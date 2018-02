play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Снимут ли Грудинина с выборов? Категория: Новости дня



Ситуация почти что по Шекспиру :“Быть или не быть, вот в чем вопрос!” Похоже, что Павел Николаевич Грудинин, оппозиционный кандидат в Президенты РФ, пошел ва-банк. В ответ на обнаруженные провластными журналистами его очередные незакрытые счета в западных банках, и последовавшие после этого из Центризбиркома настоятельные призывы предоставить документы об их закрытии в соответствии с действующим законодательством, Грудинин вместо того, чтобы оправдываться начал огрызаться.



Сначала по поводу счетов начал говорить заместитель Председателя Центризбиркома Николай Булаев и потребовал от Грудинина представить справки об их закрытии. Но к тому моменту Директора совхоза уже, видимо, так допекли с этими счетами, что он отбросил всякую дипломатичность и издевательски, в свою очередь, попросил предоставить ему на этот счет письменный запрос. В ответ Центризбирком ввел в бой своего принципиальнейшего Председателя – Эллу Памфилову. Теперь уже она потребовала того же от Павла Николаевича. Причем, на видео хорошо видно, что нервы у дамы на пределе.







Элла Александровна попросила Павла Николаевича лично прибыть в Центризбирком и дать необходимые пояснения. Ответ на заставил себя ждать. Госпожу Памфилову товарищ Грудинин отослал …. В Налоговую инспекцию. А сам Павел Николаевич бросать своих избирателей, с которыми в данный момент встречается в Новосибирске и мчаться как Сивка-бурка в Москву по первому вызову Эллы Александровны не намерен.



Скандал, как мы видим, нарастает. И он Павлу Александровичу выгоден. Ведь когда КПРФ выдвинула его кандидатом от своей партии в Президенты РФ, его в стране мало кто знал. Теперь узнаваемость резко повысилась. Грудинин действует по принципу “Все, что не некролог, есть реклама”.



Поначалу, многие изумились, как человек, претендующий на высший пост в государстве, мог так подставиться со счетами, забыть закрыть все зарубежные и сообщить об этом в ЦИК. Я вот тоже изумился, только предположил о наличии у КПРФ и Грудинина некоего плана действий по раскрутке, и какой-то более тонкой, скрытой от российского обывателя игры. И эта игра содержала в себе элементы игры в поддавки, специально выброшенной наживки для оппонентов из Администрации действующего Президента. Да и не так уж внезапно Грудинина выставили на выборы. Кто регулярно смотрел ночные ток-шоу с Владимиром Соловьевым, тот знает, что за последний год Грудинин частенько бывал у него в гостях. То есть кто-то мудро и дальновидно готовил кандидатуру Павла Николаевича под президентские выборы.



И вот сейчас у действующей власти очень нехороший выбор. Или она организует снятие Грудинина с президентской гонки руками ЦИК и Эллы Александровны Памфиловой лично, используя в качестве повода историю со счетами и формальное нарушение действующего законодательства, или же закрывает глаза, и тогда Грудинин идет на выборы, где, что очень даже вероятно, устраивает Владимиру Владимировичу второй тур.



Неизвестно, что хуже. Сними сейчас Грудинина с выборов и вот вам готовый лидер оппозиции! Популярный. Все 18 лет нахождения Путина у власти такого лидера не было, а теперь будет. Причем с прекрасными шансами выиграть через шесть лет следующие президентские выборы. Да и народу это не понравится. Скажут, что Путин испугался. А это удар по имиджу. А уж что на Западе то скажут. Ясно, что скажут. Что у новоизбранного Президента ограниченная легитимность.



Так что отнюдь Павел Николаевич не подставился. Просто большинство думает, что он вышел на спринтерскую гонку, где у него шансов против Владимира Владимировича не так много, а на самом деле он в уме стайерский забег держит. И кто-то очень ушлый и сообразительный подсказал ему эту схему.



Ну а в случае, если Элла Александровна не решится снять товарища Грудинина с гонки, а это реально, поскольку как умная женщина она прекрасно понимает, что ее подставляют, то тогда народ допетрит, что раз не сняли, то и счетов не было. Оболгали мужика. И осознание этого момента только добавит Павлу Александровичу голосов, что резко повышает вероятность второго тура, который власти не нужен, и, более того, неприемлем.



Настоящие президентские выборы носят, как уже подметили многие аналитики, плебисцитарный характер. Фактически это референдум о доверии Путину. Второй тур означает проигрыш референдума. И даже последующая победа не выправляет ситуации. Второй тур означает отсутствие всенародного мандата доверия. А этого допустить власть не может.



И вот на фоне всего этого пресс-секретарь Президента Песков объявляет о болезни Президента и переносе ряда важных совещаний. В первый раз за все время у нас Президент заболел, и в первый раз об этом объявили народу. Значит что-то пошло не так. И это уже серьезно.



В болезнь Президента я не верю. Скорее в связи с чрезвычайными обстоятельствами в Администрации Президента идет мозговой штурм, как быть дальше. Ведь популярность Грудинина уже давно превысила 7,5%, который ему приписывает ВЦИОМ, а сам он уже не так корректен, как в начале компании, и действует напористо и даже нагло. Ближайшие дни покажут, какое решение было принято. А то, что что-то назревает, просто витает в воздухе. Тут еще и сексуально-коррупационный скандал с Дерипаской. Кто-то Настю Рыбку, девушку из эскорт-услуг, вытащил со своими разоблачениями на свет божий в нужный момент. А Дерипаска, как мы помним, не просто Олигарх, он член Семьи, на дочери зятя Ельцина Юмашева женат. То есть и по Семье залп дали. Не верю я в подобные совпадения. Какие то весьма влиятельные круги вступили в борьбу за власть, и это отнюдь не Зюганов и Болдырев. 