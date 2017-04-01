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У каждого свой Чапаев, как говорится

У каждого свой Чапаев, как говорится

У народного артиста СССР Петра Глебова в послужном списке около сорока киноработ, но шолоховский Гришка Мелехов так и остался его лучшей ролью...
Сыграл его Глебов, когда самому уже было за сорок, и если Аксинья Быстрицкой блистала отнюдь не казачьей красотой – ее родители с именами Авраам и Эсфирь никак не могли подарить дочери кровь донских станичников, то предком Глебова был самый настоящий казак – знаменитый атаман Орлов-Денисов. Петр Петрович из старинного дворянского рода Глебовых. Один из его двоюродных братьев - внук Толстого, другой, по материнской линии, - поэт Сергей Михалков.

У каждого свой Чапаев, как говорится

...Однажды меня вместе с очень известными артистами пригласили выступить перед зрителями "узкого круга" - потешить одного лихого генерала-полковника и его друзей на даче в Подмосковье. За каждым актером присылали отдельную машину. Лишь мне поручили заехать за 82-летним Петром Глебовым. Но зато прокатились на шестисотом мерседесе.
Знаменитый фронтовик опаздывал, я прождал под окнами его дома сорок минут. Он был подшофе и, сев в автомобиль, стал делиться со мной воспоминаниями:

У каждого свой Чапаев, как говорится

Петр Глебов
- После съемок "Тихого Дона", где я сыграл Гришку Мелехова, Хрущев, получив мою записку: "Не могу продолжать работу над третьей серией о жизни казаков, так как живу в коммуналке", дал на второй день трехкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной, с теплым гаражом. А Ленька Брежнев впервые за всю историю Союза издал два указа: о награждении меня орденом Ленина и о присуждении звания народного артиста СССР.

У каждого свой Чапаев, как говорится

Петр Глебов
Я – охотник, люблю пострелять кабанов, лосей. Все, кто стреляет, любят природу. Помню, Никита с Шолоховым нажрались в лесу, лежат пьяные, а на них лосей гонят. Так и не попали... Черномырдин – молодец, когда убивал медведей, потому что охотник.
Однажды выступал с Лидией Руслановой. Она как запела "Валенки, да ва-ле-ен-ки…" ей муха в рот и залетела. Но молодец, бабка, допела!
И Глебов сам запел песню – про народ и Сталина…

...Вечер тот прошел превосходно. Сам юбиляр-генерал выдал тайну, что в вологодской области есть небольшое место размером три на два метра. Входит в эту зону человек и исчезает. Генерал рассказывал, что производил эксперимент: бросал фуражку, и она мгновенно растворялась...
  • Сегодня, 07:47
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