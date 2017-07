play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Шевчук: "После выборов в 2011 я приглашал Смирнова поговорить... Его вопрос был о джипе, гараже и гарантиях..." Категория: Новости дня





В эксклюзивном интервью второй президент Приднестровья Евгений Шевчук рассказывает о том, как до его президентства некоторые обогащались на "агрессивных" кредитах, о чем просил его Игорь Смирнов после смены власти, в каких схемах использовался "Биохим" в прежние времена. Шевчук также прокомментировал обвинения о крупной взятке.



Евге­ний Васи­лье­вич, одно из обви­не­ний, выдви­га­е­мых про­тив вас новыми вла­стями каса­ется дея­тель­но­сти пред­при­я­тия «Био­хим». Эта исто­рия настолько запу­тан­ная, что, честно говоря, разо­браться, что там про­ис­хо­дило, сложно.

Пред­ла­гаю начать с исто­рии созда­ния этого государ­ствен­ного пред­при­я­тия. ЗАО «НПП «Био­тех­но­ло­гия» был при­ва­ти­зи­ро­ван в 2005 году. Сумма сделки, насколько я помню, была не более 150 тысяч дол­ла­ров. Соб­ствен­ни­ком пред­при­я­тия чис­лился некий Юрий Кожу­харь, кото­рый помимо завода, обла­дал пра­вом соб­ствен­но­сти и в отно­ше­нии двух дру­гих орга­ни­за­ций: ООО «Энер­гия Биоплюс» и ООО «Амфора».

Начи­ная с 2009 года на две орга­ни­за­ции, а именно ЗАО «НПП «Био­тех­но­ло­гия» и ООО «Энер­гия Биоплюс» якобы из-за отсут­ствия соб­ствен­ных средств, соб­ствен­ни­ком были оформ­лены кре­дит­ные дого­воры парал­лельно в двух раз­ных бан­ках — При­дне­стров­ском «Сбер­банке» (соб­ствен­ник — госу­дар­ство) и «БизнесИнвестБанке» (фак­ти­че­ским вла­дель­цем была Марина Смир­нова). До этого банк назы­вался «Газ­пром­банк», а сей­час «Эксим­банк». Общая сумма кре­ди­тов тогда соста­вила около 108 мил­ли­о­нов руб­лей. Это при­мерно 10 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. В каче­стве залога было вне­сено обо­ру­до­ва­ние пред­при­я­тия.



Того самого пред­при­я­тия, кото­рое было при­ва­ти­зи­ро­вано за менее чем 150 тысяч дол­ла­ров?

Да, того самого.



Хоро­шая сделка…

Ну, думаю, ни для кого не было сек­ре­том, что на момент выдачи ука­зан­ных кре­ди­тов «Газ­пром­банк» (он же «БизнесИнвестБанк») был под­кон­тро­лен невестке дей­ству­ю­щего на тот момент пре­зи­дента Игоря Смир­нова. Инте­ресы семьи легко обна­ру­жи­ва­лись в «кре­ди­то­ва­нии» целого ряда пред­при­я­тий. Откры­той для нас эта инфор­ма­ция стала в январе 2012 года.



Можете назвать сумму таких кре­ди­тов?

Да, на 1 января 2012 года сумма таких, можно ска­зать, без­воз­вратно выдан­ных кре­ди­тов состав­ляла около 70−80 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Мы при­няли реше­ние создать агент­ство по таким «агрес­сив­ным» кре­ди­там, очи­стить бан­ков­скую систему, так как валют­ный баланс цен­тро­банка давал мину­со­вый пока­за­тель и состав­лял при­мерно минус пять мил­ли­о­нов дол­ла­ров.

Кстати, похо­жая ситу­а­ция была и с кре­ди­том «Камен­ского кон­серв­ного завода». Сто­и­мость при­ва­ти­за­ции завода при Смир­нове соста­вила около 1,5 мил­ли­о­нов, а объем полу­чен­ных кре­ди­тов был где-то 12−14 мил­ли­о­нов.



А Вы, когда стали пре­зи­ден­том, Смир­нову не зада­вали вопро­сов об этих хит­ро­спле­те­ниях?

Сразу после выбо­ров, в декабре 2011 года я при­гла­сил Смир­нова пого­во­рить. Кстати, вопрос, кото­рый он поста­вил пер­вым, касался слу­жеб­ного джипа, гаража и гаран­тий. Я, разу­ме­ется, отве­тил, что все поло­жен­ное будет предо­став­лено. Позже он еще про­сил о своем лич­ном счете в выше­на­зван­ном банке. Там где-то 700 тысяч дол­ла­ров было… Вое­вать с про­шлым я был не наме­рен. Нужно было зани­маться дру­гим — срочно ста­би­ли­зи­ро­вать ситу­а­цию. И, как стало понятно, помо­гать нам про­шлая команда не соби­ра­лась, а наобо­рот.



Но ведь такое кре­ди­то­ва­ние, ска­жем, с этими био­хи­ми­че­скими пред­при­я­ти­ями, про­ти­во­ре­чило закону?

Там не все про­сто… Име­ю­ще­еся на пред­при­я­тии обо­ру­до­ва­ние по доку­мен­там несколько раз пере­да­ва­лось от одной орга­ни­за­ции к дру­гой как бы с целью осу­ществ­ле­ния его тех­ни­че­ского или капи­таль­ного ремонта. Но про­ве­де­ние таких работ в пол­ном объ­еме так и оста­лось только на бумаге. В реаль­но­сти обо­ру­до­ва­ние сохра­ни­лось в пер­во­на­чаль­ном состо­я­нии, однако в финан­со­вой отчет­но­сти его сто­и­мость уве­ли­чи­лась в разы. Сде­лано это было для полу­че­ния боль­ших сумм кре­ди­тов.

Там вообще дошло до того, что «Энер­гия Биоплюс» взяла заем, зало­жив в обеих финан­сово-кре­дит­ных орга­ни­за­циях один и тот же объ­ект — коге­не­ра­ци­он­ные уста­новки для выра­ботки тепло- и элек­тро­энер­гии. Вот это, без­условно, явля­ется нару­ше­нием закона. А поскольку соб­ствен­ник не выпол­нил свои кре­дит­ные обя­за­тель­ства, даже частично, было обра­щено взыс­ка­ние на это иму­ще­ство, но, есте­ственно, только по одному кре­дит­ному дого­вору, по вто­рому сумма долга до сих пор чис­лится в графе долга.



Полу­ча­ется, что пред­при­им­чи­вый соб­ствен­ник два­жды зало­жил одно и то же иму­ще­ство, я пра­вильно пони­маю?

Да, соб­ствен­ник несколь­ких орга­ни­за­ций полу­чил в двух бан­ках кре­ди­тов на сумму около 108 мил­ли­о­нов руб­лей, а при этом даже завы­шен­ная сто­и­мость зало­жен­ного иму­ще­ства соста­вила всего 102 млн руб­лей. Это с уче­том того, что неко­то­рое обо­ру­до­ва­ние закла­ды­ва­лось два­жды: в одном банке на 25 мил­ли­о­нов руб­лей и в дру­гом — на 20. Кроме того, и осталь­ное иму­ще­ство не соот­вет­ство­вало своей сто­и­мо­сти. К при­меру, обо­ру­до­ва­ние и недви­жи­мость, зало­жен­ное под полу­че­ние кре­дита на сумму 59 мил­ли­о­нов руб­лей, оце­ни­ва­ется всего в 5 мил­ли­о­нов руб­лей.

В любом слу­чае, по про­ше­ствии несколь­ких лет соб­ствен­ник ни один кре­дит не смог пога­сить даже частично. Оста­ется откры­тым и вопрос назна­че­ния полу­чен­ных 108 мил­ли­о­нов.



То есть они не были направ­лены на пере­обо­ру­до­ва­ние, как было заяв­лено при полу­че­нии кре­дита?

Сомне­ва­юсь, что реально там все­рьез зани­ма­лись пере­обо­ру­до­ва­нием завода. Помимо этого, руко­во­ди­тель ука­зан­ных орга­ни­за­ций нако­пил и дру­гие задол­жен­но­сти.



О чем речь?

Задол­жен­но­сти по нало­гам, зара­бот­ной плате перед работ­ни­ками, по элек­тро­энер­гии и т. д. В пога­ше­ние дол­го­вых обя­за­тельств все иму­ще­ство соб­ствен­ника было изъ­ято и пере­дано в пользу госу­дар­ства, на основе кото­рого в резуль­тате и было сфор­ми­ро­вано новое пред­при­я­тие ГУП «Био­хим».



Зна­чит «рож­де­ние» государ­ствен­ного «Био­хима» — это исправ­ле­ние ситу­а­ции на заводе, так? Такая была задача?

Была задача сде­лать так, чтоб завод рабо­тал. А люди могли полу­чать зар­плату. ЗАО НПП «Био­тех­но­ло­гия» нахо­дился в про­цессе банк­рот­ства. Там был назна­чен кон­курс­ный управ­ля­ю­щий, кото­рый зани­мался реа­ли­за­цией остав­ше­гося иму­ще­ства, доходы от кото­рого непо­сред­ственно шли на пога­ше­ние зара­бот­ной платы перед работ­ни­ками завода.

Таким обра­зом было создано реально рабо­та­ю­щее пред­при­я­тие с зада­чей пога­ше­ния дол­гов по нало­гам, зар­плате и нара­щи­ва­нию объ­е­мов про­из­вод­ства.



Это полу­чи­лось?

Я Вам так отвечу. В ГУП «Био­тех­но­ло­гия» в 2014 году рабо­тало 116 чело­век, а в 2015 уже 145, а к началу 2016 года чис­лен­ность работ­ни­ков пред­при­я­тия состав­ляла уже порядка 170 чело­век. И кроме того, что были созданы рабо­чие места, дан­ное пред­при­я­тие ста­но­вится одним из круп­ней­ших нало­го­пла­тель­щи­ков г. Бен­деры.

Только в 2014 году ГУП «Био­хим» упла­тило более 3 мил­ли­о­нов руб­лей нало­гов, в 2015 году общая сумма упла­чен­ных нало­гов уве­ли­чи­лась более чем в два с поло­ви­ной раза и по ито­гам года соста­вила чуть меньше 8,5 мил­ли­о­нов. При этом сумма акци­зов, упла­чен­ных пред­при­я­тием в 2015 году, соста­вила порядка 1,5 мил­ли­о­нов руб.



Это зна­чит, что и объ­емы про­из­вод­ства уда­лось уве­ли­чить?

Да, по ито­гам 2015 года пред­при­я­тие уве­ли­чило объ­емы про­из­вод­ства про­дук­ции в 4,5 раза по срав­не­нию с 2014 годом.



Тогда что пошло не так? Ведь столько шума было вокруг пред­при­я­тия…

Судя по ситу­а­ции, кото­рая стала раз­во­ра­чи­ваться позже, воз­ни­кает один вывод — успешно рабо­та­ю­щее государ­ствен­ное пред­при­я­тие, на кото­ром тру­ди­лось 170 чело­век, стало раз­дра­жать неко­то­рых народ­ных избран­ни­ков.



При­чина?

Не сек­рет, что раньше импор­том и реэкс­пор­том спирта в широ­ких мас­шта­бах зани­мался только один чело­век.



Вы име­ете в виду Вик­тора Гушана?

Да. Я счи­таю, что по его ука­за­нию депу­та­тами, кото­рые прак­ти­че­ски сидят на его зар­плате, была ини­ци­и­ро­вана про­верка, в резуль­тате кото­рой «Био­хим» оста­но­вился. Я думаю, это слу­чи­лось из-за того, что «Био­хим» стал кон­ку­рен­том.



А Счет­ная палата? Там же их заклю­че­ние было?

Счет­ная палата — кон­троль­ный орган Вер­хов­ного Совета. Она объ­явила, что якобы полу­чены дан­ные о неких нару­ше­ниях «Био­хима». Пред­ставьте, годом ранее на «Био­химе» уже про­хо­дила про­верка Счет­ной палаты, и тогда ника­ких серьез­ных нару­ше­ний выяв­лено не было. Не было пре­тен­зий к заводу и у нало­го­вых орга­нов. Не нахо­дите это стран­ным?



Что сей­час с пред­при­я­тием?

Сего­дня с экра­нов теле­ви­зо­ров новые вла­сти докла­ды­вают об успеш­ном запуске пред­при­я­тия, умал­чи­вая при этом, что они же и оста­но­вили его работу семь меся­цев назад.

Да, по ТСВ, кажется, гово­рили, что за пол­года про­стоя спе­ци­а­ли­сты разъ­е­ха­лись на зара­ботки и не дожда­лись пере­за­пуска…

Отсюда и вопрос, в чьих инте­ре­сах это было сде­лано, и почему 170 чело­век и их семьи все это время вынуж­дены были жить без средств к суще­ство­ва­нию, а кто-то, как Вы гово­рите, вынуж­ден был уехать на зара­ботки. На эти вопросы по ТВ ответы не дают.



Но кроме про­ве­рок, кажется, там была какая-то скан­даль­ная исто­рия с выбро­сами?

Мне, по-моему, в 2014 году доло­жили, что для того, чтобы завод рабо­тал, необ­хо­димо опять вло­жить сред­ства в модер­ни­за­цию, так как были какие-то про­блемы с выбро­сами и обо­ру­до­ва­нием. В тот период ко мне обра­тился тогда еще депу­тат Вер­хов­ного Совета Пагу, кото­рого я под­дер­жал на выбо­рах на моем изби­ра­тель­ном округе по Рыб­ниц­кому рай­ону. Он пред­ло­жил найти инве­стора, кото­рый вло­жит сред­ства, если госу­дар­ство создаст бла­го­при­ят­ный режим работы. Было сове­ща­ние с этими инве­сто­рами, где они заве­рили в готов­но­сти нала­дить про­из­вод­ство в долж­ном фор­мате.



Инве­стор — птица ред­кая?

Надо пони­мать, что по состо­я­нию на 2012 год чуть ли не 99 про­цен­тов гос­соб­ствен­но­сти было про­дано. Конечно, мы пыта­лись под­нять и укре­пить государ­ствен­ный сек­тор.

Я давал пору­че­ние Пра­ви­тель­ству ока­зы­вать содей­ствие государ­ствен­ным пред­при­я­тиям для нара­щи­ва­ния про­из­вод­ства. Бла­го­при­ят­ные усло­вия для инве­сти­ций — один из эле­мен­тов этого содей­ствия.



А этот инве­стор? Что пошло не так?

Пред­при­я­тие зара­бо­тало, и через какой-то период вре­мени нарас­тило объ­емы. Позже, когда пред­ста­ви­те­лями «Шерифа» была под­нята шумиха вокруг завода для устра­не­ния кон­ку­рента, было уста­нов­лено, во-пер­вых, завод опла­чи­вал все налоги. Во-вто­рых, объем про­из­вод­ства пре­вос­хо­дил потреб­но­сти внут­рен­него рынка, завод тор­го­вал на внеш­ние рынки, а зна­чит необ­хо­ди­мая стране валюта посту­пала извне в долж­ном объ­еме…



Но пре­тен­зии же были не по нало­гам, по акци­зам?

Есть закон об акци­зах. В соот­вет­ствии с ним акци­зами не обла­га­ется про­из­ве­ден­ная алко­голь­ная про­дук­ция при ее экс­порте. Важно, что валюта от зару­беж­ных поку­па­те­лей посту­пала в пол­ном объ­еме, росли налоги и зар­платы.

Мало, кто пони­мает и увя­зы­вает эти собы­тия, но уже в 2017 году, якобы для того, чтобы запу­стить завод, Вер­хов­ный Совет при­нял закон, по кото­рому на внут­рен­нем рынке сни­зил акциз с 5 дол­ла­ров до одного. То есть, в пять раз. Навер­ное, кто-то уже начнет поку­пать и про­да­вать спирт. Вопрос лишь в том, кому будет посту­пать при­быль? Кого опре­де­лит «Шериф»?



Когда Вы были Пре­зи­ден­том, по ТСВ пока­зы­вали быв­шего соб­ствен­ника, кото­рый гово­рил, что он то ли соби­рался давать очень круп­ную взятку — пол­мил­ли­она, кажется, то ли даже дал ее, и что она пред­на­зна­ча­лась для Вас лично… Теперь опять, но уже офи­ци­ально, Вам при­пи­сы­вают какую-то круп­ную взятку, чуть ли не мил­лион дол­ла­ров. Можете это про­ком­мен­ти­ро­вать?

По быв­шему соб­ствен­нику, отвечу Вам сло­вами одной из пред­ста­ви­тель­ниц управ­ле­ния заво­дом, остав­шейся по воле этого соб­ствен­ника на много меся­цев без зар­платы. «Если у него были такие боль­шие деньги на взятки, почему же он не рас­счи­ты­вался с нами, нам ведь по таким мер­кам он дол­жен был мизер?». Тут, кажется, больше нечего ком­мен­ти­ро­вать.



А по вто­рой части Вашего вопроса, есть что.

Где-то в фев­рале уже этого года, когда мно­гие люди из моего окру­же­ния, и даже те, кто про­сто рабо­тал в период моего руко­вод­ства стра­ной, стали объ­ек­тами пре­сле­до­ва­ния и запу­ги­ва­ния, Пагу запро­сил со мной встречу в Киши­неве. Он рас­ска­зал, что на него давит Павел Шкиль­нюк, угро­жает и убеж­дает под­пи­сать все, что заго­то­вят и ска­жут, иначе он «упа­дет» в Одессе.



А он уже уехал в Одессу?

Полу­ча­ется так.



Павел Шкиль­нюк из «Шерифа»?

Да. Пагу и мне посо­ве­то­вал, чтобы и я поки­нул При­дне­стро­вье. Позже он пере­дал, что он вме­сте с инве­сто­рами дал пока­за­ния, такие, как ему ска­зали. Кроме того, он упла­тил «штраф» в 1 мил­лион дол­ла­ров якобы за то, что рабо­тал в моей команде. И после этого ему гаран­ти­ро­вали сво­боду и воз­мож­ность про­дол­жить «биз­нес» в ПМР, и спо­кой­ствие в Одессе.



Это сра­бо­тало? Вер­нулся?

После этого Пагу видели в При­дне­стро­вье. Я же поки­дать страну не пла­ни­ро­вал, так как собы­тий, кото­рые мне при­пи­сы­вают, не было.



Но Вы же знали, что он дал на Вас пока­за­ния…

Все пре­красно знают, что сплетни раз­но­сить «кто кому и что зано­сил» — это одно, но для под­твер­жде­ния фак­тов в уго­лов­ном плане нужны веще­ствен­ные дока­за­тель­ства. Поря­док доку­мен­ти­ро­ва­ния осно­вы­ва­ется не только на сло­вах, пусть одного или десяти, ранее ува­жа­е­мых людей. Пра­во­веды знают, что для доку­мен­ти­ро­ва­ния по заказу «наве­ши­ва­е­мой» кор­руп­ции суще­ствует тезис — нет денег, нет дей­ствий или без­дей­ствий — нет пре­ступ­ле­ния.

Ну, про­ку­рор так не думает. Его недавно в интер­вью для мол­дав­ского NM спро­сили, как он соби­ра­ется дока­зы­вать взятку, если есть только пока­за­ния того, кто дал…



И как?



Про­ку­рор ска­зал, что-то вроде «есть тео­рия и прак­тика, кото­рые поз­во­ляют…».



Понятно, что это про­сто попытки «наве­сить» уст­ные пока­за­ния, полу­чен­ные под угро­зами. А мои несу­ще­ству­ю­щие в при­роде неза­кон­ные рас­по­ря­же­ния — это пред­лог для фаль­си­фи­ка­ции, попы­ток дис­кре­ди­та­ции. Одно­значно, я не давал ника­ких неза­кон­ных рас­по­ря­же­ний, и, разу­ме­ется, ничего ни от кого не полу­чал.



Кто бы чего не наго­во­рил на камеры, под запись или без, а сего­дня, как я вижу, это не про­блема. Но заказ­ной харак­тер «сви­де­те­лей» оче­ви­ден. С таки же успе­хом можно, при жела­нии найти людей, кото­рые дадут такие же «сви­де­тель­ские» пока­за­ния и про­тив про­ку­рора, и про­тив кого угодно.

Про­шли выборы и «сви­де­тели» будто «вос­пы­лали» рве­нием. Я и Пагу не осуж­даю.

Он решил спа­стись таким обра­зом, зна­чит, может, тем самым и жизнь свою спас. Как он дальше будет с этим жить, как и ему подоб­ные, это Бог решит.

А «неза­ви­си­мый» про­ку­рор пыта­ется убе­дить в том, что «наве­шен­ное» — это правда, и хочет удер­жать «честь мун­дира». Но он внес неза­кон­ное пред­став­ле­ние о при­вле­че­ние лица к уго­лов­ной ответ­ствен­но­сти. Видимо, он будет также «не заме­чать» изна­чально неза­кон­ных дей­ствий и всех пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов, кто реа­ли­зует по сути пре­ступ­ные при­казы. Сле­до­ва­тели, дозна­ва­тели, розыск­ники постав­лены Гуша­ном, Мовой, Гурец­ким вне рамок Закона и осно­во­по­ла­га­ю­щих прин­ци­пов права.



Пере­чис­лен­ные Вами люди гово­рят, что реше­ние будет выно­сить суд…

А судьи кто?



Дума­ете, суд тоже под дав­ле­нием? Пра­во­су­дие не сво­бодно?

Вся страна под дав­ле­нием. Когда ору­жием поли­ти­че­ской борьбы ста­но­вятся задер­жа­ния, аре­сты, сфаб­ри­ко­ван­ные дела, а у руля пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов стоят те, кто там был и в период обо­га­ще­ния одной-един­ствен­ной круп­ной финан­со­вой группы, в период щед­рой при­ва­ти­за­ции и «золо­того века» кон­тра­банды в 2001—2011, о какой сво­боде пра­во­су­дия можно гово­рить?



Печаль­ный про­гноз. Про­сто тра­ге­дия полу­ча­ется.

Нико­гда еще на мести и глу­по­сти ничего пут­ного не было постро­ено. А если что-то и воз­во­ди­лось на страхе, то, да, это обо­ра­чи­ва­лось боль­шой тра­ге­дией для обще­ства. 14-07-2017, 15:13

DTV

Просмотров: 154

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.