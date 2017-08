play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Независимая Газета: Россия возобновила финансирование Приднестровья Категория: Новости дня

Москва выделила непризнанной республике 40 миллионов долларов

Правительство России выделяет Приднестровью 40 млн долл. на социальные нужды населения, сообщил «НГ» президент непризнанной республики Вадим Красносельский. Пенсионеры, которым сегодня задерживаются выплаты, получат к пенсии российскую надбавку. Помощь РФ также будет использована на оптимизацию бюджетных расходов. Кроме того, в Москве рассмотрят новые программы по строительству в регионе социального жилья, объектов здравоохранения. Ранее, отметил Красносельский, на деньги РФ в Приднестровье была восстановлена система орошения, что помогло поднять агросектор.



До 2006 года Приднестровье жило на свои деньги, ни у кого не занимало и помощи не просило.

Нормальную жизнь региону обеспечивала промышленность, которая начала поставки на Запад еще во время войны на Днестре. Страны ЕС, Канада, США покупали приднестровский металлопрокат, изделия легкой промышленности, обувь и водку. Предприятия работали на полную мощность и обеспечивали бюджет. Пенсии в непризнанной республике были выше, чем в контролируемой Кишиневом правобережной Молдавии. Молдаване из Правобережья Днестра прописывались в Левобережье (Приднестровье), чтобы получать там пенсии. Но все изменилось, когда экс-президент Молдавии Владимир Воронин начал блокаду Приднестровья вместе с Украиной. После 2006 года приднестровским экономическим агентам работать становилось все труднее – транзит грузов через украинскую территорию тормозился без разрешения молдавских структур. Регистрация в Молдавии предполагала уплату налогов, что отразилось на приднестровском бюджете. Местные предприятия практически перестали продавать продукцию в Россию, развернувшись к ЕС. Однако многие сбавили обороты. В результате регион стал беднеть. Тогда на помощь пришла Россия.

С 2008 года РФ предоставляет финансовую помощь для выплат надбавок пенсионерам. В первом полугодии с.г. ее размер составлял 150 приднестровских рублей (10 долл.). Учитывая то, что в регионе более 140 тыс. пенсионеров, на пенсии для них РФ ежемесячно тратит около 1,5 млн долл.



В Приднестровье с помощью России были построены школы, детсады, онкоцентр, туберкулезный диспансер. Во время недавней поездки в Москву делегация Приднестровья обратилась в правительство РФ с просьбой о реализации новых социальных проектов. По словам президента Приднестровья Вадима Красносельского, вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин обещал, что эти проекты будут рассмотрены. А пока в Тирасполе ждут 40 млн долл. гуманитарной помощи. Эти деньги пойдут на выплаты пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, а также участникам вооруженного конфликта на Днестре. Из 500 тыс. жителей Приднестровья на 150 тыс. распространяются социальные льготы. Промышленности, по словам Вадима Красносельского, помощь РФ не достается. Металлургия, машиностроение, легкая промышленность, а также агропром проходят по программам правительства Приднестровья. Хотя агропрому, заметил президент Приднестровья, Россия помогла создать заново мелиоративную систему, благодаря которой поднялся сельскохозяйственный сектор. До войны на Днестре (1992) в Приднестровье орошались все поля и сады.

В рамках российской помощи в непризнанной республике проводится реформа налоговой системы. А снижение налоговой нагрузки влечет за собой снижение цен на электричество, воду. Это облегчает жизнь не только местному населению, но и предприятиям.



Председатель правительства Приднестровья Александр Мартынов, комментируя итоги рабочей поездки в Москву, заявил на брифинге в Тирасполе, что помощь из России ожидается в ближайшее время. По словам Мартынова, он провел встречи как в федеральных органах власти РФ, так и в правительстве Московской области, получив заверения, что помощь Приднестровью будет продолжена.



