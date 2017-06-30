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Народ говорит

Народ говорит

Опрос на улицах города: Что думают бендерчане по снятию неприкосновенности с бывшего президента ПМР Евгения Шевчука и возбуждения против него ряда уголовных дел:

- Мне абсолютно не нравится президент Шевчук, точно так же, как и его команда, или точнее сказать, «свита». Все они абсолютно ничего хорошего не сделали для республики, более того, разграбили её до основания. И пусть все они ответят перед законом.

- Непонятно, зачем депутаты Верховного Совета вообще наделяли его неприкосновенностью. Я считаю, что он должен был ответить за злодеяния перед республикой сразу же. Как правильно сказал наш новый президент Вадим Красносельский, «вор должен сидеть в тюрьме». Вместе с неприкосновенностью они дали ему время подготовиться к отступлению.

- Я не знаю, действительно ли Евгений Шевчук является вором и махинатором. Но считаю, что наделение любого должностного лица, особенно «высшего эшелона» неприкосновенностью – это лишнее. Шевчук, Смирнов и Красносельский такие же люди, как и мы, простые приднестровцы, и должны отвечать перед законом, как и все остальные.

- Почему не посадили сразу? Чтобы не было голословных обвинений. «Верховники» использовали время, которое Шевчук был неприкосновенен, чтобы найти на него достаточно компромата, чтобы было в чём обвинять. Их уловка оказалась успешной.

- Второй президент, безусловно, виноват в страданиях приднестровского народа, эти пять лет он потратил с пользой для себя, расхищая государственную казну. Евгений Шевчук, скорее всего, найдёт способ сбежать из Приднестровья. И сбежит он с «полными карманами» награбленных денег. Точно так же в своё время исчез президент Смирнов.

- Я не понимаю, чем обусловлены гонения на Шевчука. Он очень много хорошего сделал за свой президентский срок. Нынешней власти во многом стоило бы у него поучиться. К примеру, они не сумели удержать курс нашей валюты, а благодаря Евгению Шевчуку он был стабилен пять лет.

- И дураку было понятно ещё год тому назад, что из Шевчука сделают «козла отпущения». Точно таким же путем шёл он в 2011 году, когда обвинил в бедах Приднестровья президента Смирнова. Это старая проверенная схема, которая работает и сейчас.

- Я крайне возмущена тем, что президента Шевчука сделали «тираном и узурпатором», и абсолютно с этим не согласна. За 5 лет его президентского срока была сделано столько, сколько новой власти не сделать и за 20. Стабильный курс валюты, ремонт дорог по всей республике, открытие новых школ и детских садов. Всем этим мы обязаны Евгению Шевчуку.

- Мне вообще непонятно, почему Евгений Васильевич не остался на второй срок. Вся моя семья, все близкие и родственники отдали свой голос за него, как, наверное, и большая часть приднестровцев. Эти «подтасованные» выборы пустили во власть тех, кто сейчас не делает и даже не думает делать ничего для нашей страны.

- Евгений Шевчук не виновен в том, в чём его обвиняют. Вспомните АНО «Евразийская интеграция». Да, это российские деньги, но он не положил их себе в карман, как это обычно делал президент Смирнов. Он дал республике возможность развиваться. Результаты этих трудов мы, жители Приднестровья, видим своими глазами.

  • 30-06-2017, 19:11
  • DTV
  • Просмотров: 153
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