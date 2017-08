play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Развитие малого бизнеса . Инновационный продукт- биоразлагаемые канатики. Категория: Молдова+



Виноделы, чаще всего, для подвязки используют лоскуты из хлопчатобумажной ткани, шпагат или канатик подвязочный. В советское время большой популярностью пользовался канатик, причем производимый на Тираспольском заводе металлоизделий. Это предприятие было единственным его производителем на весь Советский Союз, и продавало более 300 тонн канатика в год. Его поставки производились в Молдову, Украину, Крым и Россию, в частности в Краснодарский край. В определенное время у завода возникли экономические трудности, после которых вся деятельность была приостановлена а цех, занимающийся производством канатика был ликвидирован.



Идея возобновления производства подвязочного канатика была подсказана одним из бывших работников предприятия, непосредственно занимавшимся его производством, начинающему предпринимателю Андрею Клименко.





Андрей Клименко возобновил утраченные технологии подвязки винограда, отреставрировав качественное советское оборудование для производства подвязочного канатика. Сейчас на фирме работает 5 человек.





Этот продукт не имеет в своей структуре вредных для окружающей среды и растений веществ.



Канатик подвязочный - стальная низкоуглеродистая отожженная проволока ГОСТ 3282-74 диаметр 0,4 мм, плотно обмотанная целлюлозной крафт-бумагой.





Биоразлагаемый канатик подвязочный это уникальный экологически чистый подвязочный материал, использование которого не портит лозу и увеличивает скорость подвязки виноградников в 5 раз.





Помимо самого канатика, Андрей предлагает своим клиентам еще и специальный инструмент – петлевязальные ножницы. Они облегчают и ускоряют подвязку виноградников, позволяют делать нужную перетяжку лозы без повреждения побега.





Напомним, что проект «Создание возможностей трудоустройства путем оказания деловой поддержки молодым людям в Приднестровье» («Бизнес-наставничество-2»), стартовавший в июле 2015 года, реализуется Торгово-промышленной палатой Приднестровья и внедряется Программой Развития ООН при финансовой поддержке Европейского Союза. Он рассчитан на молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый из бенефициаров проекта получил грантовую поддержку в размере 10 или 15 тысяч долларов США, а также персонального бизнес-наставника.



Андрей Клименко на выставке- ярмарке "Покупай Приднестровское" в г. Бендеры















