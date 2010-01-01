|
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
0
Февральское закулисье
В фильме показаны события революционных дней: восстание в Петрограде, отречение Николая Второго и создание Временного правительства. Историки ответят на вопрос о том, кто был автором этого переворота, и почему революцию не удалось предотвратить.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки