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Да будет сквер!
В социальных сетях поднялся вопрос о правомерности сноса деревьев в микрорайоне "Борисовка" (ул. Полоза - ж/д поликлиника). Действительно, как сообщает депутат Верховного Совета ПМР Олег Петрик:
"По многочисленным обращениям жителей избирательного округа № 3 «Борисовский», на пустыре между ЖД больницей и д.6 по ул. Полоза начато строительство парка отдыха.
Управлением архитектуры разработан проект и даны задания соответствующим службам на подготовку территории. Будут осуществлены саночистка и снос отдельных деревьев, конкретно указанных разработчиками проекта, при этом, большинство из таких деревьев ветхие, либо поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий".
Депутат уточняет, что строительство парка - это совместный проект: подготовительные работы организуются городскими властями, в т.ч. расширение территории сквера, за счет переноса забора ЖД больницы вправо, а также переноса коммуникаций, а вся инфраструктура парка будет обустроена за счет привлеченных О.Петриком спонсорских средств.
А вот и план сквера:
Что по этому поводу сказать? Благое дело задумали! Ведь то, что там было, иначе как гадюшником на природе не назовешь. Некоторые жители близлежащих домов приходили туда на пикники и оставляли после себя кучи мусора. Деревьями никто не занимался и благоустройство там не осуществлялось.
Конечно, пройдет еще немало лет, пока не поднимутся ввысь новые деревья. Но то, что если проект сквера будет воплощен в жизнь - станет лучше для жителей микрорайона. В этом можно не сомневаться.
Да будет сквер!
Григорий Воловой
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