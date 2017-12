play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Иерусалимское оскорбление Категория: Новости дня



Если помните, когда Россия в гордом одиночестве несколько раз ветировала резолюции по Сирии, которые проталкивали США и страны НАТО, то после объявления вето начинались однотипные завывания "Россия оказалась в международной изоляции", "Россия противопоставляет себя прогрессивному мировому сообществу". Ну так вот - в СБ ООН давеча прошло голосование по статусу Иерусалима, где рассматривалась резолюция о том, что ООН как и ранее не признает прав Израиля на владение всем Иерусалимом и не считает предпринимаемые Израилем действия легитимными.

4 постоянных (Россия, Китай, Франция, Британия) и 10 временных членов СБ ООН (Боливия, Египет, Казахстан, Сенегал, Украина, Уругвай, Швеция, Эфиопия, Япония) проголосовали за принятие резолюции. США ожидаемо нналожили на резолюцию вето, после чего разразилась истерика.

Совет Безопасности ООН в понедельник рассмотрел проект резолюции по Иерусалиму в ответ на решение президента США Дональда Трампа о признании города столицей Израиля. Документ получил поддержку 14 членов Совета Безопасности и Соединенные Штаты наложили на него вето. Последовавшая за этим дискуссия показала, насколько далека американская администрация от консенсуса по вопросу Иерусалима в СБ ООН. При этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, заявлявшая об "изоляции" России в Совбезе при рассмотрении несогласованных резолюций по Сирии, в понедельник оскорбилась самим фактом рассмотрения документа.







Текст, внесенный на рассмотрение Египтом (единственной арабской страной в СБ ООН на данный момент), не предусматривал никаких новых мер и правовых последствий, лишь подтверждая уже существующие резолюции всемирной организации и международно признанные принципы палестино-израильского урегулирования. Более того, в проект резолюции даже не упоминались Соединенные Штаты. В документе подчеркивалось, что "любые решения, меры и действия, которые меняют или предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Иерусалима, не имеют юридической силы, недействительны и должны быть отменены". В тексте содержался призыв ко всем государствам "воздержаться от создания дипломатических миссий в Иерусалиме", и "не признавать никаких действий или мер", противоречащих решениям ООН.



По итогам голосования, исход которого был предрешен, Никки Хейли заявила, что США не стыдятся своего решения, так как заблокировали документ, защищая "американский суверенитет", а именно право страны решать, где размещать свою столицу.

"Тот факт, что это вето применяется в защиту американского суверенитета и в защиту американской роли в ближневосточном мирном процессе, не вызывает у нас чувство стыда. За это должно быть стыдно остальным членам Совета Безопасности", - сказала дипломат. По ее словам, происходящее в понедельник в СБ ООН - "это оскорбление, и оно не будет забыто". "Это еще один пример того, как ООН наносит больше вреда, чем приносит пользы в деле урегулирования палестино-израильского конфликта", - подчеркнула постпред США.

Хейли, назначенная постпредом около 11 месяцев назад, отметила, что впервые применила вето в Совете Безопасности, а также подчеркнула, что США нечасто решаются на такой шаг. "Мы не делали этого шести лет. Мы делаем это без удовольствия, но и без колебаний", - заявила она.





PS. Отлично, что право размещать свою столицу на территории другого государства, теперь увязано с американским суверенитетом. Если скажем ДНР и ЛНР объединятся и захотят перенести свою столицу в Харьков, это тоже можно объяснить защитой чьего-то суверенитета, ведь в логике Хейли желание самой Украины не существенно. Во всяком случае можно в качестве аргумента привести тезис полпреда США в ООН. Им на самом деле так много чего можно объяснить.

Порадовал и тезис о роли американцев в ближневосточном мирном процессе, после того как палестинцы отказались вообще обсуждать с США вопросы урегулирования, а мирный процесс по-американски привел к гибели нескольких человек, десяткам раненых, сотням арестованных и угрозе новой войны.

Далее последовала жалоба на ООН, которая поставила США в неприятное положение, когда гегемон был вынужден открыто оппонировать всему мировому сообществу. Обычно США всегда стремились под любые свои действия сколачивать ситуативные военные и политические коалиции, а тут гегемона фактически заставили оправдываясь за свой односторонний демарш, продемонстрировать свое гордое одиночество в СБ ООН. Это посчитали незабываемым оскорблением.

Такая вот ситуативная изоляция мирового гегемона. На самом деле, это достаточно примечательное событие. При Обаме такого не было.



