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Интервью Александра Свидерского, директора ГУП «ИВМК Бендерская крепость»



Много шума в социальной сети наделало сообщение, что в Бендерской крепости при раскопках нашли то ли человеческие останки, то ли драгоценности....!!! Для того, чтобы наши зрители были в курсе дел, Днестр ТВ взял интервью у главного специалиста по всем делам в крепости и ее руководителя - Александра Свидерского.
Итак: Что нашли в крепости при строительных работах? Какие планы собираются претворить в жизнь? Ищут ли золотую карету? Как идет переписка с турецкой стороной?... - и еще кое-что в интервью директора ГУП «Исторический военно-мемориальный комплекс Бендерская крепость».
  • Сегодня, 08:21
  • DTV
  • Просмотров: 1
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