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Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5



Состоялся матч между командами "Тигина" (Бендеры) и "Виктория" (Кишинев). Надо сказать, что команды находятся в разных "весовых" категориях. Бендерчане только делают свои первые шаги в дивизионе "Б", а кишиневцы прописались в дивизионе "А". Однако многочисленные болельщики, пришедшие на стадион "Шелковик", рассчитывали на энергию, упорство и удачу новичков. Увы, удача отвернулась на этот раз от хозяев. Более высокий класс и умение лучше технически обрабатывать мяч, тактическое мышление - это все было на стороне гостей. Первый тайм закончился со счетом 0:2. Хотя один гол в ворота "Виктории" судья не засчитал. Зато засчитал гол гостей из офсайда во втором тайме. Несмотря на энтузиазм группы поддержки, яростные крики главного тренера "тигиновцев" и желание футболистов отыграться, еще три безответных мяча влетели в ворота хозяев.

Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5

Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5

Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5

Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5

Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5

Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5

Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5

Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5

Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5

Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5

Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5

Печально: "Тигина" - "Виктория": 0:5


Однако мне, как болельщику, игра бендерчан понравилась. Неплохо для начала. И физическая подготовка есть, и желание играть и неплохие данные. порой показывают наши местные футболисты. Думаю, что к концу сезона мы увидим хорошую сыгранную команду, способную достойно играть с любыми противниками.
"Тигина" - вперед!
А пока - учимся)))
Григорий Воловой
  • Вчера, 20:16
  • DTV
  • Просмотров: 69
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