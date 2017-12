play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Роман Худяков планирует стать.... президентом России Категория: Новости дня





Недавно он разместил сообщение о втором съезде партии "ЧЕСТНО":



"Приглашаю вас на внеочередной съезд Всероссийской политической партии “ЧЕСТНО”, который состоится 21 декабря по адресу: г.Москва, ул.Большая Дмитровка, 1, Октябрьский зал Дома Союзов, 8 подъезд. Основные вопросы повестки дня съезда - выдвижение кандидата в Президенты Российской Федерации на выборах, которые запланированы на 18 марта 2018 года, а также переизбрание председателя политической партии, Федерального совета партии, другие организационные вопросы, связанные с началом избирательной кампании.



В состав Федерального совета партии войдут следующие знаменитые и уважаемые персоны:

знаменитая актриса театра и кино Елена Старикова

общественный деятель, знаменитый московский адвокат, профессор, член-корреспондент РАЕН Янис Юкша

знаменитый певец, автор песен, радио- и телеведущий, лидер группы «Пилигрим», музыкальный продюсер, организатор рок-фестивалей Андрей Ковалев

знаменитый певец, участник группы «Корни» Александр Бердников

известный актер и каскадер Алексей Огурцов

светская львица, певица, фотомодель Анна Калашникова







В программе будущего кандидата в Президенты Романа Худякова, «за 25 лет новой России никогда еще не было такого опасного и драматического момента, который сейчас переживает страна. Коррупция разрушает страну изнутри. Внешнее давление откровенно направлено на разрушение государства и его институтов. Уровень жизни миллионов россиян нельзя назвать иначе, как борьбой за выживание. Фактически сегодняшняя Россия погрузилась в новую эпоху застоя - с холодной войной, социальной депрессией и отсутствием понимания, куда стране двигаться дальше.

Необходима масштабная программа пересмотра законодательства во всех сферах – социально-политической, экономической, социальной и других. Существующие законодательные нормы делают гражданина России бесправным перед властью, душат бизнес и вообще всякую частную инициативу. Они удобны для коррупционеров всех мастей, но неудобны для граждан. Работающий в интересах кого угодно, только не России, Центробанк превратил Россию в свою финансовую колонию. Недра и ресурсы страны эксплуатируются в интересах транснациональных корпораций, а не народа России. Жителям страны, которые обеспечивают топливом пол-Европы, не должны платить за бензин в десятки раз больше его себестоимости. Грабительская система налогов, сборов и штрафов не должна разорять семьи мелких предпринимателей.

Нерешенность этих и тысячи еще проблем по сути ставят РФ перед жестким выбором: либо она построит действительно эффективную систему управления государством, либо навсегда отстанет в развитии от ведущих стран мира. Вопрос президентских выборов 2018 года – это не вопрос того, кто персонально займет высший пост в стране. Центральный вопрос будущего страны - формирование НОВОГО КУРСА, который обеспечит стране лидерство в 21 веке. Сформировать его можно только высвободив и консолидировав все созидательные силы народа, пересмотрев основы государственного управления.

Необходимы: поиск нового баланса между полномочиями и ответственностью каждого государственного чиновника, формирование независимого и действенного правосудия, передача реальных ресурсов, от которых зависит жизнь людей на местах, в ведение региональных властей, и наполнение новыми смыслами задач, стоящих перед федеральными властями. Все это требует участия в президентской кампании 2018 года новых лиц и новых политических сил, которые в ходе избирательной кампании предложат стране новые идеи и новые решения”.



Сообщается, что съезд пройдет в два этапа, после первого этапа, на котором будет выдвинут кандидат в Президенты России и утверждена его программа, Роман Худяков поедет в ЦИК для подачи документов.

