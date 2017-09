play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Куда катится мир? или Бутылочку не выбрасывайте! Категория: Наши репортажи

Что за риторический вопрос - ответит некоторый читатель. Мир не катится, он развивается, согласно заявлениям наших мудрых ученых. Увы, вынужден огорчить - мир катится, как пустая бутылка из-под пива, которую только что бросили под стол или под ноги.

Катится к своим неприятностям. И неприятности его почему-то у меня привязываются к человеческим успехам.

Стали больше добывать газа и нефти, начали сланцевый газ подрывать из глубин - прокатилась череда землетрясений, на которые мало обращают внимание, так как, к примеру, на испытания ракет и водородной бомбы в Северной Корее.

Уровень жизни повысился? Увеличились горы мусора на свалках, земли под свалки не хватает... Новые продукты появились с ГМО или без? Число онкобольных растет в таком прогрессе, что даже тяжело себе и представить...

Но давайте о чем-то конкретном, Григорий Павлович, - скажет нетерпеливый читатель. И будет прав. Перехожу к конкретике. О чем мы там говорили в начале? О бутылке? Вот с нее и начнем!







Бутылка как признак цивилизации

Когда археологи что-то откапывают, то обязательно находят какие-то черепки кувшинов и различной посуды. Это касается культурных слоев древних цивилизаций. Уверен, что когда будут раскапывать места обитания современного человека, главное на что будут натыкаться археологи - это будут бутылки. Бутылки из зеленого и коричневого стекла, из белого и желтого, различной формы и вида.

Вспомните наш житейский процесс: пришел в магазин, купил товар в виде бутылки с наполнением то ли пива, то ли воды, принес домой, выпил, а бутылку, родимую - на мусор! Ибо нет места ей дальше в нашей жизни иначе, как в мусорном ведре и далее на полигоне различных отходов. Кое-что из этих отходов с десятилетиями сгниет и разложится, но только не бутылка. Она будет распадаться на части только в течение тысячи лет! И все время будет существовать вечным укором бесхозяйственности и безмозглости нашей эпохи.

И все просто от того, что производить стекло можно по достаточно простой технологии из песка, одного из самых распространенных материалов на земле.







За чей счет?

Какая тут экология? Да никакая! Но если столь просто изготовить бутылку, то почему мы ее не сдаем на переработку: битую в бой, хорошую в новое производство. Раньше было так: пришел в магазин, сдал бутылку, получил товар с вычетом стоимости бутылки. На предприятие поступала т.н. оборотная тара, ее мыли и готовили к процессу... Сегодня в некоторых странах, в т.ч. и в Приднестровье этим не занимаются. Сегодня производитель радует покупателя новой тарой. И как вы понимаете, за счет покупателя. Каждый раз, покупая товар в стеклянной бутылке мы платим производителю за новенькую бутылку и тем самым финансируем его лень и нежелание использовать оборотную тару.

И если сейчас повсеместно всех убеждают, что напитки в пластиковых бутылках - это не самый лучший вариант для здоровья человека, рекомендуя все чаще покупать их в стеклопосуде, то помните: за свое здоровье мы платим из собственного кармана, в т.ч. усугубляя экологическую ситуацию в регионе!







Есть ли выход

Есть! Для начала надо создать госпрограмму по сбору стеклотары. Она должна опираться на некоторые законодательные акты. Тут уж нашим доблестным депутатам карты в руки! Полагаю, что можно установить максимальный процент использования новой стеклянной бутылки для производителей.

Потребитель должен быть заинтересован в возврате бутылки, либо знать место, где ее можно оставить на переработку.

Во многих странах идут по этому пути. Пора и нам задуматься и осуществить некоторые преобразования, ведь они пойдут на пользу людям и экологии.



Неужели будет кто-то против?



Григорий Воловой











