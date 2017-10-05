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Бендеры: Ходят слухи тут и там

Бендеры: Ходят слухи тут и там

Отъезд главы государственной администрации города Бендеры породил много слухов. А народная молва, как показывает жизнь, часто предсказывает будущее.
Итак, первый вопрос: куда уехал Роман Иванченко?
Это не первый отдых главы за прошедшее время с момента назначения. Есть информация, что он поехал отдыхать в Украину.

Второй вопрос: Кто будет представлять на нынешней сессии городского Совета народных депутатов бюджет города на 2018 год?
У нас, конечно, не США, где если не утвержден бюджет, то закрываются все госучреждения. Поэтому, скорее всего, представлять будет первый зам главы.

Третий вопрос: А не связан ли этот отпуск с будущим перемещением Романа Иванченко на другую должность?
Действительно, слухи об этом идут давно. Среди возможных кандидатур, всплываемых в разговорах, часто звучит имя прошлого мэра города. Есть и другие варианты.

Однако все наблюдатели склоняются к мнению, что в ближайшее время возможны новые кадровые решения.
Наблюдаем...
  • Сегодня, 09:55
  • DTV
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