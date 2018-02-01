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Прогноз погоды на неделю: на Молдову надвигаются снегопады

Прогноз погоды на неделю: на Молдову надвигаются снегопады
Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье на территории всей страны ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха ночью составит в среднем +3..+6 градусов по Цельсию, а днем — от +4 до +7. Возможны слабые осадки в виде слабого дождя, а на севере страны — дождя со снегом. Атмосферное давление в пониженное.
В ближайшие дни, 5 и 6 февраля, по прогнозам, ожидается понижение температур — днем до +1..+4 градусов и без осадков.
Со среды, 7 февраля, на всей территории страны ожидаются слабый снег с дождем. Похолодает до —1..+2. В четверг снег усилится, а температурный режим не изменится. В пятницу также вероятны осадки. Ожидается —2..+1.
В субботу погода кардинально изменится — днем воздух прогреется в среднем до +5..+8.
  • Сегодня, 06:34
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