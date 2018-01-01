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«Извинений никому не приносить»


«Извинений никому не приносить»

За нарушение границы, вооруженное сопротивление и контрабанду, по традиции, контрабандистов, не особенно церемонясь, расстреляли. А с англичанами, что было делать непонятно, поэтому есаул приказал их по казачьему обычаю выпороть нагайками и отпустить. Англичанам стоило бы промолчать, но те начали возмущаться насилием над "честными" офицерами-географами. Пошли рапорты, жалобы.
Дошло до английского МИДа и королевы Виктории, которая послала русскому царю чуть ли не ультиматум, требуя наказать есаула и принести британской короне извинения.
На это Александр III приказал: "Извинений никому не приносить. - Есаулу отправить телеграмму «Поздравляю полковником! Если бы повесил этих англичан, стал бы генералом. Александр». - Текст телеграммы опубликовать в газетах".

  • Сегодня, 06:38
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