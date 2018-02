play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Прощай газета "Профсоюзные вести"! Категория: Наши репортажи



Заканчивается эпопея, которая развернулась вокруг газеты профсоюзов "Профсоюзные вести", выходившей в свет более 25 лет.

Напомним читателям, что в силу ряда объективных причин, Федерация профсоюзов Приднестровья (ФПП) перестала быть учредителем газеты. А новый руководитель ФПП, Виктор Иванченков, которого многие оценивают как ставленника "Обновления", читай - "Шерифа", поставил задачу убрать из газеты Людмилу Коваль, которая возглавляла газету много лет. Проблема главреда была в том, что она выступила на стороне предыдущего президента в период предвыборной кампании. Так как забрать газету у ООО было нельзя, а ФПП не имела юридически никаких прав, то депутаты ВС ПМР придумали уникальное решение: они законодательно присвоили ФПП право на использование слова "профсоюз" и его производных. То есть, чтобы газета называлась "Профсоюзные вести", надо истребовать разрешение ФПП.

В прошлую пятницу состоялся президиум ФПП. Среди рассматриваемых вопросов был и вопрос о газете. Естественно, такого разрешения газета не получила.

Поэтому перед более чем тысячей подписчиков и поклонников газеты, которая публиковала объективные и интересные материалы о ситуации в республике, замаячила реальная перспектива расстаться с любимым изданием.



- Это расправа над независимым СМИ, - считает Людмила Коваль, -заканчивается зачистка информационного поля в ПМР. У нас, за небольшими исключениями, практически не осталось независимых СМИ. Удар нанесен не только по газете, но и по репутации самой Федерации профсоюзов Приднестровья. Отличились и законодатели, которые приняли самый оригинальный закон на постсоветском пространстве, нарушив ряд положений Конституции, законов и трудового законодательства в т.ч. Это правовой беспредел!



Насколько известно "Днестр ТВ", ФПП уже отказала одной крупной профсоюзной организации, которая проявила самостоятельность, называться "профсоюзной". Монополия действует и здесь!

Что сказать? Федерация профсоюзов, которая так робко высказывает (что бывает очень редко!) свое мнение в защиту прав членов профсоюзов, потратила огромное количество энергии, чтобы убрать неугодного редактора и закрыть газету, которые многие ассоциируют с республикой.



И грустно и смешно. Занавес опустился. "Профсоюзка" приказала долго жить. Как ни странно, ФПП почила еще раньше...

Заканчивается эпопея, которая развернулась вокруг газеты профсоюзов "Профсоюзные вести", выходившей в свет более 25 лет.Напомним читателям, что в силу ряда объективных причин, Федерация профсоюзов Приднестровья (ФПП) перестала быть учредителем газеты. А новый руководитель ФПП, Виктор Иванченков, которого многие оценивают как ставленника "Обновления", читай - "Шерифа", поставил задачу убрать из газеты, которая возглавляла газету много лет. Проблема главреда была в том, что она выступила на стороне предыдущего президента в период предвыборной кампании. Так как забрать газету у ООО было нельзя, а ФПП не имела юридически никаких прав, то депутаты ВС ПМР придумали уникальное решение: они законодательно присвоили ФПП право на использование слова. То есть, чтобы газета называлась "Профсоюзные вести", надо истребовать разрешение ФПП.В прошлую пятницу состоялся президиум ФПП. Среди рассматриваемых вопросов был и вопрос о газете. Естественно, такого разрешения газета не получила.Поэтому перед более чем тысячей подписчиков и поклонников газеты, которая публиковала объективные и интересные материалы о ситуации в республике, замаячила реальная перспектива расстаться с любимым изданием.Насколько известно "Днестр ТВ", ФПП уже отказала одной крупной профсоюзной организации, которая проявила самостоятельность, называться "профсоюзной". Монополия действует и здесь!Что сказать? Федерация профсоюзов, которая так робко высказывает (что бывает очень редко!) свое мнение в защиту прав членов профсоюзов, потратила огромное количество энергии, чтобы убрать неугодного редактора и закрыть газету, которые многие ассоциируют с республикой.И грустно и смешно. Занавес опустился. "Профсоюзка" приказала долго жить. Как ни странно, ФПП почила еще раньше... Сегодня, 18:26

DTV

Просмотров: 2

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.