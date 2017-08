play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5 Категория: Наши репортажи



Состоялся матч между командами "Тигина" (Бендеры) и "Виктория" (Кишинев). Надо сказать, что команды находятся в разных "весовых" категориях. Бендерчане только делают свои первые шаги в дивизионе "Б", а кишиневцы прописались в дивизионе "А". Однако многочисленные болельщики, пришедшие на стадион "Шелковик", рассчитывали на энергию, упорство и удачу новичков. Увы, удача отвернулась на этот раз от хозяев. Более высокий класс и умение лучше технически обрабатывать мяч, тактическое мышление - это все было на стороне гостей. Первый тайм закончился со счетом 0:2. Хотя один гол в ворота "Виктории" судья не засчитал. Зато засчитал гол гостей из офсайда во втором тайме. Несмотря на энтузиазм группы поддержки, яростные крики главного тренера "тигиновцев" и желание футболистов отыграться, еще три безответных мяча влетели в ворота хозяев.





















































Однако мне, как болельщику, игра бендерчан понравилась. Неплохо для начала. И физическая подготовка есть, и желание играть и неплохие данные. порой показывают наши местные футболисты. Думаю, что к концу сезона мы увидим хорошую сыгранную команду, способную достойно играть с любыми противниками.

"Тигина" - вперед!

А пока - учимся)))

Григорий Воловой Состоялся матч между командами "Тигина" (Бендеры) и "Виктория" (Кишинев). Надо сказать, что команды находятся в разных "весовых" категориях. Бендерчане только делают свои первые шаги в дивизионе "Б", а кишиневцы прописались в дивизионе "А". Однако многочисленные болельщики, пришедшие на стадион "Шелковик", рассчитывали на энергию, упорство и удачу новичков. Увы, удача отвернулась на этот раз от хозяев. Более высокий класс и умение лучше технически обрабатывать мяч, тактическое мышление - это все было на стороне гостей. Первый тайм закончился со счетом 0:2. Хотя один гол в ворота "Виктории" судья не засчитал. Зато засчитал гол гостей из офсайда во втором тайме. Несмотря на энтузиазм группы поддержки, яростные крики главного тренера "тигиновцев" и желание футболистов отыграться, еще три безответных мяча влетели в ворота хозяев.Однако мне, как болельщику, игра бендерчан понравилась. Неплохо для начала. И физическая подготовка есть, и желание играть и неплохие данные. порой показывают наши местные футболисты. Думаю, что к концу сезона мы увидим хорошую сыгранную команду, способную достойно играть с любыми противниками."Тигина" - вперед!А пока - учимся)))Григорий Воловой Вчера, 20:16

DTV

Просмотров: 69

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.