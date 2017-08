play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 "Тигина" - вперед! Категория: Наши репортажи, Новости дня





Состоялся очередной матчи первенства Молдовы по футболу. В своем дивизионе бендерские футболисты команды "Тигина" встречались с командой "Крикова" из, естественно, Криково. Наши спортсмены в первом тайме взяли инициативу в свои руки и доминировали на поле. Не зря в первом тайме было достигнуто голевое преимущество.







Несмотря на то, что во втором тайме прекрасно играл вратарь гостей, отразив пенальти и ряд опасных ударов, бендерчане все же смогли провести в ворота "Крикова" еще два гола.

6:0 - таков итог матча.

Поздравляем команду "Тигина" с победой!







Отметим, что на матчи команды стало приходить все больше болельщиков. В этом немалая заслуга не только болельщиков, но и руководства города Бендеры в лице главы госадминистрации Романа Иванченко, который приложил немало усилий для возрождения бендерского футбола, в также посещает практически все матчи.







Игра бендерчан становится все более слаженной и позволяет надеяться на хорошие результаты в этом сезоне. Состоялся очередной матчи первенства Молдовы по футболу. В своем дивизионе бендерские футболисты команды "Тигина" встречались с командой "Крикова" из, естественно, Криково. Наши спортсмены в первом тайме взяли инициативу в свои руки и доминировали на поле. Не зря в первом тайме было достигнуто голевое преимущество.Несмотря на то, что во втором тайме прекрасно играл вратарь гостей, отразив пенальти и ряд опасных ударов, бендерчане все же смогли провести в ворота "Крикова" еще два гола.Поздравляем команду "Тигина" с победой!Отметим, что на матчи команды стало приходить все больше болельщиков. В этом немалая заслуга не только болельщиков, но и руководства города Бендеры в лице главы госадминистрации Романа Иванченко, который приложил немало усилий для возрождения бендерского футбола, в также посещает практически все матчи.Игра бендерчан становится все более слаженной и позволяет надеяться на хорошие результаты в этом сезоне. Вчера, 20:09

DTV

Просмотров: 60

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.