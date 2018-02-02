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Итоги за год подвели в Арибитражном суде Приднестровья

Итоги за год подвели в Арибитражном суде Приднестровья
Как рассказал на Пленуме Арбитражного суда его председатель Александр Кийко, в 2017 году на рассмотрение поступило 1 013 исковых заявлений, что почти на 600 исков меньше по сравнению с 2016 годом. При этом количество дел, по которым заявленные требования были удовлетворены, составляет почти 81,7%, частично - 1,3%, отказано в удовлетворении требований в 17%.
Число рассмотренных за 2017 год дел с вынесением решения по гражданским правоотношениям -236. Превалируют споры, возникающие о взыскании долга и неустойки, пени и процентов - 143 дела, о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки - 10 дел. Рассмотрено с вынесением решения 19 дел о признании права отсутствующим.
Что касается дел, возбужденных по инициативе налоговых инспекций городов и районов, таких в 2017 году было рассмотрено 148 заявлений. В основном они касались взыскания задолженности перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (52 дела). Сумма удовлетворенных требований по всем делам от налоговых органов составила почти 32 миллиона рублей.
По его словам, в Арбитражном суде работают 12 судей, хотя по штатному расписанию указано 16 человек. «В среднем один судья в месяц рассматривает 6 дел, а в год – около 70-ти. Поэтому даже при нашем составе из 12-ти человек мы справляемся с работой», - заметил Александр Кийко.

Отдельно Александр Кийко остановился на земельных спорах. В 2017 году Арбитражный суд рассмотрел 86 таких дел, из них 28 дел о признании недействительными нормативных актов Президента ПМР, несоответствующих законам и нарушающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
«По указанной категории дел в защиту государственных и общественных интересов хозяйствующие субъекты и Прокурор ПМР обращались в Арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными распоряжений Президента ПМР о предоставлении в долгосрочное пользование земельных участков, изданных за период с 2012 по 2016 годы в нарушение действующего земельного законодательства. По 24 делам были вынесены решения об удовлетворении заявленных требований, по 4 делам вынесено определение о прекращении производства в связи с добровольным отказом заявителей от своих требований», - обратил внимание Председатель Арбитражного суда.
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