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Булат Окуджава рассказывал...

Булат Окуджава рассказывал...
Был я в Швеции, о моем визите писали там -тогда все газеты.
Иду по улице, вижу проезжает королева.
Я остановился у края тротуара и стал на неё смотреть.
И она дважды на меня вглянула.

Булат Окуджава рассказывал...

Я вернулся в отельи написал ей письмо:
-Я не монархист, но хочу выразить вам благодарность Вашему Величеству за то,что вы дважды на меня посмотрели!
Вскоре пришел ответ:
-Да я помню человека стоявшего у края тротуара.Я дважды посмотрела на вас, так как вы не сняли шляпы.
  • Сегодня, 15:22
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