Молодым везде у нас дорога . От мечты к реальности.



По статистике, около 300 млн. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет во всем мире не имеют постоянного места работы, либо вообще являются безработными. 20% из них обладают отличными способностями для начала собственного бизнеса, но, в силу разных причин, только 5% решается на это.

Готовы ли молодые люди в Приднестровском регионе продвигать свои бизнес-идеи и открывать своё дело или предпочитают не рисковать ?









Несмотря на все существующие сложности, молодые люди, все же, стремятся заниматься бизнесом, при этом рассчитывать им приходиться либо на собственные силы, помощь государства, либо на помощь международных организаций.

Всего за один год 31 молодому предпринимателю в Молдове ( из них 16 человек с левого берега Днестра), удалось создать более 120 рабочих мест и предложить рынку сбыта новые товары и услуги. Они создали свой бизнес благодаря финансовой поддержке Европейского союза, предлагаемой Программой «Поддержка мер укрепления доверия», осуществляемой ПРООН в Молдове. Результаты проекта по поддержке молодых предпринимателей были представлены в Тирасполе.





























Проект по расширению возможностей в бизнесе молодежи с обоих берегов Днестра был осуществлен в два этапа (2013 – 2014 и 2015 – 2016 годы). 71 молодой человек начал бизнес и создал более 300 рабочих мест.



Услуги по организации обучения на открытом воздухе, Центр стоматологической рентгенологии, обслуживающий жителей Шолданештского, Флорештского, Резинского районов, а также Рыбницкого района с левого берега Днестра, перепелиная ферма, теплица для выращивания помидор черри - лишь некоторые из идей молодежи, которые удалось превратить в бизнес. Предприниматели получили поддержку ЕС в размере до 13 500 евро и прошли обучение вопросам управления бизнесом.





















Программа, финансируемая Европейским союзом «Поддержка мер по укреплению доверия», осуществляемая ПРООН, способствует укреплению доверия между жителями обоих берегов Днестра путем вовлечения в совместные проекты бизнес-сообщества, представителей гражданского общества и местных властей. Общий бюджет Программы – 10 миллионов евро - предоставлены Европейским Союзом и внедряются ПРООН.



Несколько пчеловодов расширили бизнес, реализовали инновационные идеи, связанные с изготовлением многоуровневых ульев или сбором меда напрямую в банки. Наталия Порхун из села Спея Григориопольского района с левого берега Днестра приобрела оборудование для сбора меда из пчелиных сот, что трудно делать вручную. Центрифуга вмонтирована в грузовик. «Это позволяет мне предоставлять услуги и другим пчеловодам, в том числе на правом берегу», - рассказала предпринимательница.































Благодаря грантам некоторые бенефициары отказались от планов эмигрировать и остались дома рядом с семьей. Виталий Коваль из города Дубоссары, расположенного на левом берегу Днестра, собирался эмигрировать в Россию, но узнав о том, что он получил более 12 тысяч евро для открытия собственного бизнеса — молочной фермы - передумал уезжать и остался дома.















Летом 2016 года Зинаида Стефанко с мужем Сергеем, которым принадлежит овечья ферма, начали производство овечьей брынзы при помощи современного оборудования, приобретённого на средства гранта от ЕС.











«Нам было бы очень трудно начать бизнес самостоятельно. Даже если есть идея, финансовая составляющая — это то, что помогает тебе двигаться вперед», - отметила Зинаида Стефанко. Молодые люди продают всю продукцию на левом берегу Днестра.



Проект «Бизнес-наставничество», который уже завершился в Приднестровье показал, что даже при не очень большой финансовой поддержке, но при умелом планировании, обучении, наставничестве, контроле и добром отношении- молодые люди способны делать большие дела. Итогом проекта стала большая пресс-конференция и награждение участников.







"Молодым везде у нас дорога" - крылатую фразу из известной песни цитируют и вспоминают часто, но редко задумываются о реалистичности этих слов в современном мире. Легко ли оказаться молодежи на той самой дороге и каких сил стоит достичь успеха, преодолевая препятствия на ней? Истории успеха молодых предпринимателей с двух берегов Днестра вдохновляют и заставляют поверить в свою мечту и свои силы.











Несмотря на все существующие сложности, молодые люди, все же, стремятся заниматься бизнесом, при этом рассчитывать им приходиться либо на собственные силы, помощь государства, либо на помощь международных организаций.Всего за один год 31 молодому предпринимателю в Молдове ( из них 16 человек с левого берега Днестра), удалось создать более 120 рабочих мест и предложить рынку сбыта новые товары и услуги. Они создали свой бизнес благодаря финансовой поддержке Европейского союза, предлагаемой Программой «Поддержка мер укрепления доверия», осуществляемой ПРООН в Молдове. Результаты проекта по поддержке молодых предпринимателей были представлены в Тирасполе.

