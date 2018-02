play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Задай свой вопрос президенту Молдовы! Категория: Новости дня



Записались на интервью президента Молдовы Игоря Додона.

Готовим вопросы.

А какой вопрос задали бы вы, если представилась такая возможность?







Присылайте свои вопросы на почту: nv893@mail.ru Сегодня, 17:15

