Насколько сильно изменилось информационное поле в ПМР?





Ситуация в печатных СМИ практически осталась без изменений. Абсолютное большинство печатных медиа составляют официальные издания. На поле независимых СМИ профессионально работает газета "Добрый день" (Рыбница). Газета "Человек и его права" (Тирасполь), в период предвыборной кампании занявшая позицию против действующего президента Приднестровья Евгения Шевчука, сегодня ищет себя. Ее можно назвать условно независимой. Свою независимость, она продала в период предвыборной какмпании. Другие негосударственные издания принадлежат либо партиям, либо общественным объединениям. Среди них надо отметить набирающую популярность газету "Правда Приднестровья" (орган приднестровских коммунистов) и газету "Голос народа".



Электронные медиа характеризуются официальными СМИ и Телевидением свободного выбора (ТСВ), а также рядом радиостанций, относящихся к фирме "Шериф".

Среди негосударственных электронных медиа, распространяющих альтернативную информацию есть только "Днестр ТВ" и радио "Новая Волна" (Бендеры). Выбор прямо скажем небольшой.



Если в годы президентства Евгения Шевчука сильно прогремело закрытие доступа и ряда оппозиционных ему сайтов, то сейчас картина иная. Никто эти сайты не закрывает, доступ не ограничивает, однако интереса к ним особого нет.







Сегодня обсуждение актуальных вопросов жизни Приднестровья в интернете происходит в социальных сетях. Наиболее активны две группы в Фэйсбуке: "Приднестровье он-лайн" и "Новое Приднестровье". Первая группа достаточно жестко администрируется сторонниками нынешней власти, вторая - сторонниками оппозиции. Группы в "Одноклассниках" и другие - менее активны по сравнению с этими сообществами.

После выборов президента в конце 2016 года информационных вбросов в интернете стало гораздо меньше, в социальных сетях исчезла активная деятельность депутатов Верховного Совета ПМР, сторонников и членов фракции "Обновление", а также значительного числа ботов. Отмечу, что те, кто раньше активно обвинял предыдущее руководство Приднестровья, сегодня избегают резонансных дискуссий.

Все это позволяет судить о скоординированной политике в этом направлении.



Как тревожную тенденцию следует отметить произошедшие в 2017 году частые взломы и переподчинение групп и учеток, администрируемых и принадлежащих оппозиционным пользователям. Так, например, активная и многочисленная группа "Новые города Приднестровья" была переподчинена другим администраторам, после чего из нее основная масса пользователей ушла в новую группу "Новое Приднестровье". О взломе своих учеток заявляли Мария Жуковец, Ольга Круглова и другие.

Это говорит о том, что есть силы, которые имеют ресурсы, и работают в этом направлении.







О единстве

Еще в период предвыборной кампании по выборам депутатов в Верховный Совет ПМР стало очевидно, что граждане республики разделились, условно говоря, на два лагеря. Одни были "за" действующую власть, другие - "против".

Еще кандидатом, а затем и будучи президентом республики, Вадим Красносельский не раз говорил, что "Важно внутреннее единство нашего народа", однако ситуация на этом направлении складывается непростая.

Раскол в обществе не уменьшился, а наоборот, усилился. После победы на выборах новые руководители сделали достаточно много, чтобы поквитаться с теми, кто активно работал в структурах предыдущей власти. Особенно показательно это произошло в приднестровских официальных СМИ.

Всем известно, какую огромную роль играют работники медиа в Приднестровье. Поэтому взаимоотношения новой власти с ними было лакмусовой бумагой будущих действий власти в обществе на сохранение единства.

Несмотря на то, что новый президент республики заявлял, о гарантиях нормального продолжения работы журналистов и том, что он «с журналистами не воюет». Однако, "короля делает свита" и факты говорят совсем о другом.

На сегодня можно констатировать не чистку, а зачистку в 2017 году рядов руководителей и журналистов официальных медиа, которые работали в период второго президента ПМР.









Увольнения руководителей СМИ и журналистов, как преследование за их профессиональную деятельность

Показательным было назначение на руководящую должность ПГТРК журналиста из бывшего оппозиционного канала, который в период предвыборной кампании в интернете грубо выражался о ПГТРК и журналистах.

Увольнения начались с начала 2017 года. Неугодным работникам создавали невыносимые условия, вызывали на разговор и, как рассказывают некоторые из них, "даже не просили, а приказывали написать заявление по собственному желанию, в разговоре звучало: надо выбирать с кем дружить".

Чаще всего, понимая свою незащищенность, люди писали заявления на увольнение по собственному желанию.



Таким образом были уволены Владимир Коваль, главный редактор газеты "Приднестровье" и другие.

Были такие, кто не соглашался с предложениями сменить место работы.

Так, например, главный редактор бендерской муниципальной газеты "Новое время" Григорий Воловой, сделавший за время своей работы самый большой тираж среди официальных газет Приднестровья, получил в начале 2017 года от главы госадминистрации и председателя городского Совета народных депутатов предложение уйти на другое место работы. Ему объясняли такую необходимость словами "понимаете...". Он отказался это сделать, после чего учредители газеты (госадминистрация города и городской Совет народных депутатов) объявили конкурс на замещение должности главного редактора этой газеты. Он состоялся только со второй попытки, так как ранее не было кандидатов на это место работы. Проведение конкурса шло с грубым нарушением: у альтернативного действующему главному редактору кандидата не было, предусмотренных условиями конкурса, планов развития газеты и экономического обоснования, однако он был допущен к конкурсу и выиграл его.

Волового перевели на должность директор МУПа "Медиацентр "Бендеры", а затем в конце 2017 года с ним не продлили контракт.







Недопуск журналистов по частным поездкам

В августе 2017 году был зафиксирован случай недопуска на территорию ПМР бывшего руководителя госканала Приднестровья.

Сегодня на телеканале НТВ-Молдова продюсером является известная приднестровцам журналистка, Елена Пахомова. Она стала первым молдавским журналистом, появившимся в государственном СМИ Приднестровья. В период с конца 2013 года по июль 2016 года проработала в Тирасполе на официальном «Первом Приднестровском телеканале» сначала в должности главного редактора, потом программного директора, а затем вернулась в Кишинев.

У нее достаточно высокий авторитет в Молдове: президент Молдовы Игорь Додон назначил Е.Пахомову руководителем комиссии по связям со средствами массовой информации в Совете гражданского общества при Президенте Республики Молдова.

По ее словам, в Тирасполь из Кишинева она направлялась на машине с ребенком по личным делам, и сначала ей выдали разрешительный документ. Но потом сотрудник местной спецслужбы догнал ее и развернул в обратную сторону.

Пахомова сообщила, что не знает, на каком основании ей запретили въезжать в ПМР по личным делам.

Можно сделать вывод, что это ответ нынешних властей на работу журналистки в период президентства Евгения Шевчука.







Суды за посты в социальных сетях

Особую тревогу вызываепт то, что в 2017 году впервые в истории Приднестровья получили распространение судебные процессы по привлечению ряда пользователей за комментарии в социальных сетях (интернет). Все известные судебные процессы шли по ст. 5.62 п. 2 КоАП ПМР:

"2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 до 100 РУ МЗП, на должностных лиц – от 100 до 200 РУ МЗП»".

При этом отмечается, что ответчиками становятся оппозиционные властям участники сетей. В тоже время ничего не известно о судебных процессах, где ответчиками становятся сторонники действующей власти, допускающие в сетях распространение аналогичной информации.







1. Дело Н.Бондаренко

Решением суда редактор газеты "Правда Приднестровья" Надежда Бондаренко была привлечена к административной ответственности.

Суд посчитал, что Надежда Бондаренко распространила в социальной сети Фэйсбук клеветнические сведения, которые опорочили честь и достоинство министра внутренних дел Руслана Мовы.

"В частности, она сообщила, что из-за преследований милиции гражданка Борсук О.И., принимавшая участие в митинге у арки с. Парканы 02.10.2017 г., была вынуждена покинуть республику.

Цитата 1: «Говорят, той женщине, которая на митинге подошла к Мове и сказала ему всё, что думает, пришлось потом уехать из-за угроз… А хотелось с ней встретиться!».

Цитата 2: «Надеюсь, что они её не тронули, дали живой уехать».



Суд признал Надежду Бондаренко виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 5.62 п. 2 КоАП ПМР (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ). Ей назначен штраф в размере 70 РУ МЗП.







2. Дело О.Кругловой

28 августа 2017 г. в Тираспольском горсуде состоялось судебное заседание по делу пенсионерки Ольги Кругловой, привлекаемой к административной ответственности по ч.2 ст. 5.62 КоАП ПМР:

Ее в сопровождении 8 милиционеров (!) доставили в зал суда.

До этого Круглову задержали в 6.45 и доставили в Октябрьский РОВД, где ознакомили с Постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела №51 от 18.08.2017 г. по факту оскорбления власти, по ст.316 УК ПМР, за отсутствием в действиях состава данного преступления… и, одновременно, о привлечении к административной ответственности.

В протоколе было сказано:

«В июне-июле 2017 года гр-ка Круглова О.Б. зарегистрировалась в социальной сети Фэйсбук под учётной записью «Людмила - Гусар» в группе «Новые города Приднестровья» и распространяет заведомо ложные сведения…»

Перед заседанием, ей предложили за 15-45 минут найти для себя адвоката.

Во время заседаний рассматривались скрины с публикаций О.Кругловой в интернете. По мнению истца, она критиковала власть. В качестве примера приводились сочиненные истцом частушки.

Ольга Круглова была наказана административным штрафом. Как показало время, впоследствии это наказание рассматривалось в качестве усугубляющей причины и для последующего привлечения пенсионерки к уголовной ответственности.



3. Первый административный протокол в 2018 году в Приднестровье был составлен против журналиста

Не может не беспокоить ситуация, сложившаяся вокруг действий министра внутренних дел МВД ПМР Руслана Мова, с целью привлечения к ответственности главного редактора газеты "Правда Приднестровья" Надежды Бондаренко.







Как указано в постановлении №1 о возбуждении производства об административном правонарушении от 24.01.18 г., она в процессе пикетирования, а затем в помещении супермаркета Шериф-20 при оплате назначенного ей постановлением суда штрафа в размере 1288 рублей в отделении ЗАО "Агропромбанк" осуществляла сбор денег в виде монет в два пластиковых ведра с прикрепленными листовками "На честь и достоинство министру".

Тем самым, полагает прокурор г. Тирасполя, было совершено оскорбление, т.е. умышленное унижение чести и достоинства лица, замещающего должность государственной службы ПМР при исполнении им своих должностных обязанностей.

Так что в ближайшее время мы станем свидетелями еще одного очередного судебного процесса против журналиста и главного редактора приднестровской газеты.

Можно предположить, что подобным процессом власти не удовлетворятся и их реакция на посты в социальных сетях будет жесткой.











Наиболее показательным является в этом отношении ситуация вокруг газеты "Профсоюзные вести" (Тирасполь) и ее редактора и известной журналистки Людмилы Коваль, выступавшей критикой в адрес противников Е.Шевчука в период предвыборной кампании.



В связи с принятыми изменениями в Гражданский кодекс, еще в ноябре 2008 года по итогам плановой проверки Государственная налоговая служба минфина ПМР вынесла редакции газеты "Профсоюзные вести" предписание зарегистрировать газету в качестве Общества с ограниченной ответственностью (ООО).

В перерегистрации, где учредителем указывалась Федерация профсоюзов Приднестровья было отказано по причине имеющихся у дочерних предприятий ФПП задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.

22.06.2009 года профильный комитет ВС ПМР предоставил заключение, в котором признал правомочность регистрирующего органа, отказавшего Федерации профсоюзов Приднестровья выступать в роли учредителя газеты «Профсоюзные вести» по названным выше основаниям.

В октябре 2010 года контролирующий орган – государственная налоговая служба министерства финансов – в ультимативной форме вынес новое предписание в месячный срок зарегистрировать газету «Профсоюзные вести» в качестве юридического лица, в противном случае – она будет закрыта.

Тогда решением президиума (все вопросы в ФПП, касающиеся вопросов собственности, рассматриваются коллегиально) в целях сохранения печатного издания и его трудового коллектива было принято решение о том, что учредителем Общества с ограниченной ответственностью «РГ «Профсоюзные вести» может выступить ее главный редактор Людмила Коваль. С их разрешения она предоставила все требуемые документы в регистрирующий орган, и 16 ноября 2010 года ООО «Редакция газеты «Профсоюзные вести» было зарегистрировано.

Таким образом, регистрация газеты «Профсоюзные вести» в качестве ООО, произошла с юридическим оформлением отказа ФПП от учредительства газеты.

Так как ни один суд в ПМР не смог бы лишить собственности и заставить перерегистрировать газету "Профсоюзные вести", то новое руководство ФПП предприняло неординарные шаги в этом направлении.

Оно обратилось в Верховный Совет ПМР, и высший законодательный орган республики изменил два закона, в т.ч. и закон "О Средствах массовой информации".



Изменения уникальные, поэтому остановимся на них подробнее. Теперь право на название "профсоюз" принадлежит только Федерации профсоюзов Приднестровья.

"Использование слова «профсоюз», а также слов, производных от него, допускается исключительно в наименовании республиканского межотраслевого объединения профсоюзов, в наименованиях иных профессиональных союзов, их объединений, первичных профсоюзных организаций и в наименованиях учреждаемых ими средств массовой информации".

"Включение в наименование юридического лица или в название средства массовой информации слова «профсоюз», а также слов, производных от него, допускается по разрешению, выдаваемому республиканским межотраслевым объединением профсоюзов, на основании поступившего обращения юридического лица или учредителя средства массовой информации". (Закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности").



"К заявлению о регистрации средства массовой информации, в названии которого используются слово «профсоюз», а также слова, производные от него, прилагается согласие, выданное республиканским межотраслевым объединением профсоюзов, на использование в названии учреждаемого средства массовой информации слова «профсоюз», а также слов, производных от него". (Закон "О СМИ")

Сказать, что это глупость - не сказать ничего, зато мы впереди планеты всей!

Исходя из этого, ООО «Редакция газеты «Профсоюзные вести» вынуждено будет обратиться в ФПП за разрешением использовать слово "Профсоюзные" в газете.







Ограничения в доступе к информации

Вопрос присутствия журналистов на сессиях Верховного Совета ПМР до сих пор остается открытым. Ограничение допуска журналистов электронных медиа кроме пресс-службы законодательного органа было принято в период противостояния ВС ПМР во главе в Вадимом Красносельским президенту ПМР Евгению Шевчуку. Его до сих пор никто не отменил. Он-лайн трансляции не позволяют полноценно и оперативно получать информацию для электронных медиа, которые используют оперативную запись видео и аудио для своей работы.

Поэтому сегодня можно по-прежнему говорить об ограничении доступа к информации о деятельности ВС ПМР.



В последнее время ряд официальных структур сократили, а где и прекратили размещение информации о своей деятельности на своих сайтах. Так, например, на сайте Арбитражного суда ПМР перестали размещаться материалы о проведенных заседаниях. На ряде сайтов исчезла из открытого доступа архивная база о деятельности органов государственной власти.



Как сообщает "Медиацентр Приднестровья":

" ...информация пропала из архивов сайта Президента ПМР, Правительства ПМР, Министерства иностранных дел, Государственного таможенного комитета ПМР и других органов государственной власти, связанная с деятельностью предыдущих властей Приднестровья.

Уполномоченный по правам человека не усмотрел оснований к принятию в производство обращения Медиацентра.

По мнению Правительства, каких либо нарушений в деятельности органов государственной власти по ведению сайтов не усматривается, так как действующим законодательством не предусматривается обязательное сохранение и предоставление в свободном доступе архивов органов государственной власти и управления".



Министерство просвещения ПМР отказало в доступе к информации НП "Медиацентр Приднестровья" по вопросам обучения школьников на государственных языках Приднестровья, в связи, как написано в документе:

"...заявленная цель деятельности Вашей организации не соответствует содержанию запрашиваемой информации".



Есть случаи, когда официальные структуры отказывают в доступе к информации под предлогом соблюдения законодательства в области защиты и хранения персональных данных или иных законов (еженедельник "Добрый день!", Рыбница).

Понятно, что при желании можно любой ответ на запрос журналистов подвести под такие формулировки.



В судах ПМР также сложилась тревожная ситуация по доступу к информации в части возможности ведения аудио, видео записи и фотосъемки, а также оглашения результатов процесса в сети интернет на официальных сайтах.

Как пример можно привести судебное заседание против О.Кругловой, где судья запретила пользоваться журналисту Надежде Бондаренко даже блокнотом и ручкой, заставив их убрать.



Обеспокоенность в этом направлении высказал даже бывший председатель Арбитражного суда ПМР Илья Мильман. Он полагает, что ограничения, связанные, к примеру, с коммерческой тайной и слушанием дела в закрытом судебном заседании могут быть только в исключительных случаях.

Согласно пункту 1 ст. 85 Конституции ПМР "Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании допускается лишь в случаях, предусмотренных законом".

Мильман подчеркивает, что в обычном заседании, в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом ПМР, присутствующие в зале заседания имеют право делать письменные заметки, вести стенограмму и аудиозапись. Разрешение суда при этом не требуется. Это реальное обеспечение гласности, - полагает опытный юрист и руководитель.







Перспективы и ожидания

Несомненно, роль гражданской журналистики, робкие ростки которой мы наблюдаем в социальных сетях - это отклик на то, что общество не воспринимает подачу информации в официальных и ряде т.н. "независимых" СМИ, и подобным образом на это реагирует. На первый взгляд ничего особенного не происходит. Но мы уже можем наблюдать появление альтернативных источников информации. Бывает, что информация, распространяемая в сети не точная, бывает, что социальными сетями пользуются в узконаправленных целях той или иной группы, но среди массива написанного можно узнать факты, которые никогда не сообщат официальные СМИ ПМР.

Я предполагаю, что тенденция стремления к все большему обмену информацией сохранится и в ближайшее время увеличится.



В свое время вождь советского народа говорил, что жизнь становится все лучше, жить становится веселее. То, что жизнь становится веселее - это правда. А вот лучше или нет, как говорят одесситы, будем посмотреть.



Григорий Воловой

