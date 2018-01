play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Россия вернула права на водку «Столичная» Категория: Новости дня



Россия уже 15 лет судится с предпринимателем Юрием Шефлером, который присвоил себе права на водку во время беспорядочных приватизаций в девяностые годы

При слове «водка» неизбежно возникает образ России. Особенно если перед вами стоит водка «Столичная», один из самых узнаваемых брендов в мире. Однако стопка «Столичной», которую вы закажете в своем любимом баре, точно будет не российского производства. Российские власти уже много лет ведут тяжбы в международных судах с целью вернуть права на бренд.



Апелляционный суд Нидерландов подтвердил судебное решение нижестоящей инстанции, по которому ФКП «Союзплодоимпорт» восстанавливалась в правах на бренд «Столичная». Ранее ими владела корпорация SPI Group, зарегистрированная в Люксембурге и принадлежащая эмигрировавшему российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, который присвоил себе акции предприятия во время приватизаций в лихие девяностые.

Решение суда распространяется только на продажу водки в Бенилюксе (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). На других рынках — в 13 странах Евросоюза, США, Австралии и Бразилии — борьба еще продолжается.

Всё началось в последнем десятилетии прошлого века. В 1997 году Шефлер возглавил «Союзплодоимпорт». Тогда же он учредил новую компанию с почти таким же названием, но без буквы «о» — «Союзплодимпорт», которая купила у «Союзплодоимпорта» 43 самых популярных российских водочных бренда за 285 тысяч долларов. Два года спустя он перепродал «Столичную» голландской Spirit International, входящей в SPI Group, за 800 тысяч долларов.



В 2001 году российские аудиторы провели переоценку продажной стоимости, которая составила 400 миллионов. Россия объявила сделку незаконной и начала деятельность по восстановлению прав на товарные знаки за границей. Суд это решение подтвердил и вернул государству 17 водочных брендов, включая «Столичную». Российское правительство даже восстановило компанию «Союзплодоимпорт» для внутреннего рынка.



Шефлер же покинул Россию год спустя. С тех пор российское правосудие разыскивает его за незаконное присвоение товарных знаков и угрозы должностному лицу. Под его руководством SPI Group держала водочный бизнес за пределами России. Как указано на сайте корпорации, сегодня она продает более 380 марок алкогольных напитков в 170 странах. Несмотря на то, что компания зарегистрирована в Люксембурге, большая часть производства сосредоточена в Литве, на берегах Балтийского моря. «Союзплодоимпорт» свою «Столичную» производит в Калининграде и оттуда поставляет ее на внутренний рынок и в Бенилюкс.

Юрий Шефлер в основном живет в Англии и Швейцарии и иногда проводит время на яхте Serene, одной из самых больших в мире, построенной в 2011 году на итальянской верфи Fincantieri. Как сообщает «Нью Йорк Таймс», Шефлер продал ее в 2015 году наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду ибн Салману. Согласно рейтингу Forbes состояние Шефлера оценивается в 2,2 миллиарда долларов.

Апелляционный суд Нидерландов вынес более жесткое решение, чем суд Роттердама в 2015 году. Тогда за SPI Group оставили право на использование товарного знака Stoli, но в этот раз суд признал, что он также принадлежит российской компании. Кроме того, SPI придется выплатить «Союзплодоимпорту» сумму всей прибыли, полученной с 1999 года от продаж брендов «Столичная», «Московская» и «На здоровье» в Бенилюксе. По информации Reuters, со ссылкой на документы нидерландской Торговой палаты, в 2011-2012 году, до того, как компания перенесла свои офисы на Кюрасао, прибыль в Голландии составила более 100 миллионов евро.

Представители SPI Group заявляют, что битва еще не закончилась и они «прибегнут ко всем доступным ресурсам в Нидерландах, вплоть до обжалования в Верховном суде».





