Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты...

В предновогодней суете почти незаметно и без особых комментариев, произошел ряд событий, которые в будущем могут серьезно повлиять на судьбу Приднестровья.

Конечно, резкая девальвация рубля - почти на 40% - это главное.

Еще в 2016 году при президенте Евгении Шевчуке руководитель ПРБ поднял вопрос об изменении курса валют, но в ту бытность депутаты отказались это сделать и в один голос закричали, что нужна система мер социальной защиты населения. Напомню, что тогда инициатива Центробанка предусматривала изменение валютного коридора в пределах 12,25-12,75 рублей ПМР за доллар США. Нынешний коммерческий курс - 16,40 рублей. Депутаты молчат. Никакой социальной защиты не предусматривается. Да и вопрос изменения курса валюты сейчас принимается не ими, а ПРБ, которому народные избранники сразу после выборов передали такие полномочия. Для полноты картины надо добавить: все чаще звучит мнение о том, что Центробанк Приднестровья сегодня находится под контролем местного олигарха.

Власть это объявило "хирургической операцией". Мол, пришлось ликвидировать наследство темного прошлого. Не знаю, что они стремились ликвидировать, но кошельки всех приднестровцев облегчились почти на 40%.

Народ не дурак, но пока только ропщет. Приднестровское платежное средство практически обесценилось до уровня молдавского лея.

2017 год, объявленный годом предпринимателя, заканчивался для этих самых предпринимателей большим обломом.









И сниться им не рокот космодрома

Любой человек прекрасно знает, что снится космонавтам - это трава у дома. А, простите за скромный интерес: кому она, эта "трава у дома", принадлежит в Приднестровье? По закону - государству. А по факту?

Последнее достояние республики - земля, является госсобственностью, но ее давно уже разделили между теми, кто имел деньги и был близок к верхам...

Когда закончились "дойные" предприятия, начали приватизировать полудохлые, но перспективные. Когда и они закончились, то обратили внимание на землю. Она, родимая, оказывается, может с одного гектара до 300 долларов прибыли дать. А если таких гектаров десятки тысяч?!

Власти начали передел землицы. У одних арендаторов забирали, другим отдавали. Для этого использовались как законные, так и незаконные методы. Нынешняя власть также не отличилась: по мнению ряда экспертов, землю в будущем подгребут под себя "шерифовские" структуры.

Если предположить, что впереди урегулирование молдо-приднестровского конфликта по европейским или российским предложениям, то становится очевидным желание верхушки как можно быстрее разобраться с вопросом собственности земли и оставшегося хозяйства.

Снятие с поста директора Бендерского хлебозавода Людмилы Чайковской, назначение нужных людей на ключевые посты, Бендерский хлебокомбинат, Тираспольский хлебозавод - в эту картину остается вписать только земли, которые отняли у В.Пасютина, бывшего совхоза в селе Гыска и других арендаторов. В перспективе получается гигантский холдинг, который будет выращивать зерно, продавать его, устанавливать цены, делать хлебопродукты и выпекать хлебобулочные изделия для всей республики - идеальная картина для агробизнеса.

Так и хочется воскликнуть: воистину 2018 год станет годом равных возможностей для предпринимательства!







Последний шанс Молдовы

Молдова сейчас на перепутье. Страна не имеет ни национальной объединяющей идеи, ни общих ориентиров. Если верить опросам, то половина населения тянется на запад, другая - на восток. Сегодня Молдовой руководит не парламент и президент, а олигарх - Владимир Плахотнюк. Он по статусу является лидером Демократической партии Молдовы, и без его ведома не происходит ни одно движение в верхах. Несмотря на то, что запачкан со всех сторон, западники его терпят по принципу: сукин сын, но свой сукин сын!

Добавьте к этому румынофильские настроения в руководстве и стремление в Румынию определенной части населения - картина будет маслом. Подрастающее поколение воспитывается в духе унионизма - и лет через 25 эти молодые люди переложат штурвал в сторону Прута еще круче.

Что сегодня им мешает?

Несколько якорей на ногах: Гагаузия, Север Молдовы и нерешенный вопрос с Приднестровьем. Есть еще одна серьезная проблема - пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон.

В 2018 году в республике состоятся выборы в парламент. Это, судя по всему, последний шанс у провосточных сил изменить ситуацию в свою пользу. То, что партия социалистов победит - в этом у экспертов нет сомнений. Вопрос в другом: сможет ли она взять большинство? Это реально! - полагают специалисты. Для подобного результата нужна серьезная консолидация всех промолдавских сил. Без помощи граждан Молдовы, проживающих на территории Приднестровья, добиться такого результата будет невозможно.

Как поведут себя в этих условиях власти ПМР? Дадут ли негласное указание содействовать этому процессу или нет? Окажет ли Россия на них прямое давление в этом вопросе? Ведь победа социалистов - это победа Додона и решение приднестровской проблемы по лекалам российской дипломатии не только ставит крест на планах независимости Приднестровья, но и на планах местного олигарха Виктора Гушана.

Как бы там ни было, 2018 год - это год последнего шанса Молдовы изменить свой вектор.

Что кинут на весы внешние и внутренние игроки в этой битве, какие приемы мы будем наблюдать - для ответа на эти вопросы осталось ждать немного.

Вот доедим остатки холодца и оливье, встретим Рождество, а там и рукой подать до горизонта...



Григорий Воловой

