В Санкт-Петербурге скончался основатель и художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Поющие гитары" Анатолий Васильев. Об этом сообщил один из участников ВИА Валерий Кочегуро на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня не стало основателя ВИА Поющие Гитары Анатолия Николаевича Васильева", - сказано в сообщении, опубликованном 4 января.

Также о кончине Васильева сообщается на официальной странице закрытой группы ансамбля в той же соцсети, передает РИА "Новости".

"На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Любимое детище - "Поющие гитары", художественным руководителем которых он был до последнего часа", - сказано в сообщении из группы, которое приводит агентство.











"Поющие гитары" - известный советский вокально-инструментальный ансамбль, пользовавшийся популярностью в начале 1970-х годов. Коллектив был создан в Ленинграде в 1966 году гитаристом эстрадного ансамбля "Дружба" Анатолием Васильевым. Наиболее известными песнями в наши дни являются "Синяя песня" ("Синий иней") и "Песенка велосипедистов".

Ансамбль являлся одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональным коллективом, давший имя всему жанру ВИА. "Поющие гитары" давали в то время до 350-400 концертов-аншлагов в год. В разные годы участниками ансамбля были в том числе Юрий Антонов, Альберт Асадуллин, Ирина Понаровская и другие.











