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Федеральная газета "Российские вести": Евгений Шевчук: я планирую вернуться в приднестровскую политику

Федеральная газета "Российские вести": Евгений Шевчук: я планирую вернуться в приднестровскую политику
С экс-президентом Приднестровской Молдавской Республики Евгением Шевчуком мы встретились в Москве. Евгений Васильевич ответил на интересующие наших читателей вопросы о ПМР и своих планах.

- Евгений Васильевич, рад видеть Вас в Москве. Хотелось бы узнать Ваше мнение о перспективах реализации подписанного ещё Вами указа о приведении приднестровского законодательства в соответствии с российским.
- Сейчас реализацией этой задачи занимаются уже нынешние власти республики. Я считаю, что приднестровское законодательство и его исполнение должно меняться в современную демократическую сторону. Для этого нужна политическая воля.

- Для политика Вы достаточно молоды. Вам нет ещё и пятидесяти, а за плечами гигантский опыт руководства республикой. Наших читателей, конечно же, интересует, намерены ли Вы вернуться в приднестровскую политику, участвовать в следующих выборах президента ПМР?
- Да, я планирую вернуться в приднестровскую политику. В настоящий момент с оппозиционными силами ПМР отрабатываем возможные механизмы взаимодействия. Таким образом считаю необходимым предоставить обществу реальную политическую альтернативу и создать возможность своим сторонникам принять участие в следующих очередных или внеочередных выборах президента республики и депутатов различных уровней.

- Вы гражданин России. В этой связи, на Ваш взгляд, будет ли хотя бы в отдалённой перспективе реализована воля народа Приднестровья, высказанная на референдуме 2006 года? Войдёт ли ПМР когда-нибудь в состав России?
- Это будет зависеть в первую очередь от воли приднестровского народа, международной обстановки и эффективности властей ПМР. Влиять будут и иные факторы, в частности экономическое положение и политическое решение участников переговорного формата.

- Как Вы могли бы объяснить феномен Приднестровья? Республика четверть века развивается в непростом для себя окружении, зачастую блокаде. Но показывает успехи и располагает даже собственной валютно-финансовой системой.
- Истории ПМР уже 27 лет. Организацией своей республики приднестровский народ, в тот период, стремился себя защитить. Главной движущей силой республики является её народ. Если бы не его воля, думаю, Приднестровской Молдавской Республики бы не было.

- Выработана ли у Вас программа дальнейшего развития ПМР?
- Мои сторонники работают над концепцией. При чём с учётом опыта, как позитивного, так и ошибок, которые были. Очень много влияющих и переменных факторов. На повестке дня – решение системных проблем в целях реального развития экономики ПМР. Для реализации своего видения, подходов любая политическая сила стремится, заручившись поддержкой народа, осуществить свои планы.

Автор - Беседовал Дмитрий Ермолаев
  • Сегодня, 09:52
  • DTV
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