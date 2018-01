play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Премию «Грэмми» за песню о «сводящем с ума женщин» Путине вручили американскому композитору Категория: Музыка жизни

Жюри присудило американскому композитору премию «Грэмми» за песню о президенте России Владимире Путине.

В Лос-Анджелесе стали известны победители самой авторитетной премии в области музыки «Грэмми». Творчество двух лауреатов оказалась связанным с Россией.

Композитор Рэнди Ньюман стал обладателем «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за композицию «Путин», которая вышла в 2016 году. В тексте песни о Путине говорится, что он «сводит женщин с ума, снимая рубашку», «любит Родину» и может «силой мысли включить атомный реактор». Хитом YouTube творение Ньюмана пока не стало. На его официальном канале за год и три месяца композицию посмотрели около 250 тысяч человек.

Ньюман относится к категории титулованных голливудских композиторов. Он написал саундреки к мультфильмам «История игрушек», «Корпорация монстров» и «Приключения Флика», имеет два «Оскара», шесть «Грэмми» и две «Эмми».

Российским обладателем премии в этом году стал пианист Даниил Трифонов. «Грэмми» ему вручили в номинации за лучшее классическое инструментальное сольное исполнение - за цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа.

Самую престижную номинацию - «Песня года» - выиграл Бруно Марс с композицией «That’s what I like». Британский певец Эд Ширан получил «Грэмми» за лучшее одиночное поп-исполнение. Его же альбом Divide назвали лучшей поп-коллекцией года. Американская группа LCD Soundsystem получила «Грэмми» за танцевальную композицию «Tonite», а лучшим танцевально-электронным сборником был признан «3D Catalogue» немецкой группы Kraftwerk. Шакира получила награду в категории «Лучший латиноамериканский альбом» за сборник El Dorado.



