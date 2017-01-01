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Бендеры станут местом встречи двух президентов

Бендеры станут местом встречи двух президентов

Президент Молдовы Игорь Додон и президент Приднестровья Вадим Красносельский встретятся 4 января в Бендерах.
О встрече сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети Facebook.

"Завтра, 4 января 2017 года, в городе Бендеры, состоится рабочая встреча президента Республики Молдова Игоря Додона и руководителя Приднестровья Вадима Красносельского", — заявил Додон.

Игорь Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен найти решение приднестровского вопроса.
  • Вчера, 18:23
  • DTV
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