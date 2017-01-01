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Умер основатель ансамбля "Поющие гитары"

Умер основатель ансамбля "Поющие гитары"

В Санкт-Петербурге скончался основатель и художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Поющие гитары" Анатолий Васильев. Об этом сообщил один из участников ВИА Валерий Кочегуро на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня не стало основателя ВИА Поющие Гитары Анатолия Николаевича Васильева", - сказано в сообщении, опубликованном 4 января.
Также о кончине Васильева сообщается на официальной странице закрытой группы ансамбля в той же соцсети, передает РИА "Новости".
"На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Любимое детище - "Поющие гитары", художественным руководителем которых он был до последнего часа", - сказано в сообщении из группы, которое приводит агентство.





"Поющие гитары" - известный советский вокально-инструментальный ансамбль, пользовавшийся популярностью в начале 1970-х годов. Коллектив был создан в Ленинграде в 1966 году гитаристом эстрадного ансамбля "Дружба" Анатолием Васильевым. Наиболее известными песнями в наши дни являются "Синяя песня" ("Синий иней") и "Песенка велосипедистов".
Ансамбль являлся одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональным коллективом, давший имя всему жанру ВИА. "Поющие гитары" давали в то время до 350-400 концертов-аншлагов в год. В разные годы участниками ансамбля были в том числе Юрий Антонов, Альберт Асадуллин, Ирина Понаровская и другие.





  • Сегодня, 10:38
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