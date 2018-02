play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Итоги за год подвели в Арибитражном суде Приднестровья Категория: Новости дня

Как рассказал на Пленуме Арбитражного суда его председатель Александр Кийко, в 2017 году на рассмотрение поступило 1 013 исковых заявлений, что почти на 600 исков меньше по сравнению с 2016 годом. При этом количество дел, по которым заявленные требования были удовлетворены, составляет почти 81,7%, частично - 1,3%, отказано в удовлетворении требований в 17%.

Число рассмотренных за 2017 год дел с вынесением решения по гражданским правоотношениям -236. Превалируют споры, возникающие о взыскании долга и неустойки, пени и процентов - 143 дела, о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки - 10 дел. Рассмотрено с вынесением решения 19 дел о признании права отсутствующим.

Что касается дел, возбужденных по инициативе налоговых инспекций городов и районов, таких в 2017 году было рассмотрено 148 заявлений. В основном они касались взыскания задолженности перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (52 дела). Сумма удовлетворенных требований по всем делам от налоговых органов составила почти 32 миллиона рублей.

По его словам, в Арбитражном суде работают 12 судей, хотя по штатному расписанию указано 16 человек. «В среднем один судья в месяц рассматривает 6 дел, а в год – около 70-ти. Поэтому даже при нашем составе из 12-ти человек мы справляемся с работой», - заметил Александр Кийко.



Отдельно Александр Кийко остановился на земельных спорах. В 2017 году Арбитражный суд рассмотрел 86 таких дел, из них 28 дел о признании недействительными нормативных актов Президента ПМР, несоответствующих законам и нарушающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

