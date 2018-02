play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Прогноз погоды на неделю: на Молдову надвигаются снегопады Категория: Новости дня

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье на территории всей страны ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха ночью составит в среднем +3..+6 градусов по Цельсию, а днем — от +4 до +7. Возможны слабые осадки в виде слабого дождя, а на севере страны — дождя со снегом. Атмосферное давление в пониженное.

В ближайшие дни, 5 и 6 февраля, по прогнозам, ожидается понижение температур — днем до +1..+4 градусов и без осадков.

Со среды, 7 февраля, на всей территории страны ожидаются слабый снег с дождем. Похолодает до —1..+2. В четверг снег усилится, а температурный режим не изменится. В пятницу также вероятны осадки. Ожидается —2..+1.

В субботу погода кардинально изменится — днем воздух прогреется в среднем до +5..+8. Сегодня, 06:34

