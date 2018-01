play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Второй президент ПМР поздравил приднестровцев Категория: ---



Уважаемые земляки, сторонники, друзья!



Мгновения остаются до встречи Нового года! Это самое любимое время для общения, отдыха, встреч за единым столом родителей и детей, друзей! В такой период мы провожаем уходящий год, подводим итоги и, с учетом опыта, становимся старше на год и чуточку мудрее.

Полагаю, 2017–й в целом был годом «контрастов», в течение которого ряд надежд и планов, загаданных в конце декабря 2016 приднестровцами, мягко говоря, не сбылись! 2017–й год - это своего рода год правды, когда стала очевидной пропасть между «телевизионными звездами», их словами, обещаниями и действиями, с одной стороны, и реальным результатом – с другой.

Многие прозрели. Стала появляться гражданская активность, стали стремительно увеличиваться группы людей, нацеленных на созидание. И это очевидный плюс и позитив.

Думаю, 2017 год показал, к чему ведет идеология самонадеянных и уверовавших в какие-то несуществующие «сверхспособности» марионеток и их «хозяев». Выводы о том, как изменилась жизнь в каждой семье за 2017, уверен, помогут осознанию, осмыслению, планированию действий на 2018 год. Новый год – это год больших надежд и возможностей.

От всей души, хочу пожелать в 2018 году, всем приднестровцам, землякам обрести себя, сплотиться вокруг идеи созидания и всем вместе провести позитивные перемены, руководствуясь принципом активных действий! Каждой приднестровской семье, друзьям, желаю здоровья, благополучия, смеха детей, внуков, перспектив стабильности и развития на Родине! Новых, светлых, справедливых, созидающих, способных к конструктивному объединению общества лиц в управлении Республикой! Духовного укрепления и развития, счастья и только позитивных новостей в 2018 году!

С Новым годом!



