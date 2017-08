play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Плахотнюк: Пластинка оппозиции уже заржавела, а возглавляемая мною партия растет Категория: Новости дня



Председатель Демпартии Владимир Плахотнюк в интервью агентству «Украинские национальные новости» рассказал, почему его называют «темным кардиналом», зачем правая оппозиция просит Брюссель аннулировать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а также о планах правительства обеспечить стабильность не только в Молдове, но и в регионе. NM отобрал самые важные высказывания лидера демократов.



О «выдуманных страшилках» про «темного кардинала»

Мне и самому нередко интересно наблюдать, как залихватски строят они разные остросюжетные сценарии вокруг моего имени. Но если присмотреться ко всем этим высказываниям, становится понятно, что это — выдуманные страшилки. В целом, все-таки неправильно, когда чьи-то фантазии и фобии выдаются за реальность. Если бы эти агитаторы были со мной лично знакомы, знали бы направление моих мыслей и чем я занимаюсь, то я уверен, что они бы пересмотрели свою критику.

Я думаю, что эта демонстративная борьба против меня, а вернее, против образа, созданного вокруг моего имени, не что иное, как самоочевидное проявление их неспособности находить реальные политические темы и строить серьезную альтернативную программу правления.



О просьбе Молдовы обсудить в ООН вопрос вывода российских войск из Приднестровья

Мы надеемся, что с помощью ходатайств, выступлений на разных саммитах, в том числе благодаря этой резолюции, мы ускорим процесс эвакуации российских военнослужащих с территории нашей страны.

Следует найти другой международный формат обеспечения мира на Днестре, который не только предоставит реальные гарантии того, что напряженные ситуации в регионе не повторятся, но и не станет самоуправно оккупировать часть территории Молдовы.

Сложно сказать, почему такие шаги не были сделаны до сих пор. ДПМ в предыдущие годы не возглавляла правительство. Теперь же в правительстве представлены ДПМ и партии, которые хотят вернуть достоинство не только Молдове, но и ее гражданам, а также добиться полной суверенности в управлении на всей территории государства.

И мы докажем это с помощью других наших действий, направленных не только на укрепление независимости государства, но и на обеспечение стабильности в регионе! Мы надеемся, что Российская Федерация, в конечном итоге, поддержит этот подход и правильно поймет наши стремления к независимости и миру.

К сожалению, многие вопросы и договоренности, по которым ранее пришли к соглашению, не выполняются приднестровской стороной под разными вымышленными предлогами, но я думаю, что и кишиневская сторона в прошлом совершала ошибки, поддаваясь дипломатическому шантажу, пустым обещаниям, что позволило некоторым приднестровским лидерам вести себя с нами надменно и неправильно.

У Молдовы нет геополитических интересов в отношении Приднестровья, есть лишь внутренние интересы, связанные исключительно с тем, чтобы воссоединить страну и устранить фактор напряженности в регионе и ту анормальную ситуацию, когда иностранные войска противоправно находятся на территории нашей страны.



О объявлении Дмитрия Рогозина персоной нон-грата

Правительство поступило так, как следует в случаях, когда достоинство молдавских граждан, да и всей страны в целом было оскорблено в заявлениях официального лица другого государства, а также последовали откровенные угрозы в адрес национальной безопасности Молдовы. Такого рода эксцессы неприемлемы в отношениях между двумя странами. Решение правительства относится сугубо к этому конкретному казусу, и ни в коей мере не касается наших основных отношений с Российской Федерацией.



О президенте и правой оппозиции

Не исключено, что Игорь Додон попытается упорствовать в продвижении своей политической повестки, ориентируясь на следующую избирательную кампанию, но мы готовы решительно ответить на любые его поступки, которые могут отрицательно повлиять на интересы граждан.

С одной стороны, мы не будем поддаваться на те провокации, которые чреваты дестабилизацией ситуации в стране. С другой стороны, не позволим нашим оппонентам, кем бы они ни были, развивать сценарии, дискредитирующие или замедляющие проевропейский курс развития Молдовы.

Риск прихода социалистов во власть нельзя отрицать, но опасно не столько взятие ими большинства, сколько их видение будущего Молдовы, которое кардинально отличается от того политического курса, которому страна следует уже много лет.

Прискорбно, что социалистам подыгрывают некоторые правые оппозиционные партии, которые утверждают, что они проевропейцы, но которые весь день обивают пороги в Брюсселе, чтобы потребовать отмены визового режима или даже аннулирования Соглашения об ассоциации с ЕС.

Превратившись косвенно в избирательного агента пророссийского Додона, эта оппозиция порождает огромное замешательство в рядах правого электората, часть которого, по последним опросам, окончательно запуталась в понимании сложностей и событий, связанных с удержанием проевропейского курса Молдовы.

Эта тема — «бороться против Плахотнюка» — когда-то позволила им (оппозиции) построить целые партии, но пластинка уже заржавела и теперь они скатились к одному или двум процентам, в то время, как возглавляемая мною партия — растет.

Цифры говорят сами за себя и являются прекрасным индикатором того «успеха», которого они добились своей ущербной риторикой. Но я ее воспринимаю, в определенном смысле, как форму демократического плюрализма. Пусть и далее верят в свою борьбу и подобную чепуху.

Поэтому я стараюсь не отражать в своих выступлениях их потуги. Мои действия для развития государства говорят и будут говорить громче любых слов.



