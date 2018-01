play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Премьер Румынии пообещал перевешать венгров Трансильвании, если они продолжат борьбу за автономию Категория: Новости дня

В Европе новый скандал с нацистским душком, который Брюссель старательно пытается не заметить. По сути, премьер Румынии пообещал перевешать венгров Трансильвании, если они продолжат борьбу за автономию. К сожалению, это не проблема только лишь отношений Румынии и Венгрии. Это угроза масштабного кризиса, в который может быть вовлечена и Россия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считается эксцентричным политиком, позволяющим себе резкие высказывания. Впрочем, либеральные СМИ называют «эксцентричными» всех, кто не повторяет вашингтонско-брюссельские методички слово в слово. А «эксцентричный» практически стало синонимом слова «пророссийский» – так именуют и Орбана, и чешского президента Милоша Земана, выигравшего первый тур очередных выборов и имеющего все шансы на переизбрание.

Румынский премьер Михай Тудосе к категории «эксцентричных» не относится. Он обычный партийный функционер с неторопливой политической карьерой; пять раз становился депутатом парламента, потом стал министром экономики, и наконец, в июне 2017 года – премьер-министром. Однако именно заявление Тудосе привело к беспрецедентной напряженности в и без того проблемных румыно-венгерских отношениях.







Выступая по телевидению, Тудосе безапелляционно высказался по поводу инициативы с размещением флага секеев (венгерского субэтноса, проживающего в Румынии) рядом с румынским флагом на государственных учреждениях Северной Трансильвании:



«Если секейский флаг повесят на учреждениях края, они все (секеи) будут висеть рядом с флагом».



Разумеется, Венгрия не смогла пропустить подобное мимо ушей. Посол Румынии был вызван в венгерский МИД для дачи объяснений. А глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил: «Нет сомнения, что последние ремарки румынского премьера содержат прямую угрозу смертной казни этническому сообществу и его представителям и являются полностью неприемлемыми».



Он также отметил, что Венгрия всегда пыталась строить венгерско-румынские отношения «на основе взаимного доверия» и в интересах венгерского меньшинства в Румынии. Тогда как слова румынского премьера показывают «абсолютно позорное пренебрежение Европой, европейскими ценностями и нормами XXI века».

В свою очередь румынский МИД призвал венгров уважать территориальную целостность и конституционное устройство Румынии – и не требовать национальной автономии.

Многонациональная Северная Трансильвания является давней проблемной точкой Европы. По итогам распада Австро-Венгерской империи Венгрия считалась проигравшей стороной, а Румыния, хоть и заключила в мае 1918 года сепаратный мир, за день до капитуляции Германии снова объявила ей войну, что позволило Бухаресту формально войти в число государств-победителей. Согласно Трианонскому договору, подписанному 4 июня 1920 года, Румыния стала обладательницей Северной Трансильвании и занялась активной ассимиляцией венгерского (оно же – секейское) меньшинства.



В 1940 году, уже после начала Второй мировой войны, состоялся Второй Венский арбитраж. Согласно решению Германии и Италии, Венгрия получила Северную Трансильванию обратно – и занялась мадьяризацией региона. Взамен Румынии после нападения на СССР были отданы Бессарабия, Буковина и часть побережья Новороссии вплоть до Крыма. Румынские войска участвовали в большинстве сражений первой половины Великой Отечественной войны на стороне гитлеровцев.

В 1944 году «король-комсомолец» Михай I организовал государственный переворот и присоединился к антигитлеровской коалиции, что впоследствии опять позволило Румынии числиться среди победителей. А Северная Трансильвания была возвращена под власть Бухареста, что было утверждено Парижским договором от 10 февраля 1947 года.

С 1952 по 1968 год в Румынии существовала Венгерская автономная область, но Николае Чаушеску ее упразднил. После расстрела Чаушеску автономию венграм не вернули, несмотря на то, что именно их выступления в Тимишоаре стали непосредственным началом революции.

В 2009 году на территории уездов Харгита, Ковасна и Муреш был провозглашен автономный Секейский край, но официальный Бухарест его не признал. Собственно, заявление премьер-министра Тудосе про повешенных рядом с собственным флагом секеев – продолжение этой политики принципиального непризнания.



Румынские СМИ считают инцидент исчерпанным: в новостях от 15 января этой темы вообще нет. Венгерские СМИ, напротив, активно обсуждают «угрозы румынского премьера», и вряд ли эта тема затихнет в ближайшее время. 8 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы, и проблему венгерских меньшинств в Румынии и на Украине неизбежно будут использовать в своих целях и правящая партия «Фидес», и ее оппоненты справа из партии «Йоббик», и другие политические силы.

Российские СМИ практически проигнорировали этот скандал: что нам до спора мадьяр с валахами? Что куда более странно, европейские СМИ также предпочли «приподзакрыть» глаза на резкое ухудшение отношений между двумя членами ЕС и НАТО. Брюссель фокусирует внимание на «преследованиях» цыган и на нежелании Восточной Европы принимать ближневосточных и африканских беженцев, но темы венгерского меньшинства в Румынии для чиновников Евросоюза не существует.

Между тем и заявление Тудосе, и ответная венгерская реакция – это не просто слова. Это вполне может стать началом серьезного политического кризиса во всей Восточной Европе.



В состоянии жесткого политического кризиса Румыния находится уже сейчас. Возможно, именно поэтому благоразумный фунционер Тудосе позволил себе столь жесткие высказывания в адрес сторонников венгерской автономии.

Кризис вызван педофильским скандалом: 8 января был арестован полицейский, который сознался в изнасиловании семилетней девочки в 2012 году. Глава МВД Кармен Дан заявила, что этот полицейский совершил еще два подобных преступления в 2009 и 2015 годах, которые остались нераскрытыми, так как подозреваемого покрывали начальники. На этом фоне подали в отставку глава столичной полиции и его заместитель. Тудосе потребовал от Кармен Дан, чтобы и она ушла в отставку, но та отказалась, заявив, что этот вопрос может быть решен только руководящими органами партий правящей коалиции, а не премьером, так как «правительство является политическим».

Во вторник в Румынии проходит чрезвычайное заседание национального исполкома правящей Социал-демократической партии (СДП). Независимо от исхода противостояния, политическая ситуация в стране остается взрывоопасной и в любой момент может привести к массовым выступлениям и внеочередным выборам. В Венгрии, как отмечено выше, очередные выборы уже назначены, как следствие, политики будут выступать со все более жесткими заявлениями, направленными на собственных избирателей, но в современном мире любое, сделанное даже для самой узкой группы громкое заявление быстро становится общеизвестным.

Малейшей провокации может оказаться достаточно для того, чтобы, как это уже не раз бывало в истории, в Северной Трансильвании начались погромы – либо антивенгерские, либо антирумынские. Брюссель будет вынужден вмешаться, вряд ли промолчат Польша и Чехия, венгерские меньшинства также есть в Сербии и на Украине. Словом, мало не покажется никому.

У России также вряд ли получится остаться в стороне – политический кризис в Румынии неизбежно затронет Молдавию, а значит, и сотни тысяч российских граждан в Приднестровье.

Поэтому игнорировать напряженность между Бухарестом и Будапештом и пускать ситуацию на самотек не стоит ни Москве, ни Брюсселю. Последствия могут оказаться весьма неприятными для всех, а не только для жителей Северной Трансильвании. В Европе новый скандал с нацистским душком, который Брюссель старательно пытается не заметить. По сути, премьер Румынии пообещал перевешать венгров Трансильвании, если они продолжат борьбу за автономию. К сожалению, это не проблема только лишь отношений Румынии и Венгрии. Это угроза масштабного кризиса, в который может быть вовлечена и Россия.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считается эксцентричным политиком, позволяющим себе резкие высказывания. Впрочем, либеральные СМИ называют «эксцентричными» всех, кто не повторяет вашингтонско-брюссельские методички слово в слово. А «эксцентричный» практически стало синонимом слова «пророссийский» – так именуют и Орбана, и чешского президента Милоша Земана, выигравшего первый тур очередных выборов и имеющего все шансы на переизбрание.Румынский премьер Михай Тудосе к категории «эксцентричных» не относится. Он обычный партийный функционер с неторопливой политической карьерой; пять раз становился депутатом парламента, потом стал министром экономики, и наконец, в июне 2017 года – премьер-министром. Однако именно заявление Тудосе привело к беспрецедентной напряженности в и без того проблемных румыно-венгерских отношениях.Выступая по телевидению, Тудосе безапелляционно высказался по поводу инициативы с размещением флага секеев (венгерского субэтноса, проживающего в Румынии) рядом с румынским флагом на государственных учреждениях Северной Трансильвании:Разумеется, Венгрия не смогла пропустить подобное мимо ушей. Посол Румынии был вызван в венгерский МИД для дачи объяснений. А глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил: «Нет сомнения, что последние ремарки румынского премьера содержат прямую угрозу смертной казни этническому сообществу и его представителям и являются полностью неприемлемыми».Он также отметил, что Венгрия всегда пыталась строить венгерско-румынские отношения «на основе взаимного доверия» и в интересах венгерского меньшинства в Румынии. Тогда как слова румынского премьера показывают «абсолютно позорное пренебрежение Европой, европейскими ценностями и нормами XXI века».В свою очередь румынский МИД призвал венгров уважать территориальную целостность и конституционное устройство Румынии – и не требовать национальной автономии.Многонациональная Северная Трансильвания является давней проблемной точкой Европы. По итогам распада Австро-Венгерской империи Венгрия считалась проигравшей стороной, а Румыния, хоть и заключила в мае 1918 года сепаратный мир, за день до капитуляции Германии снова объявила ей войну, что позволило Бухаресту формально войти в число государств-победителей. Согласно Трианонскому договору, подписанному 4 июня 1920 года, Румыния стала обладательницей Северной Трансильвании и занялась активной ассимиляцией венгерского (оно же – секейское) меньшинства.В 1940 году, уже после начала Второй мировой войны, состоялся Второй Венский арбитраж. Согласно решению Германии и Италии, Венгрия получила Северную Трансильванию обратно – и занялась мадьяризацией региона. Взамен Румынии после нападения на СССР были отданы Бессарабия, Буковина и часть побережья Новороссии вплоть до Крыма. Румынские войска участвовали в большинстве сражений первой половины Великой Отечественной войны на стороне гитлеровцев.В 1944 году «король-комсомолец» Михай I организовал государственный переворот и присоединился к антигитлеровской коалиции, что впоследствии опять позволило Румынии числиться среди победителей. А Северная Трансильвания была возвращена под власть Бухареста, что было утверждено Парижским договором от 10 февраля 1947 года.С 1952 по 1968 год в Румынии существовала Венгерская автономная область, но Николае Чаушеску ее упразднил. После расстрела Чаушеску автономию венграм не вернули, несмотря на то, что именно их выступления в Тимишоаре стали непосредственным началом революции.В 2009 году на территории уездов Харгита, Ковасна и Муреш был провозглашен автономный Секейский край, но официальный Бухарест его не признал. Собственно, заявление премьер-министра Тудосе про повешенных рядом с собственным флагом секеев – продолжение этой политики принципиального непризнания.Румынские СМИ считают инцидент исчерпанным: в новостях от 15 января этой темы вообще нет. Венгерские СМИ, напротив, активно обсуждают «угрозы румынского премьера», и вряд ли эта тема затихнет в ближайшее время. 8 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы, и проблему венгерских меньшинств в Румынии и на Украине неизбежно будут использовать в своих целях и правящая партия «Фидес», и ее оппоненты справа из партии «Йоббик», и другие политические силы.Российские СМИ практически проигнорировали этот скандал: что нам до спора мадьяр с валахами? Что куда более странно, европейские СМИ также предпочли «приподзакрыть» глаза на резкое ухудшение отношений между двумя членами ЕС и НАТО. Брюссель фокусирует внимание на «преследованиях» цыган и на нежелании Восточной Европы принимать ближневосточных и африканских беженцев, но темы венгерского меньшинства в Румынии для чиновников Евросоюза не существует.Между тем и заявление Тудосе, и ответная венгерская реакция – это не просто слова. Это вполне может стать началом серьезного политического кризиса во всей Восточной Европе.В состоянии жесткого политического кризиса Румыния находится уже сейчас. Возможно, именно поэтому благоразумный фунционер Тудосе позволил себе столь жесткие высказывания в адрес сторонников венгерской автономии.Кризис вызван педофильским скандалом: 8 января был арестован полицейский, который сознался в изнасиловании семилетней девочки в 2012 году. Глава МВД Кармен Дан заявила, что этот полицейский совершил еще два подобных преступления в 2009 и 2015 годах, которые остались нераскрытыми, так как подозреваемого покрывали начальники. На этом фоне подали в отставку глава столичной полиции и его заместитель. Тудосе потребовал от Кармен Дан, чтобы и она ушла в отставку, но та отказалась, заявив, что этот вопрос может быть решен только руководящими органами партий правящей коалиции, а не премьером, так как «правительство является политическим».Во вторник в Румынии проходит чрезвычайное заседание национального исполкома правящей Социал-демократической партии (СДП). Независимо от исхода противостояния, политическая ситуация в стране остается взрывоопасной и в любой момент может привести к массовым выступлениям и внеочередным выборам. В Венгрии, как отмечено выше, очередные выборы уже назначены, как следствие, политики будут выступать со все более жесткими заявлениями, направленными на собственных избирателей, но в современном мире любое, сделанное даже для самой узкой группы громкое заявление быстро становится общеизвестным.Малейшей провокации может оказаться достаточно для того, чтобы, как это уже не раз бывало в истории, в Северной Трансильвании начались погромы – либо антивенгерские, либо антирумынские. Брюссель будет вынужден вмешаться, вряд ли промолчат Польша и Чехия, венгерские меньшинства также есть в Сербии и на Украине. Словом, мало не покажется никому.У России также вряд ли получится остаться в стороне – политический кризис в Румынии неизбежно затронет Молдавию, а значит, и сотни тысяч российских граждан в Приднестровье.Поэтому игнорировать напряженность между Бухарестом и Будапештом и пускать ситуацию на самотек не стоит ни Москве, ни Брюсселю. Последствия могут оказаться весьма неприятными для всех, а не только для жителей Северной Трансильвании. Сегодня, 06:41

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.