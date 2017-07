play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 В Бендерах будет встреча? Категория: Новости дня



По имеющейся информации из ряда источников, Дмитрий Рогозин и Игорь Додон в конце июля посетят город Бендеры и будут участвовать в открытии памятника российским миротворцам.

Можно предположить, что если это произойдет, то состоятся также переговоры с президентом ПМР Вадимом Красносельским. Сегодня, 07:59

