Категория: Новости дня



Отъезд главы государственной администрации города Бендеры породил много слухов. А народная молва, как показывает жизнь, часто предсказывает будущее.

Итак, первый вопрос: куда уехал Роман Иванченко?

Это не первый отдых главы за прошедшее время с момента назначения. Есть информация, что он поехал отдыхать в Украину.



Второй вопрос: Кто будет представлять на нынешней сессии городского Совета народных депутатов бюджет города на 2018 год?

У нас, конечно, не США, где если не утвержден бюджет, то закрываются все госучреждения. Поэтому, скорее всего, представлять будет первый зам главы.



Третий вопрос: А не связан ли этот отпуск с будущим перемещением Романа Иванченко на другую должность?

Действительно, слухи об этом идут давно. Среди возможных кандидатур, всплываемых в разговорах, часто звучит имя прошлого мэра города. Есть и другие варианты.



Однако все наблюдатели склоняются к мнению, что в ближайшее время возможны новые кадровые решения.

Наблюдаем...

Сегодня, 09:55

DTV

Просмотров: 5

