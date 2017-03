play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Булат Окуджава рассказывал... Категория: Интересное видео

Был я в Швеции, о моем визите писали там -тогда все газеты.

Иду по улице, вижу проезжает королева.

Я остановился у края тротуара и стал на неё смотреть.

И она дважды на меня вглянула.







Я вернулся в отельи написал ей письмо:

-Я не монархист, но хочу выразить вам благодарность Вашему Величеству за то,что вы дважды на меня посмотрели!

Вскоре пришел ответ:

-Да я помню человека стоявшего у края тротуара.Я дважды посмотрела на вас, так как вы не сняли шляпы.

