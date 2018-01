play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Коротко о тех событиях, которые запомнились в 2017 году. Категория: Интересное видео



Коротко о тех событиях, которые запомнились в 2017 году.



1. Крах Венесуэлы, который не случился. Все Мадуро уже похоронили, мол конец пришел эксперименту Чавеса, но на деле, чависты оказались куда как устойчивей, укрепив свою власть, подавив попытку военного переворота, изрядно посмеявшись над любителями шуток про туалетную бумагу.

2. Ракетный человек из Пхеньяна. КНДР в этом году стала полноценной ракетно-ядерной державой, просто потому что захотела, а Россия и Китай если и были против, то в основном на словах. Младший Ким в течении года словом и делом глумился над обитателями Белого Дома, угрожая уничтожить Америку, получая в ответ еще более страшные угрозы. Термоядерное ми-ми-ми.

3. Агент Дональд в Белом Доме. Весь год вся Америка искала агентов Кремля у себя под кроватью. Накал истерии напомнил о лучших временах маккартизма, а накал разоблачений американскими СМИ американской политики затмил любые попытки внешних врагов Америки осудить США. И если по указке Кремля можно уволить директора ФБР, то демократия в опасности.

4. Разгром Черной империи. Было такое государство, а теперь его нет. В течении года так заафганивались, что уничтожили целое государство, которое еще недавно рисовало амбициозные карты с черными флажками по всему миру. Лишний урок всем завоевателям - соизмеряйте свои желания с вашими возможностями, иначе будете на шахид-мобиле мчаться в счастливое ничего.

5. Каталонская Народная Республика. Коварный Пучдемон в течении года шатал Испанию и в итоге де-юре основал новое независимое государство, хотя его никто и не признает. Но мало ли таких непризнанных государств в мире? Так что через инерционную картину мира европейских обывателей радостно пролез в ткань реальности улыбающийся каталонский сепаратист.

6. День Сурка на Донбассе. На Донбассе с одной стороны происходило много всего, но если в целом, то практически ничего не происходило. Как будто смотришь один и тот же фильм, где в начале дня выступает Басурин с подсчетом обстрелов, а по телевизору говорят, что Минску нет альтернативы. Будет ли выход из замкнутого круга в 2018-м? Не факт.

7. Буйство агентов ФСБ на Украине. Не осталось на Украине политиков еще не вставших на путь сотрудничества с лагерной администрацией. Круг замкнулся и теперь одни агенты Путина пытаются свергнуть других агентов Путина, бегая от них по крышам и призывая к майдану, но чтобы без майдана, так как этому будет рад Путин, который...В общем, накал гидности возрастал.

8. Небываемое мостостроение. Мост который было невозможно построить, построили. Такое как обычно возможно только в России. Украина в ответ копала дно Азовского моря и ждала ледохода, который не случился. Но доцент Медовар не может врать, так что мост должен быть вытеснен из реальности, по крайней мере из украинской.

9. Нейтральная страна на букву Р. В конце года выяснилось, что спорт у нас теперь нейтральный, да еще пришлось платить и каяться. Что тут скажешь, стыдно за происходящее. Но как завещали великие классики благословенных 90х, лишь пройдя путь покаяния и выплаты компенсаций, Россия сможет вернуться в семью цивилизованных народов. Так победим!

10. Новая старая холодная война. Она как будто никуда и не уходила. Советские пропагандистские плакаты вновь как никогда актуальны, а публикации в отечественной и зарубежной прессе вызывают настольгию риторикой в духе "Досье преступлений империализма" и "Будь готов к русской агрессии". Где-то ждет своего часа новый Карибский кризис, не иначе.

11. Хитрый План Барзани. Фейл года безусловно случился в Иракском Курдистане. Так эпично за считанные дни протерять труд нескольких лет, это надо было уметь. Манипуляция Сулеймани с Киркуком похоронившая Иракский Курдистан, выглядела как визит гроссмейстера в парк, где любители играют по 10 рублей за партию.

12. Асад должен уйти! А он не уходит. Такая вот сирийская аксиоматика с легким российско-иранским акцентом. Самый известный офтальмолог мировой истории продолжает вычеркивать тех, кто ушел вместо него.







Ну и если бегло, то вспоминаются провалившийся путч и убийство Салеха, победа любителя бабушек Макрона во Франции, жажда помидоров и С-400 у Эрдогана, Катар как главный спонсор мирового терроризма, скандалы в благородном семействе саудовских ваххабитов, счастливая ханука в Иерусалиме имени Трампа, сечинская колбаса Улюкаева, Коля с Уренгоя, Грудинин вместо Зюганова, 100 лет Октябрю, замена Мугабе на Мугабе-штрих, гибель Захреддина и как-бы гибель Багдади, страдания "колоритного парня" Дутерте в Марави, смерть Чуркина и выступление Сафронкова, расцвет крипто-МММ, рост неравенства по всему миру, разгул воинствующего феминизма и ЛГБТ в США и махрового национализма в Европе, подготовка к выборам в России, которые таят в себе интригу (на самом деле нет).

Коротко о тех событиях, которые запомнились в 2017 году.1.Все Мадуро уже похоронили, мол конец пришел эксперименту Чавеса, но на деле, чависты оказались куда как устойчивей, укрепив свою власть, подавив попытку военного переворота, изрядно посмеявшись над любителями шуток про туалетную бумагу.2.. КНДР в этом году стала полноценной ракетно-ядерной державой, просто потому что захотела, а Россия и Китай если и были против, то в основном на словах. Младший Ким в течении года словом и делом глумился над обитателями Белого Дома, угрожая уничтожить Америку, получая в ответ еще более страшные угрозы. Термоядерное ми-ми-ми.3.Весь год вся Америка искала агентов Кремля у себя под кроватью. Накал истерии напомнил о лучших временах маккартизма, а накал разоблачений американскими СМИ американской политики затмил любые попытки внешних врагов Америки осудить США. И если по указке Кремля можно уволить директора ФБР, то демократия в опасности.4.Было такое государство, а теперь его нет. В течении года так заафганивались, что уничтожили целое государство, которое еще недавно рисовало амбициозные карты с черными флажками по всему миру. Лишний урок всем завоевателям - соизмеряйте свои желания с вашими возможностями, иначе будете на шахид-мобиле мчаться в счастливое ничего.5.Коварный Пучдемон в течении года шатал Испанию и в итоге де-юре основал новое независимое государство, хотя его никто и не признает. Но мало ли таких непризнанных государств в мире? Так что через инерционную картину мира европейских обывателей радостно пролез в ткань реальности улыбающийся каталонский сепаратист.6.На Донбассе с одной стороны происходило много всего, но если в целом, то практически ничего не происходило. Как будто смотришь один и тот же фильм, где в начале дня выступает Басурин с подсчетом обстрелов, а по телевизору говорят, что Минску нет альтернативы. Будет ли выход из замкнутого круга в 2018-м? Не факт.7.Не осталось на Украине политиков еще не вставших на путь сотрудничества с лагерной администрацией. Круг замкнулся и теперь одни агенты Путина пытаются свергнуть других агентов Путина, бегая от них по крышам и призывая к майдану, но чтобы без майдана, так как этому будет рад Путин, который...В общем, накал гидности возрастал.8.Мост который было невозможно построить, построили. Такое как обычно возможно только в России. Украина в ответ копала дно Азовского моря и ждала ледохода, который не случился. Но доцент Медовар не может врать, так что мост должен быть вытеснен из реальности, по крайней мере из украинской.9.В конце года выяснилось, что спорт у нас теперь нейтральный, да еще пришлось платить и каяться. Что тут скажешь, стыдно за происходящее. Но как завещали великие классики благословенных 90х, лишь пройдя путь покаяния и выплаты компенсаций, Россия сможет вернуться в семью цивилизованных народов. Так победим!10.Она как будто никуда и не уходила. Советские пропагандистские плакаты вновь как никогда актуальны, а публикации в отечественной и зарубежной прессе вызывают настольгию риторикой в духе "Досье преступлений империализма" и "Будь готов к русской агрессии". Где-то ждет своего часа новый Карибский кризис, не иначе.11.Фейл года безусловно случился в Иракском Курдистане. Так эпично за считанные дни протерять труд нескольких лет, это надо было уметь. Манипуляция Сулеймани с Киркуком похоронившая Иракский Курдистан, выглядела как визит гроссмейстера в парк, где любители играют по 10 рублей за партию.12.А он не уходит. Такая вот сирийская аксиоматика с легким российско-иранским акцентом. Самый известный офтальмолог мировой истории продолжает вычеркивать тех, кто ушел вместо него.Ну и если бегло, то вспоминаются провалившийся путч и убийство Салеха, победа любителя бабушек Макрона во Франции, жажда помидоров и С-400 у Эрдогана, Катар как главный спонсор мирового терроризма, скандалы в благородном семействе саудовских ваххабитов, счастливая ханука в Иерусалиме имени Трампа, сечинская колбаса Улюкаева, Коля с Уренгоя, Грудинин вместо Зюганова, 100 лет Октябрю, замена Мугабе на Мугабе-штрих, гибель Захреддина и как-бы гибель Багдади, страдания "колоритного парня" Дутерте в Марави, смерть Чуркина и выступление Сафронкова, расцвет крипто-МММ, рост неравенства по всему миру, разгул воинствующего феминизма и ЛГБТ в США и махрового национализма в Европе, подготовка к выборам в России, которые таят в себе интригу (на самом деле нет).

Источник Сегодня, 08:28

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.