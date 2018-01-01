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Приключения в Бендерах или Проверено: мин нет!
Скучно, скучно живем! Праздники, петарды, хлопушки - мелковато как-то! Видимо так решил тот, кто 5 января позвонил в милицию и объявил, что офис ЛДПР в Бендерах заминирован. Милиция отреагировала быстро: квартал перекрыли, людей эвакуировали, газовики, газ отключили, энергетики сделали тоже самое с электроэнергией. Пожарники стали в боевую изготовку. Срочно прибыли и глава города, и председатель горсовета - как-никак ЧП! Все приготовились: а что же дальше?
Дальше приехал лидер ОД ЛДПР Валерий Кулакли и вместе с сапером вошел в якобы заминированное помещение. Смелые они ребята, особенно сапер, который приехал на вызов по гражданке и без специального оборудования. Да и зачем оно, ведь в пост и предпраздничные дни нюх и осязание любого человека обострены до самой крайности, что уж тут говорить о саперах!
Сенсации не получилось - ничего не нашли. Мин нет! - можно было начертать знаменитые слова на стенах здания по улице Ленина.
Только вот вопросы остаются. Напомню, что это уже второй инцидент с офисом. То неизвестные стекла разобьют, то телефонные "мины" кто-то устанавливает... К чему бы это? К изменению погоды что ли - гадают бендерчане, ставшие невольными свидетелями этого события.
Да и вправду, на следующий день потеплело.
Праздники продолжаются.
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