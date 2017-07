play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Искусство еды: Как правильно пить водку Категория: Новости дня



Личное мнение Никиты Вознесенского, и ни в коем случае не реклама «синьки».

Ибо, так определяется культура пития… И главное, Уважаемые, — мера.

Написано вкусно и со знанием дела.





Перво–наперво, в морозилку укладывается несколько перемен рюмок. Ибо, вопреки распространённому заблуждению, замораживать надлежит не водку, а рюмки!

Водку следует только лишь охладить, градусов до десяти–пятнадцати. Дверца холодильника вполне подойдёт.

И, естественно — водка должна быть хорошей, ибо косорыловка… Ничто ей не поможет.







Далее, ставим варить картошку. Но не абы какую! Картошка, сваренная в чуть подсоленной воде, непременно должна быть рассыпчатой и — душистой!

Все остальные варианты мы с презрением отметаем…







Пока картошечка варится, надобно подготовить селёдку. Обязательно — очень жирную, бочкового пряного посола.

Аккуратненько чистим, лишаем костей абсолютно, режем на ломтики, и — укладываем на селёдочницу (удлинённо–овальную тарелочку с высотой бортов около 6–9 мм).

Разложив её так, чтобы создавалось впечатление практически целой рыбёшки, сверху густо покрываем её тончайшими полуколечками репчатого лука (белого и красного), после чего сбрызгиваем (мало–мало, но так, чтобы на каждый кусочек попало) постным маслом (подсолнечным.

И упаси вас Боги взять рафинированное! Только пахучее! Только!).







Тем временем картошечка почти поспела, но есть ещё время разложить по мисочкам солёные грибочки (опята, лисички, рыжики), и солёные же огурчики. Предостерегаю – именно бочковые солёные! Не маринованные!







Весьма не повредит мелко–мелко порезать укропчику, петрушки, по вкусу – сельдерея или лука–порея, положив нарезанное в отдельную большую мисочку и хорошенько перемешав.







Естественно, что накануне была куплена сметана. На рынке! Густая! То, что называется – ”ложка стоит”… Это – основа для получения вкуса водки.







Остальные (по желанию) закуски могут подаваться не раньше, как только после третьей рюмки. Закурить (опять же по желанию) – тоже.

Итак… Кладём на тарелочки варёную картошку. Вилкою каждую картофелину чуть надламываем посередине, и кладём поверх сметану. Щедро посыпаем смесью зелени.

Достаём ледяные рюмки, водку, и – производим налитие. Провозгласивши что–либо соответствующее, дружно опрокидываем оные рюмки.







А вот тут – самое интересное: порядок закусывания! (ибо от этого многое зависит).

Следует поступать так: поставив рюмку, наколоть ломтик–два селёдки (непременно прихватив лучка), отправить в рот, и — начать медленно жевать.

В это время отламывается кусочек картофелины (со сметанкою, с зеленью), и – туда же. То бишь – в рот.

Далее – кусочек свежайшего, душистого чёрного хлеба. Пожевать, проглотить.







И — вот тут–то и проявится настоящий вкус водки, какой он должен быть!

После того уже можно огурчика, грибочка или повторить чего–то предыдущего — это уж куда вилка протянется. Ибо препятствовать мыслью тут — не надо!

Организм — он мудр подсознательно, и сам разберётся, куда руку с вилкою направить… Перво–наперво, в морозилку укладывается несколько перемен рюмок. Ибо, вопреки распространённому заблуждению, замораживать надлежит не водку, а рюмки!Водку следует только лишь охладить, градусов до десяти–пятнадцати. Дверца холодильника вполне подойдёт.И, естественно — водка должна быть хорошей, ибо косорыловка… Ничто ей не поможет.Далее, ставим варить картошку. Но не абы какую! Картошка, сваренная в чуть подсоленной воде, непременно должна быть рассыпчатой и — душистой!Все остальные варианты мы с презрением отметаем…Пока картошечка варится, надобно подготовить селёдку. Обязательно — очень жирную, бочкового пряного посола.Аккуратненько чистим, лишаем костей абсолютно, режем на ломтики, и — укладываем на селёдочницу (удлинённо–овальную тарелочку с высотой бортов около 6–9 мм).Разложив её так, чтобы создавалось впечатление практически целой рыбёшки, сверху густо покрываем её тончайшими полуколечками репчатого лука (белого и красного), после чего сбрызгиваем (мало–мало, но так, чтобы на каждый кусочек попало) постным маслом (подсолнечным.И упаси вас Боги взять рафинированное! Только пахучее! Только!).Тем временем картошечка почти поспела, но есть ещё время разложить по мисочкам солёные грибочки (опята, лисички, рыжики), и солёные же огурчики. Предостерегаю – именно бочковые солёные! Не маринованные!Весьма не повредит мелко–мелко порезать укропчику, петрушки, по вкусу – сельдерея или лука–порея, положив нарезанное в отдельную большую мисочку и хорошенько перемешав.Естественно, что накануне была куплена сметана. На рынке! Густая! То, что называется – ”ложка стоит”… Это – основа для получения вкуса водки.Остальные (по желанию) закуски могут подаваться не раньше, как только после третьей рюмки. Закурить (опять же по желанию) – тоже.Итак… Кладём на тарелочки варёную картошку. Вилкою каждую картофелину чуть надламываем посередине, и кладём поверх сметану. Щедро посыпаем смесью зелени.Достаём ледяные рюмки, водку, и – производим налитие. Провозгласивши что–либо соответствующее, дружно опрокидываем оные рюмки.А вот тут – самое интересное: порядок закусывания! (ибо от этого многое зависит).Следует поступать так: поставив рюмку, наколоть ломтик–два селёдки (непременно прихватив лучка), отправить в рот, и — начать медленно жевать.В это время отламывается кусочек картофелины (со сметанкою, с зеленью), и – туда же. То бишь – в рот.Далее – кусочек свежайшего, душистого чёрного хлеба. Пожевать, проглотить.И — вот тут–то и проявится настоящий вкус водки, какой он должен быть!После того уже можно огурчика, грибочка или повторить чего–то предыдущего — это уж куда вилка протянется. Ибо препятствовать мыслью тут — не надо!Организм — он мудр подсознательно, и сам разберётся, куда руку с вилкою направить… Сегодня, 07:33

DTV

Просмотров: 1

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.