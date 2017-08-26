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"Тигина" - вперед!


"Тигина" - вперед!

Состоялся очередной матчи первенства Молдовы по футболу. В своем дивизионе бендерские футболисты команды "Тигина" встречались с командой "Крикова" из, естественно, Криково. Наши спортсмены в первом тайме взяли инициативу в свои руки и доминировали на поле. Не зря в первом тайме было достигнуто голевое преимущество.

"Тигина" - вперед!

Несмотря на то, что во втором тайме прекрасно играл вратарь гостей, отразив пенальти и ряд опасных ударов, бендерчане все же смогли провести в ворота "Крикова" еще два гола.
6:0 - таков итог матча.
Поздравляем команду "Тигина" с победой!

"Тигина" - вперед!

Отметим, что на матчи команды стало приходить все больше болельщиков. В этом немалая заслуга не только болельщиков, но и руководства города Бендеры в лице главы госадминистрации Романа Иванченко, который приложил немало усилий для возрождения бендерского футбола, в также посещает практически все матчи.

"Тигина" - вперед!

Игра бендерчан становится все более слаженной и позволяет надеяться на хорошие результаты в этом сезоне.
  • Вчера, 20:09
  • DTV
  • Просмотров: 60
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