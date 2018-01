play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Пикетирование в Бендерах Категория: Новости дня



Как сообщает Дмитрий Белоусов, организатор этой акции, 22 января с 10:00 до 13:00 в тридцати метрах от входа в здание Государственной администрации пройдёт санкционированное пикетирование.

Целью пикетирования является привлечение внимания народных депутатов Бендерского городского Совета и общественности к проблеме несправедливого отношения к домашним животным вообще и в частности к принятому 19 декабря на внеочередной сессии Бендерского городского Совета народных депутатов Решению № 13 "О внесении изменений в Положение "Об организации работы по регулированию численности бродячих и бездомных животных на территории г. Бендеры, с. Гиска, микрорайона "Северный", утверждённое Решением № 13 от 28.04.2016 г. 5 сессии 25 созыва.

