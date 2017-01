play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Бендеры станут местом встречи двух президентов Категория: Новости дня



Президент Молдовы Игорь Додон и президент Приднестровья Вадим Красносельский встретятся 4 января в Бендерах.

О встрече сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети Facebook.



"Завтра, 4 января 2017 года, в городе Бендеры, состоится рабочая встреча президента Республики Молдова Игоря Додона и руководителя Приднестровья Вадима Красносельского", — заявил Додон.



Игорь Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен найти решение приднестровского вопроса.

