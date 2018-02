play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Да будет сквер! Категория: Наши репортажи







"По многочисленным обращениям жителей избирательного округа № 3 «Борисовский», на пустыре между ЖД больницей и д.6 по ул. Полоза начато строительство парка отдыха.

Управлением архитектуры разработан проект и даны задания соответствующим службам на подготовку территории. Будут осуществлены саночистка и снос отдельных деревьев, конкретно указанных разработчиками проекта, при этом, большинство из таких деревьев ветхие, либо поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий".



Депутат уточняет, что строительство парка - это совместный проект: подготовительные работы организуются городскими властями, в т.ч. расширение территории сквера, за счет переноса забора ЖД больницы вправо, а также переноса коммуникаций, а вся инфраструктура парка будет обустроена за счет привлеченных О.Петриком спонсорских средств.



А вот и план сквера:





Что по этому поводу сказать? Благое дело задумали! Ведь то, что там было, иначе как гадюшником на природе не назовешь. Некоторые жители близлежащих домов приходили туда на пикники и оставляли после себя кучи мусора. Деревьями никто не занимался и благоустройство там не осуществлялось.

Конечно, пройдет еще немало лет, пока не поднимутся ввысь новые деревья. Но то, что если проект сквера будет воплощен в жизнь - станет лучше для жителей микрорайона. В этом можно не сомневаться.

Да будет сквер!

Григорий Воловой

В социальных сетях поднялся вопрос о правомерности сноса деревьев в микрорайоне "Борисовка" (ул. Полоза - ж/д поликлиника). Действительно, как сообщает депутат Верховного Совета ПМР Олег Петрик:Депутат уточняет, что строительство парка - это совместный проект: подготовительные работы организуются городскими властями, в т.ч. расширение территории сквера, за счет переноса забора ЖД больницы вправо, а также переноса коммуникаций, а вся инфраструктура парка будет обустроена за счет привлеченных О.Петриком спонсорских средств.Что по этому поводу сказать? Благое дело задумали! Ведь то, что там было, иначе как гадюшником на природе не назовешь. Некоторые жители близлежащих домов приходили туда на пикники и оставляли после себя кучи мусора. Деревьями никто не занимался и благоустройство там не осуществлялось.Конечно, пройдет еще немало лет, пока не поднимутся ввысь новые деревья. Но то, что если проект сквера будет воплощен в жизнь - станет лучше для жителей микрорайона. В этом можно не сомневаться.Да будет сквер!Григорий Воловой Сегодня, 13:44

DTV

Просмотров: 2

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.