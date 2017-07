play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 От задумки до открытия бизнеса: кто поможет молодым предпринимателям? Категория: Молдова+



От задумки до открытия бизнеса: кто поможет молодым предпринимателям?



Молодой человек, решивший открыть свой бизнес в Молдове, вынужден рассчитывать либо на собственные силы, либо на помощь в рамках одной из государственных программ, которая предполагает не только обучение, но и возможность получить кредит. Оба пути несут с собою немало рисков. Практически неизбежно возникают проблемы из-за того, что у начинающих предпринимателей нет опыта, а также по причине нестабильной экономической ситуации в стране. Поэтому многие из молодых жителей Молдовы предпочитают осваивать мир бизнеса малыми шагами, не прибегая к банковским займам.







Валерия Бурлаку, 20-летняя жительница села Пересечина района Орхей, мастерит бижутерию handmade и продает свои изделия с помощью Интернета



Валерия Бурлаку, 20-летняя жительница села Пересечина района Орхей, своими руками изготавливает и продает украшения. Под мастерскую она приспособила одну из комнат родительского дома, а график работы зависит от расписания занятий на факультете журналистики, где девушка учится на первом курсе.



«Делать бижутерию я начала ещё в школе, когда училась в XI классе. Летом мне до того надоедало сидеть за компьютером, что я начала подыскивать себе занятие, которое позволило бы мне заработать денег и обрести финансовую независимость». Девушка перебрала разные варианты, пока не нашла то, что пришлось ей по душе — изготовление handmade бижутерии.



Обучалась по инструкциям в Интернете, а сейчас у неё уже целые коллекции: диадемы, браслеты, серьги, колье и даже галстуки-бабочки. Зимой она мастерит веночки из искусственных еловых веток, весной — мэрцишоры и пасхальные композиции.



Наряду с этим Валерия со школьной скамьи трудится в Центре для детей с ограниченными возможностями: совместно с девочкой-инвалидом она изготавливает конверты и приглашения на свадьбы, крестины и другие торжества. «Мои одноклассники постоянно дразнили меня за то, что я работаю с инвалидами, но меня это ни капли не задевало. Я была счастлива, что могла зарабатывать собственные деньги и что параллельно с учебой смогла обучиться ремеслу. И сейчас некоторые из моих однокурсников удивляются тому, что у меня постоянно есть деньги. А секрет в том, что после окончания занятий я ежедневно сажусь за работу», рассказывает Валерия. Первые заработанные 150 леев я потратила на покупку бусин и другой фурнитуры для изготовления новых изделий. С тех пор заказы начали поступать один за другим.





























Валерия Бурлаку на собственном примере доказывает, как молодой человек может с нуля и без особых затрат начать собственное дело



«Сначала я обратилась к людям с просьбой отдавать мне ненужные материалы»



Она мечтает о том, чтобы ее изделия продавались в самых престижных магазинах, но пока приходится ограничиваться социальными сетями.



Изготовление одного украшения отнимает у нее от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от сложности работы. Тем временем она изучила способы оптимизации производства, научилась покупать сырье по низким ценам: «Я размещала в интернете объявления, где просила людей дарить мне старые ненужные украшения, бусы, например. А сейчас ищу возможность закупать бусины и другие необходимые для работы материалы по оптовым ценам».



С поступлением в университет у Валерии осталось меньше времени для своего увлечения, тем более что параллельно она устроилась на работу в рекламное агентство. Признается, что никогда не задумывалась над тем, чтобы обратиться к государству за помощью для расширения своего небольшого бизнеса: «Важнее всего, чтобы мне не мешали работать, а помощи я ни от кого не жду», признается девушка.



«Им не хватает профориентации»



И если Валерия Бурлаку смогла основать бизнес лишь на собственные средства, то десятки других молодых людей воспользовались помощью в форме грантов или кредитов, выделенных им со стороны различных НПО или в рамках государственных программ по поддержке молодых предпринимателей.



По данным неправительственной организации Центр поддержки предпринимательства и бизнеса (CEDA), за последние девять месяцев 350 начинающих бизнесменов получили небольшие гранты на сумму до 1,5 тысяч евро на развитие собственного бизнеса.



Татьяна Пуга, председатель Ассоциации деловых женщин города Бэлць, сотрудничающей с CEDA, считает, что для успешного становления собственного бизнеса молодым людям не хватает профессиональной ориентации и карьерного консультирования.





Татьяна Пуга, председатель Ассоциации деловых женщин города Бэлць





«Дух предпринимательства необходимо развивать с 10–12 летнего возраста, потому что свой небольшой бизнес можно организовать и в 10 лет. Как преподаватели, так и родители должны воспитывать интерес к предпринимательской деятельности и, разумеется, государство обязано создавать благоприятные условия для развития бизнеса».

Татьяна Пуга уверяет, что в последние годы молодые люди, открывающие свое дело, проявляют гораздо больше изобретательности и предлагают оригинальные идеи: «Если вначале нам в основном подавали бизнес-планы на открытие парикмахерских, то сейчас поступает много необычных предложений. Кому-то хочется шить юбки самых различных фасонов, другому пришла в голову идея изготавливать галстуки-бабочки из дерева или шить их из ткани. Молодежи нравится воплощать в жизнь новые идеи и товары (либо совершенствовать уже существующие) таким образом, чтобы их продукция была привлекательней, чем у конкурентов».





Родика Решитка, глава управления Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности







По её словам, благодаря этим курсам 32–38% выпускников аграрных колледжей устраиваются на работу по специальности, в то время как остальные — свыше 30% — продолжают учебу в высшем учебном заведении сельскохозяйственного профиля.





Какие возможности предоставляет государство?

Молодые люди, которые развивают свой бизнес при финансовой поддержке государства, в первую очередь должны окончить цикл курсов экономической грамотности, предоставляемых Организацией по развитию малого и среднего бизнеса (ODIMM). Затем, при посредничестве министерства финансов, выпускникам обучающих курсов, на которых они постигают основы бизнеса и, в том числе, составляют бизнес-план, государство предоставляет кредитование для открытия собственного предприятия. Молодые предприниматели могут воспользоваться кредитом в размере до 300.000 леев, 40% которого — это не подлежащий возврату грант. Срок возвращения займа составляет максимум 5 лет, а процент по нему — до 10,5 %. При поддержке CEDA и остальных организаций в нескольких лицеях страны в качестве эксперимента был введен пробный курс обучения предпринимательской деятельности. Ранее этот предмет был включен в учебные планы профтехучилищ и колледжей, причем предпочтение отдавалось учебным заведениям сельскохозяйственного профиля. Ежегодно организация проводит конкурс бизнес-планов среди учащихся этих образовательных учреждений. Во время последнего конкурса, завершившегося в апреле 2017 года, студенты, которым преподавали данный курс, заняли первые места. «14 из 27 бизнес-планов поступили от студентов сельскохозяйственных колледжей, 7 из 8 полученных мест также заняли учащиеся учебных заведений этого профиля», говорит Родика Решитка, глава одного из управлений Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.По её словам, благодаря этим курсам 32–38% выпускников аграрных колледжей устраиваются на работу по специальности, в то время как остальные — свыше 30% — продолжают учебу в высшем учебном заведении сельскохозяйственного профиля.Какие возможности предоставляет государство?Молодые люди, которые развивают свой бизнес при финансовой поддержке государства, в первую очередь должны окончить цикл курсов экономической грамотности, предоставляемых Организацией по развитию малого и среднего бизнеса (ODIMM). Затем, при посредничестве министерства финансов, выпускникам обучающих курсов, на которых они постигают основы бизнеса и, в том числе, составляют бизнес-план, государство предоставляет кредитование для открытия собственного предприятия. Молодые предприниматели могут воспользоваться кредитом в размере до 300.000 леев, 40% которого — это не подлежащий возврату грант. Срок возвращения займа составляет максимум 5 лет, а процент по нему — до 10,5 %.





Людмила Стихи, глава управления Организации по развитию малого и среднего бизнеса (ODIMM)



«У большинства этих молодых людей нет опыта взаимодействия с финансовыми учреждениями, поэтому многие из них не умеют правильно распоряжаться полученным займом, даже при условии, что часть его является безвозвратным грантом. Если молодой предприниматель с опозданием выплачивает долг, то грант очень быстро превращается в кредит», говорит Людмила Стихи, глава управления ODIMM. Она считает, что проблемы возникают по причине того, что финансовые прогнозы, сделанные молодыми бизнесменами, не оправдываются: «Сложности появляются из-за ошибок планирования на начальном этапе деятельности и неумения правильно распоряжаться полученной прибылью. Банк требует уплаты процентов по займу, а у них возникают проблемы с получением лицензии либо других документов, из-за чего отодвигается и выплата кредита».



С момента запуска программы в 2008 году более 4 300 молодых жителей Молдовы окончили обучающие экономические курсы, а 70% открыли свое дело. Неизвестно, сколько из них смогли удержаться на плаву до настоящего времени, поскольку в ODIMM не ведется такой статистики. Правительство признает, что существует немало проблем, но наиболее распространенная из них — это неумение распорядиться кредитом.



Текст, фото и видео: Информационное агентство „New Project Media”

