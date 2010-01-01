



Много шума в социальной сети наделало сообщение, что в Бендерской крепости при раскопках нашли то ли человеческие останки, то ли драгоценности....!!! Для того, чтобы наши зрители были в курсе дел, Днестр ТВ взял интервью у главного специалиста по всем делам в крепости и ее руководителя - Александра Свидерского.

Итак: Что нашли в крепости при строительных работах? Какие планы собираются претворить в жизнь? Ищут ли золотую карету? Как идет переписка с турецкой стороной?... - и еще кое-что в интервью директора ГУП «Исторический военно-мемориальный комплекс Бендерская крепость».