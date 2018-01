play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 «Извинений никому не приносить» Категория: Интересное видео





За нарушение границы, вооруженное сопротивление и контрабанду, по традиции, контрабандистов, не особенно церемонясь, расстреляли. А с англичанами, что было делать непонятно, поэтому есаул приказал их по казачьему обычаю выпороть нагайками и отпустить. Англичанам стоило бы промолчать, но те начали возмущаться насилием над "честными" офицерами-географами. Пошли рапорты, жалобы.

Дошло до английского МИДа и королевы Виктории, которая послала русскому царю чуть ли не ультиматум, требуя наказать есаула и принести британской короне извинения.

На это Александр III приказал: "Извинений никому не приносить. - Есаулу отправить телеграмму «Поздравляю полковником! Если бы повесил этих англичан, стал бы генералом. Александр». - Текст телеграммы опубликовать в газетах".



За нарушение границы, вооруженное сопротивление и контрабанду, по традиции, контрабандистов, не особенно церемонясь, расстреляли. А с англичанами, что было делать непонятно, поэтому есаул приказал их по казачьему обычаю выпороть нагайками и отпустить. Англичанам стоило бы промолчать, но те начали возмущаться насилием над "честными" офицерами-географами. Пошли рапорты, жалобы.Дошло до английского МИДа и королевы Виктории, которая послала русскому царю чуть ли не ультиматум, требуя наказать есаула и принести британской короне извинения.На это Александр III приказал: "Извинений никому не приносить. - Есаулу отправить телеграмму «Поздравляю полковником! Если бы повесил этих англичан, стал бы генералом. Александр». - Текст телеграммы опубликовать в газетах". Сегодня, 06:38

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.