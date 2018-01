play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 В Бендерах что-то создается Категория: Новости дня



Президент ПМР Вадим Красносельский издал 15 января указ, в котором определяет задачу правительству Приднестровья в срок до 1 июня 2018 года принять меры по созданию государственного образовательного учреждения в городе Бендеры.

Основной целью деятельности Учреждения определяется "осуществление образовательной деятельности по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными образовательными программами, направленными на расширение и углубление знаний, умений и навыков в сфере нравственного воспитания, этики и иных областях".



Для этого учреждения здание по улице Калинина, 43, передается с баланса министерства госбезопасности на баланс министерства просвещения. Сегодня, 13:21

