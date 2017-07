play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Евгений Шевчук обвинил прокурора ПМР в клевете и потребовал его наказания Категория: Новости дня







Экс-президент ПМР Евгений Шевчук опубликовал открытое обращение в адрес председателя Следственного комитета ПМР . Текст обращения приводим полностью и без комментариев.



"В связи с продолжающимися в отношении меня и моей семьи заказным незаконным уголовным преследованием, продолжением распространения откровенной клеветы, как я понимаю, для отвлечения внимания от провалов "старой-новой" власти и на базе мотивов личной неприязни и мести направляю второе открытое обращение в СК Приднестровья. Цель на данном этапе - устранение нарушений закона правовыми инструментами. В случае отсутствия законной реакции, власти поставят на кон свою политическую состоятельность и ответственность





Председателю Следственного комитета ПМР

Брынзарь В.И.





На протяжении последнего месяца Прокурором ПМР А.А. Гурецким и рядом депутатов Верховного

Совета ПМР, делались обвинительные заявления в отношении меня, в том числе в ходе интервью, а также в ходе пленарных заседаний сессии Верховного Совета ПМР с последующей трансляцией по каналам телевидения и радио. В этой связи прошу Вас рассмотреть по существу нижеизложенное.



1.

Касательно заявлений о якобы имеющихся фактах вывоза мною четырех дорогостоящих автомобилей марки «Лексус».

Речь в этих комментариях шла о возбужденных в отношении меня уголовных делах, хотя,

надо понимать, материалы таких дел по закону представляют собой тайну следствия.

В соответствии с действующим законодательством ПМР предоставление материалов,

составляющих тайну следствия, а также заявление в утвердительной форме о признании

лица виновным возможно только по решению суда и никак иначе.

Информирую

Вас, что у меня никогда не находились в собственности и мною никогда не приобретались четыре автомобиля «Лексус», что, полагаю, без труда подтверждается сведениями МРЭО ГАИ ПМР. Кроме того, прокурор утверждает, что такое имущество приобреталось из средств некоего фонда. А затем переводилось в мою личную собственность или пользование. Это является откровенной клеветой, преследуемой по закону.

Более того, в материалах расследования в отношении стабилизационного фонда нет сведений

и документального подтверждения использования средств на мои личные расходы .

Что касается Приднестровского гуманитарного фонда (далее ПГФ), то, поскольку средства этого фонда являлись пожертвованиями, они никогда не были частью налоговых, бюджетных или газовых средств. Более того, все, что приобреталось гумфондом до декабря 2016 года, предавалось на баланс государства или местных властей. За счет фонда ремонтировались сады, школы, приобреталось медоборудование, что подтверждается документами.

Что касается транспортных средств, которые приобретались ПГФ и находились в пользовании государственных органов по договору, заключенному примерно в 2013 году с Правительством, о безвозмездном пользовании, то в декабре 2016 года фонд принял решение вернуть свою собственность по договору для дальнейшей организации полноценной организации работы самого фонда и продолжения реализации гуманитарных программ.

Фонд планировал укомплектовать штатные единицы (ранее никто в фонде не получал денежного вознаграждения, что подтверждается документально), и обеспечить свои потребности в транспорте, для чего было принято решение оформить б/у транспортные средства на сотрудников, принимаемых на работу в фонд на основании юридического договора. При этом опять же были уплачены все предусмотренные налоги. Автомобили, приобретенные в 2013-2014 годах, несмотря на их использование госорганами, были растаможены с уплатой пошлин в полном объеме.

Что касается распоряжения этой собственностью, то в соответствии с законодательством, правомочиями по распоряжению своим собственным имуществом наделен собственник, то есть - ПГФ.

Однако 27 декабря 2016 года счета фонда были незаконно арестованы по выдвинутым надуманным обвинениям. Сводились они к тому, что я якобы заставил ряд госпредприятий перечислить средства в

гумфонд, после чего на эти средства купил оборудование - лифт для поликлиники города Рыбница. Арест счетов фонда и блокирование работы фонда привели к тому, что его деятельность была заблокирована, сотрудники уволились, а план по ремонту 10 детсадов, 4 школ и ряда объектов

сферы здравоохранения остались не реализованы.

В связи с вышеизложенным, прошу рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности за ложный донос лиц, давших показания о том, что я якобы заставил или издал распоряжение о принуждении к перечислению средств в гумфонд для приобретения лифта для государственного медучреждения.

Напомню, стоимость лифта сотавила примерно 30 тысяч долларов США, а средства, арестованные

на счетах фонда составляют около 800 тысяч США. При этом ранее фонд передал безвозмездно государству имущество на сумму около 4 миллионов долларов США.

Считаю, что заблокирован умышленно и незаконно. Сделано это по политическим мотивам, для гонений на неугодных.

Фактически в Приднестровье организовано преследование и реализуется политика дискриминации

по политическим убеждениям.



2.

Кроме того, в упомянутых комментариях было в утвердительной форме пояснено (см.приложение №_), что я якобы получал взятки в 2014-2015годах от ряда коммерсантов.

Вынужден напомнить, что по действующему законодательству лицо не может быть признано виновным ни прокурором, ни депутатами, а факт коррупции не может быть доказан на базе одних лишь устных показаний и домыслов отдельных лиц.

Что касается информации о том, что я якобы «подкупал» осужденных в целях раскрытия серий убийств в ПМР, то открыто заявляю, что это умышленный оговор.

Никаких средств для «покупки» каких бы то ни было показаний ни в 2015 году, ни в иное время мною никому не предоставлялось.

Показания, которыми в СМИ оперируют мои «обвинители» очевидно получены под давлением

лиц, находящихся под стражей, и недавно осужденного Н.Земцова. Как я понимаю, на ложный донос Н.Земцов пошел для того, чтобы поскорее выйти на свободу. Как известно, его осудили к условному сроку. Добровольность его показаний сомнительна изначально.

Напомню,что информация, которая была предоставлена иными заключенными, находилась в стадии

оперативной проверки и касалась серий нераскрытых заказных убийств на территории Приднестровья. Такого рода информация должна соответствующим образом оформляться и проверяться в рамках

оперативной деятельности, предусмотренной законодательством.

Более того, эта информация предоставлялась и лицами, не находящимися в местах лишения свободы, а лица, которые сегодня находятся на свободе и сейчас утверждают о достоверности ранее предоставленных сведений.

Кроме того, прокурор объявил в прессе, что мною якобы была получена взятка в связи с решением ряда таможенных вопросов.

Никаких поручений или распоряжений, противоречащих законодательству и могущих служить

подтверждением действий или бездействий в целях получения или дачи взятки мною не издавалось и не существует.

Прокурор ПМР, по моему мнению, превысил свои должностные полномочия, предоставив такие сведения в утвердительной форме. К компетенции Прокуратуры ПМР по Закону не относится

признание лица виновным, о чем прокурору, разумеется известно. Это дает основание полагать, что он вышел за рамки своих полномочий умышленно, присвоив полномочия суда Приднестровья.

Кроме того, в связи с озвучиванием информации в 2017 году о том, что я якобы получал деньги за «решение вопроса по контрабанде» в 2013-2015, официально заявляю об умышленном ложном

доносе лица, заявившего об этом. Такие действия являются уголовно наказуемом деяниями.

В связи с тем, что нет ни единого документа о предоставлении мною за рамками Закона кому-либо льгот или преференций, прошу в соответствии со ст. 93 УПК рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности Прокурора ПМР за превышение полномочий, присвоение полномочий

суда, а также привлечь к ответственности лиц, предоставивших умышленно или под давлением недостоверные сведения о взятке,(Земцов Н,Пагу С) так в природе не существует ни одного ни устного, ни письменного моего указания о нарушении порядка оформления таможенных грузов.

Так как недостоверные обвинения в совершении тяжкого преступления являются также тяжким

преступлением, прошу принять решение по каждому вышеизложенному пункту в соответствие со статьей 93 УПК.

Также прошу привлечь к ответственности за клевету Прокурора, ряд депутатов, теле- и радио каналы «ТСВ» и «Интер-ФМ за распространение клеветы.

Прошу в рамках Закона обеспечить доступ ко всем материалам в отношении меня адвокатов, которые прибудут в Следственный комитет в ближайшее время. В случае продолжения необъективного расследования и сбора материалов, препятствования работе адвокатов, оставляю за собой право изучить международные правовые возможности расследования по этим и иным фактам для установления истины.

Ответ прошу направить по адресу г. Рыбница, ул. Кирова 82/72

Оригинал обращения будет доставлен адресату в ближайшее время.

Приложение

Президент Приднестровья (2011-2016)

Евгений Шевчук"



