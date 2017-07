play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Интервью Александра Свидерского, директора ГУП «ИВМК Бендерская крепость» Категория: Наши репортажи



Много шума в социальной сети наделало сообщение, что в Бендерской крепости при раскопках нашли то ли человеческие останки, то ли драгоценности....!!! Для того, чтобы наши зрители были в курсе дел, Днестр ТВ взял интервью у главного специалиста по всем делам в крепости и ее руководителя - Александра Свидерского.

Итак: Что нашли в крепости при строительных работах? Какие планы собираются претворить в жизнь? Ищут ли золотую карету? Как идет переписка с турецкой стороной?... - и еще кое-что в интервью директора ГУП «Исторический военно-мемориальный комплекс Бендерская крепость». Сегодня, 08:21

