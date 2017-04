play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 ОСНОВНЫЕ ПОБЕДЫ ПРЕЗИДЕНТА ВЕНЕСУЭЛЫ НИКОЛАСА МАДУРО В 2016 ГОДУ Категория: Новости дня



Многие, интересующиеся темой, считают что после смерти Чавеса правительство Венесуэлы не справляется с возникшим кризисом.

Эта статья заставит по-новому взглянуть на происходящие в Венесуэле события, и рассмотреть заслуги ее Президента по преодолению кризиса.



Все было очень трудно в начале 2016 года для правительства Венесуэлы. Главным образом по трем причинам:

1. Неолиберальная оппозиция выиграла выборы в законодательные органы в декабре

2016 года и контролировала Национальную Ассамблею (Национальное собрание = Парламент*).

2. Цены на нефть, главный ресурс Венесуэлы, упали до самого низкого уровня в последние десятилетия.

3. Барак Обама подписал указ, в котором говорилось о том, что Венесуэла представляет «чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».



То есть, в политическом, экономическом и геополитическом полях, Боливарианская революция, как представлялось, казалась на оборонительной позиции. В то время, как внутренняя, так и внешняя контрреволюция думали, что на конец-то, имеют власть в Венесуэле на расстоянии вытянутой руки.

И все это происходило в контексте долгосрочной информационной войны против Венесуэлы, которая началась с приходом Уго Чавеса к власти в 1999 году и достигла беспрецедентного уровня насилия с апреля 2013 года после избрания Николаса Мадуро президентом страны.

Эта атмосфера агрессивных и постоянных притеснений СМИ приводит к коварной дезинформации о Венесуэле, что ставило в замешательство даже многих друзей Боливарианской революции.



В политическом поле.



Таким образом, начало 2016 года представлялось весьма трудным для президента Венесуэлы. До такой степени, что ярый неолиберальный оппозиционер Генри Рамос Аллуп, опьяненный его парламентским большинством, в январе 2016 года, в своем первом выступлении в качестве председателя Национальной Ассамблеи, позволил себе уверенно сказать, «что в период, не превышающий шести месяцев» он сможет отстранить от власти Николаса Мадуро.

Вот так выглядела ситуация, когда новый президент Николас Мадуро, мастерски с последовательностью легальных действий, в соответствии с Конституцией, обновил членов Верховного суда, высшего органа судебной власти, чья Конституционная палата имеет за собой последнее слово о толковании Конституции.

Тогда оппозиция сделала серьезную ошибку, игнорируя предупреждения Верховного суда, начала работать с 3 членами штата Амазонас, избрание которых, в декабре 2015 года, было под запретом из-за обнаруженных несоответствий с законом. Перед этим вызовом Верховный суд постановил, что он снимает всю действительность решений Национального собрания и заявил о его неуважении к суду. Таким образом, получилось, что из-за его собственных ошибок, Национальное собрание не только не могло законодательствовать, не контролировать правительство, но и как признают престижные специалисты в области конституционного права, оно утратило свою силу, исчерпало и аннулировало само себя. Это было первой крупной победой Николаса Мадуро в 2016 году.

В своем навязчивом желании свергнуть президента, оппозиция анти Чавеса также решила игнорировать требования, основные этапы и шаги, необходимые по правовым нормам, для запуска референдума по снятия президента с его должности в 2016 году. И эта была еще одна большая победа Николаса Мадуро.



В экономическом поле.



К марте-апреле 2016 года все стало чрезвычайно сложным для правительства. К обычным натискам враждебных сил против Боливарианской революции, прибавилась ошеломляющая засуха, вторая по величине после 1950 года, а также экстремальная жара, вызванная явлением Эль Ниньо.

В Венесуэле 70% электроэнергии генерируется гидроэлектростанциями, а главная ГЭС зависит от плотины Гури. Сокращение осадков привело к снижению воды до минимального уровня.

Контрреволюционные силы пытались воспользоваться этим обстоятельством для того, чтобы распространять электрические саботажи, стремясь создать энергетический хаос, социальный гнев и протесты. Опасность была большой, потому что к электрической проблеме, добавлялось отсутствие питьевой воды вследствие эффектов постоянной засухи.

Но президент Николас Мадуро действовал снова оперативно и принял решительные меры: решил сделать замену миллионов ламп накаливания электро-сберегательными лампами; он приказал заменить старые кондиционеры воздуха другими, с новой сберегательной технологией; установил сокращенный рабочий день в государственной администрации, а также утвердил специальный план национальной экономии потребления электроэнергии и воды.

Благодаря этим смелым мерам президенту удалось избежать энергетического коллапса. И таким образом он добился одной из своих самых популярных побед 2016 года.



Пожалуй, самая большая проблема, с которой пришлось столкнуться правительству в 2016 году, в рамках экономической войны против Боливарианской революции – это вопрос продовольственного снабжения страны. Необходимо вспомнить, что до 1999-го года, 65% венесуэльцев жили в нищете и что только 35% могли наслаждаться средним и высоким уровнем качества жизни. Т.е. из каждых 10 венесуэльцев, только 3 регулярно употребляли мясо, курицу, кофе, кукурузу, молоко, сахар. А для сравнения, за последние 17 лет власти Чавеса, потребление продуктов питания, за счет массовых социальных инвестиций Боливарианской революции, выросло на 80%.

Это структурное изменение, объясняет, почему, вдруг, национальной продовольственной продукции было недостаточно из-за увеличения спроса. Так как спрос массово увеличился, также выросла спекуляция. И при структурно ограниченном предложении, цены резко возросли, и за ними расширилось явление черного рынка. Многие люди покупали субсидируемые правительством продукты, по ценам ниже, чем на рынке и продавали их по ценам выше рыночных. Или же массово экспортировали их в соседние страны (Колумбия, Бразилия), где перепродавали в два или три раза дороже их цены, субсидируемой в Венесуэле. Таким образом, Венесуэла обескровливалась, теряя потоки долларов, которых все больше и больше не хватало по причине обвала цен на нефть, давая возможность прокормить “вампиров”, которые вырывали продукты первой необходимости у более бедных людей, и в то же время, обогащались исключительным образом. Такая безнравственность не могла продолжаться.

Еще раз президент Николас Мадуро решил действовать твердой рукой. Сначала он изменил философию социальной помощи. Он постановил, что государству, вместо того, чтобы субсидировать продукты, следует субсидировать людей. Таким образом, чтобы только бедные, которые действительно нуждаются, имели доступ к продуктам, субсидируемым правительством. Для всех остальных, продукт должен продаваться по его справедливой цене, установленной на рынке. И так устранялась спекуляция.

И второй решающей мерой, Президент объявил, что отныне правительство будет прилагать все усилия к изменению экономического характера страны, перейдя от модели рантье к модели производства. Поэтому Президент определил 15 двигателей для оживления экономической активности в частном и в государственном секторах, а также в коммунальном хозяйстве.

Эти два основных решения сходятся в оригинальную идею президента Николаса Мадуро: были созданы местные комитеты снабжения и производства, которые представляли собой новую форму народной организации. В каждый дом, представители организованных общин доставляли, по регулируемым ценам, мешки заполненные продуктами. Многие из них являлись новой продукцией национального производства. Таким образом, в первые месяцы 2017 года, должны были снабжать продуктами порядка 4 000 000 бедных венесуэльских семей, гарантируя продовольствие народу. И так была достигнута еще одна новая и великая победа президента Николаса Мадуро.



В социальном поле.



Другой победой в 2016 году является рекорд, полученный в области социальных инвестиций, который достиг 71,4% бюджета страны. Это мировой рекорд. Ни одна другая страна на планете тратит почти три четверти своего бюджета на социальные инвестиции.

В области здравоохранения, например, количество больниц увеличилось в 3.5 раз с 1999 года, а инвестиции в новую человеческую модель общественного здравоохранения были увеличены в 10 раз.

Миссия (*) Баррио Адентро (Misión Barrio Adentro*), цель которой – уход за больными в беднейших городских районах страны, сделала почти 800 000 000 консультаций и спасла жизнь 1 400 000 людей. Университеты медицины подготовили 27 000 новых врачей. И еще 30 000 других должны получить свой диплом в 2017 году. Восемь штатов достигли охвата миссии Баррио Адентро на 100% в 2016 году, когда целью было 6.

Другая фундаментальная социальная победа, не упомянутая в крупных средствах массовой информации, является то, чего достигнуто в секторе людей пожилого возраста, которые получают пенсию. До революции только 19% людей пенсионного возраста получали пенсию, остальные часто оставались в крайней нищете или жили за счет помощи их семей. В 2016 году, доля людей пенсионного возраста, получающих пенсии достигла 90%. Это рекорд в Южной Америке.

Другая впечатляющая победа, которую не упоминают основные средства массовой информации, была достигнута Миссией жилья (Misión Vivienda*), ответственной за строительство социального жилья, по регулируемой цене, для скромных венесуэльских семей.

В 2016 году, эта миссия выдала не менее 359 000 домов (для сравнения, такая развитая страна, как Франция, построила в 2015 году только 109 000 домов социального жилья). К этому надо добавить 335 000 домов, восстановленных в рамках Миссии Баррио Нуэво, Баррио Триколор (Barrio Nuevo, Barrio Tricolor*). Эта Миссия особо высоко была оценена гением архитектуры Фрэнком Гэри (Frank Gehry*), автор музея Гуггенхайма (Guggenheim*) в Бильбао и музея Louis Vuitton в Париже, который изъявил желание участвовать в ней. Таким образом, мы говорим о почти 700 000 домах социального жилья, построенных в 2016 году. Цифра без аналога в мире.

С тех пор, как он начал свой срок в 2013 году, президент Николас Мадуро уже выдал около 1 500 000 домов скромным семьям. Мировой рекорд, происходящий при молчании всех средств массовой информации враждебных к Боливарианской революции.







В геополитическом поле.



Давайте вспомним, некоторые блестящие победы, достигнутые в геополитическом поле:

• Не дать Организации американских государств (OEA*), под контролем Вашингтона, осудить Венесуэлу, как стремился Генеральный секретарь этой организации, Луис Альмагро, который хотел использовать Демократическую хартию (Carta Democratica*) организации против Венесуэлы.

• Успех совершения 17-ого саммита Движения неприсоединившихся стран (MNOAL*) состоявшейся в сентябре 2016 года в центре конвенций «Уго Чавес» на острове Маргарита, в Венесуэле, с присутствием многочисленных глав государств и правительств, а также представителей из 120 стран, которые выразили свою солидарность с Венесуэлой.



Но основная победа президента Николаса Мадуро, который сделал несколько международных туров с этой целью, было беспрецедентным достижением соглашение между странами ОПЕК (OPEP*) и странами, не являючимися членами ОПЕК для согласованного сокращения экспорта нефти.

Это историческое соглашение, подписанное в ноябре 2016 года, немедленно остановило снижение цен на углеводороды, которые падали с середины 2014 года, когда они превысили $100 за баррель.

Благодаря этой очень важной победе, цены на нефть, которые были 24 доллара за баррель в январе, уже превысили 45 долларов в конце декабря 2016 года.



Таким образом, в самый сложный и долгий год, в котором многие сделали ставку на его неудачи, президент Николас Мадуро, уворачиваясь ото всех препятствий, всех ловушек и всех трудностей, продемонстрировал свой выдающийся талант как государственный деятель и нерушимый лидер Боливарианской революции.



Игнасио Рамонет (Ignacio Ramonet - Catedratico y periodista espaňol)

Профессор и испанский журналист

(Статья взята из сайта Cubadebate)



*Миссии (Misiones) в Венесуэле – это социальные проекты.

*Демократическая хартия (Carta Democrática) – юридический документ Организации американских государств (OEA), принятий единогласно в 2001 году и предусматривающий, в своем артикуле номер 20, процесс дипломатических действий «для того, чтобы способствовать нормализации демократических институтов» в данной стране и при случае терпения неудачи, может привести к исключению этой страны из организации.

*Примечания переводчика.

Перевод с испанского языка: Феликс Омар Перес Креспо. Многие, интересующиеся темой, считают что после смерти Чавеса правительство Венесуэлы не справляется с возникшим кризисом.Эта статья заставит по-новому взглянуть на происходящие в Венесуэле события, и рассмотреть заслуги ее Президента по преодолению кризиса.Все было очень трудно в начале 2016 года для правительства Венесуэлы. Главным образом по трем причинам:1. Неолиберальная оппозиция выиграла выборы в законодательные органы в декабре2016 года и контролировала Национальную Ассамблею (Национальное собрание = Парламент*).2. Цены на нефть, главный ресурс Венесуэлы, упали до самого низкого уровня в последние десятилетия.3. Барак Обама подписал указ, в котором говорилось о том, что Венесуэла представляет «чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».То есть, в политическом, экономическом и геополитическом полях, Боливарианская революция, как представлялось, казалась на оборонительной позиции. В то время, как внутренняя, так и внешняя контрреволюция думали, что на конец-то, имеют власть в Венесуэле на расстоянии вытянутой руки.И все это происходило в контексте долгосрочной информационной войны против Венесуэлы, которая началась с приходом Уго Чавеса к власти в 1999 году и достигла беспрецедентного уровня насилия с апреля 2013 года после избрания Николаса Мадуро президентом страны.Эта атмосфера агрессивных и постоянных притеснений СМИ приводит к коварной дезинформации о Венесуэле, что ставило в замешательство даже многих друзей Боливарианской революции.Таким образом, начало 2016 года представлялось весьма трудным для президента Венесуэлы. До такой степени, что ярый неолиберальный оппозиционер Генри Рамос Аллуп, опьяненный его парламентским большинством, в январе 2016 года, в своем первом выступлении в качестве председателя Национальной Ассамблеи, позволил себе уверенно сказать, «что в период, не превышающий шести месяцев» он сможет отстранить от власти Николаса Мадуро.Вот так выглядела ситуация, когда новый президент Николас Мадуро, мастерски с последовательностью легальных действий, в соответствии с Конституцией, обновил членов Верховного суда, высшего органа судебной власти, чья Конституционная палата имеет за собой последнее слово о толковании Конституции.Тогда оппозиция сделала серьезную ошибку, игнорируя предупреждения Верховного суда, начала работать с 3 членами штата Амазонас, избрание которых, в декабре 2015 года, было под запретом из-за обнаруженных несоответствий с законом. Перед этим вызовом Верховный суд постановил, что он снимает всю действительность решений Национального собрания и заявил о его неуважении к суду. Таким образом, получилось, что из-за его собственных ошибок, Национальное собрание не только не могло законодательствовать, не контролировать правительство, но и как признают престижные специалисты в области конституционного права, оно утратило свою силу, исчерпало и аннулировало само себя. Это было первой крупной победой Николаса Мадуро в 2016 году.В своем навязчивом желании свергнуть президента, оппозиция анти Чавеса также решила игнорировать требования, основные этапы и шаги, необходимые по правовым нормам, для запуска референдума по снятия президента с его должности в 2016 году. И эта была еще одна большая победа Николаса Мадуро.К марте-апреле 2016 года все стало чрезвычайно сложным для правительства. К обычным натискам враждебных сил против Боливарианской революции, прибавилась ошеломляющая засуха, вторая по величине после 1950 года, а также экстремальная жара, вызванная явлением Эль Ниньо.В Венесуэле 70% электроэнергии генерируется гидроэлектростанциями, а главная ГЭС зависит от плотины Гури. Сокращение осадков привело к снижению воды до минимального уровня.Контрреволюционные силы пытались воспользоваться этим обстоятельством для того, чтобы распространять электрические саботажи, стремясь создать энергетический хаос, социальный гнев и протесты. Опасность была большой, потому что к электрической проблеме, добавлялось отсутствие питьевой воды вследствие эффектов постоянной засухи.Но президент Николас Мадуро действовал снова оперативно и принял решительные меры: решил сделать замену миллионов ламп накаливания электро-сберегательными лампами; он приказал заменить старые кондиционеры воздуха другими, с новой сберегательной технологией; установил сокращенный рабочий день в государственной администрации, а также утвердил специальный план национальной экономии потребления электроэнергии и воды.Благодаря этим смелым мерам президенту удалось избежать энергетического коллапса. И таким образом он добился одной из своих самых популярных побед 2016 года.Пожалуй, самая большая проблема, с которой пришлось столкнуться правительству в 2016 году, в рамках экономической войны против Боливарианской революции – это вопрос продовольственного снабжения страны. Необходимо вспомнить, что до 1999-го года, 65% венесуэльцев жили в нищете и что только 35% могли наслаждаться средним и высоким уровнем качества жизни. Т.е. из каждых 10 венесуэльцев, только 3 регулярно употребляли мясо, курицу, кофе, кукурузу, молоко, сахар. А для сравнения, за последние 17 лет власти Чавеса, потребление продуктов питания, за счет массовых социальных инвестиций Боливарианской революции, выросло на 80%.Это структурное изменение, объясняет, почему, вдруг, национальной продовольственной продукции было недостаточно из-за увеличения спроса. Так как спрос массово увеличился, также выросла спекуляция. И при структурно ограниченном предложении, цены резко возросли, и за ними расширилось явление черного рынка. Многие люди покупали субсидируемые правительством продукты, по ценам ниже, чем на рынке и продавали их по ценам выше рыночных. Или же массово экспортировали их в соседние страны (Колумбия, Бразилия), где перепродавали в два или три раза дороже их цены, субсидируемой в Венесуэле. Таким образом, Венесуэла обескровливалась, теряя потоки долларов, которых все больше и больше не хватало по причине обвала цен на нефть, давая возможность прокормить “вампиров”, которые вырывали продукты первой необходимости у более бедных людей, и в то же время, обогащались исключительным образом. Такая безнравственность не могла продолжаться.Еще раз президент Николас Мадуро решил действовать твердой рукой. Сначала он изменил философию социальной помощи. Он постановил, что государству, вместо того, чтобы субсидировать продукты, следует субсидировать людей. Таким образом, чтобы только бедные, которые действительно нуждаются, имели доступ к продуктам, субсидируемым правительством. Для всех остальных, продукт должен продаваться по его справедливой цене, установленной на рынке. И так устранялась спекуляция.И второй решающей мерой, Президент объявил, что отныне правительство будет прилагать все усилия к изменению экономического характера страны, перейдя от модели рантье к модели производства. Поэтому Президент определил 15 двигателей для оживления экономической активности в частном и в государственном секторах, а также в коммунальном хозяйстве.Эти два основных решения сходятся в оригинальную идею президента Николаса Мадуро: были созданы местные комитеты снабжения и производства, которые представляли собой новую форму народной организации. В каждый дом, представители организованных общин доставляли, по регулируемым ценам, мешки заполненные продуктами. Многие из них являлись новой продукцией национального производства. Таким образом, в первые месяцы 2017 года, должны были снабжать продуктами порядка 4 000 000 бедных венесуэльских семей, гарантируя продовольствие народу. И так была достигнута еще одна новая и великая победа президента Николаса Мадуро.Другой победой в 2016 году является рекорд, полученный в области социальных инвестиций, который достиг 71,4% бюджета страны. Это мировой рекорд. Ни одна другая страна на планете тратит почти три четверти своего бюджета на социальные инвестиции.В области здравоохранения, например, количество больниц увеличилось в 3.5 раз с 1999 года, а инвестиции в новую человеческую модель общественного здравоохранения были увеличены в 10 раз.Миссия (*) Баррио Адентро (Misión Barrio Adentro*), цель которой – уход за больными в беднейших городских районах страны, сделала почти 800 000 000 консультаций и спасла жизнь 1 400 000 людей. Университеты медицины подготовили 27 000 новых врачей. И еще 30 000 других должны получить свой диплом в 2017 году. Восемь штатов достигли охвата миссии Баррио Адентро на 100% в 2016 году, когда целью было 6.Другая фундаментальная социальная победа, не упомянутая в крупных средствах массовой информации, является то, чего достигнуто в секторе людей пожилого возраста, которые получают пенсию. До революции только 19% людей пенсионного возраста получали пенсию, остальные часто оставались в крайней нищете или жили за счет помощи их семей. В 2016 году, доля людей пенсионного возраста, получающих пенсии достигла 90%. Это рекорд в Южной Америке.Другая впечатляющая победа, которую не упоминают основные средства массовой информации, была достигнута Миссией жилья (Misión Vivienda*), ответственной за строительство социального жилья, по регулируемой цене, для скромных венесуэльских семей.В 2016 году, эта миссия выдала не менее 359 000 домов (для сравнения, такая развитая страна, как Франция, построила в 2015 году только 109 000 домов социального жилья). К этому надо добавить 335 000 домов, восстановленных в рамках Миссии Баррио Нуэво, Баррио Триколор (Barrio Nuevo, Barrio Tricolor*). Эта Миссия особо высоко была оценена гением архитектуры Фрэнком Гэри (Frank Gehry*), автор музея Гуггенхайма (Guggenheim*) в Бильбао и музея Louis Vuitton в Париже, который изъявил желание участвовать в ней. Таким образом, мы говорим о почти 700 000 домах социального жилья, построенных в 2016 году. Цифра без аналога в мире.С тех пор, как он начал свой срок в 2013 году, президент Николас Мадуро уже выдал около 1 500 000 домов скромным семьям. Мировой рекорд, происходящий при молчании всех средств массовой информации враждебных к Боливарианской революции.Давайте вспомним, некоторые блестящие победы, достигнутые в геополитическом поле:• Не дать Организации американских государств (OEA*), под контролем Вашингтона, осудить Венесуэлу, как стремился Генеральный секретарь этой организации, Луис Альмагро, который хотел использовать Демократическую хартию (Carta Democratica*) организации против Венесуэлы.• Успех совершения 17-ого саммита Движения неприсоединившихся стран (MNOAL*) состоявшейся в сентябре 2016 года в центре конвенций «Уго Чавес» на острове Маргарита, в Венесуэле, с присутствием многочисленных глав государств и правительств, а также представителей из 120 стран, которые выразили свою солидарность с Венесуэлой.Но основная победа президента Николаса Мадуро, который сделал несколько международных туров с этой целью, было беспрецедентным достижением соглашение между странами ОПЕК (OPEP*) и странами, не являючимися членами ОПЕК для согласованного сокращения экспорта нефти.Это историческое соглашение, подписанное в ноябре 2016 года, немедленно остановило снижение цен на углеводороды, которые падали с середины 2014 года, когда они превысили $100 за баррель.Благодаря этой очень важной победе, цены на нефть, которые были 24 доллара за баррель в январе, уже превысили 45 долларов в конце декабря 2016 года.Таким образом, в самый сложный и долгий год, в котором многие сделали ставку на его неудачи, президент Николас Мадуро, уворачиваясь ото всех препятствий, всех ловушек и всех трудностей, продемонстрировал свой выдающийся талант как государственный деятель и нерушимый лидер Боливарианской революции.Игнасио Рамонет (Ignacio Ramonet - Catedratico y periodista espaňol)Профессор и испанский журналист(Статья взята из сайта Cubadebate)*Миссии (Misiones) в Венесуэле – это социальные проекты.*Демократическая хартия (Carta Democrática) – юридический документ Организации американских государств (OEA), принятий единогласно в 2001 году и предусматривающий, в своем артикуле номер 20, процесс дипломатических действий «для того, чтобы способствовать нормализации демократических институтов» в данной стране и при случае терпения неудачи, может привести к исключению этой страны из организации.*Примечания переводчика.Перевод с испанского языка: Феликс Омар Перес Креспо. Сегодня, 07:03

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.