованием админресурса, а также как нарушение равенства кандидатов в правах.Позиция Центризбиркома в суде заслуживает отдельного внимания. Настораживает «инициативность»: два дня во время судебных заседаний отдельные представители ЦИКа фиксировали якобы нарушения агитации Кузьмичева и оперативно доставляли в процесс некие акты об этом. При этом заседаний коллегиального органа – ЦИК ПМР по данному поводу не проводилось, якобы имевшие место быть нарушения со стороны Кузьмичева не пресекались, как того требует закон, позицию представителей кандидата никто не выяснял.В судебном заседании представитель ЦИК ПМР Таранов В.М. также не пожелал установить истину - осмотреть места якобы совершенных нарушений, заслушать в качестве свидетеля изготовителя печатной продукции и т.д. Его ответы, в основном, носили неправовой характер.Некоторые, записанные под протокол, было бы интересно процитировать, чтобы продемонстрировать уровень подготовки ЦентризбиркомаСУД: - Почему ЦИК не пресек якобы нарушения со стороны Кузьмичева?Почему не обратились в МВД?ЦИК: - Приемщик документов – женщина с очками. Работы в ЦИКе много, погода жаркая. Может зрение плохое, может помутнение было. Человеческий фактор. Почему в МВД не обращались – не знаю.СУД: - ЦИК контролирует или не контролирует агитпродукцию?ЦИК: - Ну, это обособленный элемент избирательных правоотношений, неотрегулированныйСУД: - Какая норма регламентирует направление уведомлений о нарушениях кандидату?ЦИК: - Добрая воля ЦИКа?Кроме того, представитель ЦИКа не смог ответить, какие конкретные права граждан нарушил Кузьмичев, не разместив сведения о выходных данных агитматериала на лицевой стороне продукции, при том, что закон не прописывает эту процедуру. Говоря простым языком, ЦИК требует отменить регистрацию Кузьмичева на основании того, что заявитель Маймуст не увидел тираж на нескольких баннерах и Кузьмичев не зарегистрировал в ЦИКе повтор прямого эфира. «Зарегистрировать повтор прямого эфира»??? – Даже не журналисты поймут, что это не просто абсурд, это цирк!Кандидат в Президенты Кузьмичев информирует международных наблюдателей о беспрецедентном нарушении его прав со стороны ЦИКа и оставляет за собой право на защиту от противоправных действий Центризбиркома в органах исполнительной власти и судебных органах.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью Эвелине Закамской отметил эффективность ЕАЭС, что доказывает 40 заявок разных стран на создание зон свободной торговли с ЕАЭС. Молдова также может вступить в союз."Это удачный союз, - отметил Назарбаев, признав, что сейчас страны ЕАЭС переживают экономический кризис. - Надо выдержать, сохранить, что наработали".Он не исключил, что заявку на вступление в союз подаст Молдавия по итогам референдума.В ноябре новоизбранный президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимости отмены соглашения об ассоциации Молдавии с Европейским союзом и проведении референдума о вступлении в Евразийский экономический союз."Будем рассматривать заявку и Молдовы, если будет подана", - отметил Назарбаев.ЕАЭС имеет очень сильный экономический базис, и "на этом базисе можно строить что угодно", подчеркнул он.Назарбаев напомнил, что до 40 стран обратились в ЕАЭС с предложением о введении свободной торговли, среди них Китай, Южная Корея, Турция.Он исключил возможность развития экономических связей между ЕС и ЕАЭС в настоящее время, хотя руководители крупнейших стран высказывались "за". Европе нужен ЕАЭС, как ЕАЭС необходимо сотрудничество с Евросоюз, считает президент Казахстана.По его словам, экономические расчеты показывают, что Европе "выгодно выйти из конфронтации, выгодна интеграция".Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) образовано 10 октября 2000 г. в составе Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. ЕврАзЭС с 1 января 2015 г. переформатировано в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в котором появилась обширная договорно-правовая база торгово-экономического сотрудничества для развития евразийской интеграции. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.В Министерстве иностранных дел ПМР расценивают данный инцидент как очередную меру давления в отношении представителя руководства Приднестровской Молдавской Республики30 но­яб­ря 2016 года, по воз­вра­ще­нии из слу­жеб­ной ко­ман­ди­ров­ки в сто­ли­цу Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в аэро­пор­ту го­ро­да Ки­ши­не­ва была за­дер­жа­на Пер­вый За­ме­сти­тель Пред­се­да­те­ля Пра­ви­тель­ства ПМР Алев­ти­на Слин­чен­ко. Член Пра­ви­тель­ства При­дне­стро­вья была под­верг­ну­та так на­зы­ва­е­мой «про­це­ду­ре до­смот­ра по вто­рой линии». В общей слож­но­сти время за­дер­жа­ния, в ходе ко­то­ро­го со­труд­ни­ка­ми по­гра­нич­ной по­ли­ции РМ был осу­ществ­лен до­смотр лич­ных вещей за­ме­сти­те­ля Пред­се­да­те­ля Пра­ви­тель­ства ПМР, со­ста­ви­ло около часа.В Ми­ни­стер­стве ино­стран­ных дел ПМР рас­це­ни­ва­ют дан­ный ин­ци­дент как оче­ред­ную меру дав­ле­ния в от­но­ше­нии пред­ста­ви­те­ля ру­ко­вод­ства При­дне­стров­ской Мол­дав­ской Рес­пуб­ли­ки. При­ни­мая во вни­ма­ние тот факт, что Алев­ти­на Слин­чен­ко воз­глав­ля­ла де­ле­га­цию неза­ви­си­мых на­блю­да­те­лей от При­дне­стро­вья в рам­ках со­сто­яв­ше­го­ся в Москве за­се­да­ния рос­сий­ско-мол­дав­ской меж­пра­ви­тель­ствен­ной ко­мис­сии, в МИД ПМР об­ра­ща­ют вни­ма­ние на ци­нич­ный и про­во­ка­ци­он­ный ха­рак­тер по­доб­ных огра­ни­чи­тель­ных дей­ствий по­гра­нич­ной по­ли­ции РМ в от­но­ше­нии члена Пра­ви­тель­ства При­дне­стро­вья. В дан­ном кон­тек­сте во внеш­не­по­ли­ти­че­ском ве­дом­стве на­ме­ре­ны в самое бли­жай­шее время об­ра­тить­ся в адрес со­пред­се­да­те­лей меж­пра­ви­тель­ствен­ной ко­мис­сии по во­про­сам эко­но­ми­че­ско­го со­труд­ни­че­ства между Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­ей и Рес­пуб­ли­кой Мол­до­ва с прось­бой дать оцен­ку дис­кри­ми­на­ци­он­ной акции пред­ста­ви­те­лей РМ и при­нять меры по недо­пу­ще­нию по­вто­ре­ния по­доб­ных ин­ци­ден­тов в даль­ней­шем.В Ми­ни­стер­стве ино­стран­ных дел ПМР с оза­бо­чен­но­стью вос­при­ни­ма­ют вы­зы­ва­ю­щий ха­рак­тер дей­ствий мол­дав­ской сто­ро­ны и под­чер­ки­ва­ют, что та­ко­го рода од­но­сто­рон­ние шаги пре­пят­ству­ют вы­стра­и­ва­нию дву­сто­рон­ней ком­му­ни­ка­ции как в пе­ре­го­вор­ном про­цес­се, так и на иных ак­ту­аль­ных пло­щад­ках. Во внеш­не­по­ли­ти­че­ском ве­дом­стве при­зы­ва­ют Рес­пуб­ли­ку Мол­до­ва от­ка­зать­ся от по­роч­ной прак­ти­ки дав­ле­ния на При­дне­стро­вье и от любых од­но­сто­рон­них дей­ствий, раз­ру­ша­ю­щих до­ве­рие и про­во­ци­ру­ю­щих на­пря­жен­ность в от­но­ше­ни­ях сто­рон.Избранный президент Республики Молдова Игорь Додон посетит с визитом столицу Российской Федерации в конце этого года. Об этом 29 ноября на ХIV заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, пишет «Блокнот».— Мы ждем, как я понимаю, в конце этого года официального визита вновь избранного президента Республики Молдова, господина Додона, — сказал он.Рогозин также отметил, что визит избранного президента Республики Молдова станет очень важным поводом, случаем для продолжения наметившегося диалога. Он уточнил, что ряд актуальных вопросов повестки дня сознательно оставлен для обсуждения с главой республики.Напомним, ранее Игорь Додон заявил, что свой первый официальный визит в качестве главы государства он совершит в Российскую Федерацию.Приглашение посетить с визитом Москву озвучил и президент России Владимир Путин, поздравив Игоря Додона с победой на выборах. В рамках беседы с российским главой государства Игорь Додон намерен обсудить две ключевые темы: возврат молдавской продукции на российские рынки, а также амнистию для всех молдавских мигрантов, нарушивших миграционный режим России.Молдова и Россия подписали Протокол, в который вошли главные приоритеты Кишинева и Москвы для сотрудничества двух стран в 2017 г.Как передает агентство, документ подписан по итогам прошедшего в столице России заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.С молдавской стороны Протокол подписал вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, а с российской — вице-премьер правительства России, представитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин.Документ включает в себя действия сторон в торговле, бизнесе, на транспорте, в энергетике, в сельском хозяйстве, промышленности, региональном сотрудничестве, а также трудовой миграции, учитывая тот факт, что более 400 тыс. граждан РМ трудятся в России.На заседании молдавская сторона предложила аннулировать 19 категорий молдавских товаров, по отношению к которым российская сторона применила нетарифные действия при их экспорте на ее рынок.В сообщении отмечается, что премьер-министр Молдовы Павел Филип в сентябре обратился по этому поводу к президенту России Владимиру Путину. Согласно сообщению, «в настоящее время этот вопрос рассматриваетс Сегодня, 08:55

DTV

Просмотров: 3116

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.