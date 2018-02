play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Поезд «Киев — Москва» стал самым прибыльным на украинской «железке» Категория: Интересное видео

Пассажирские перевозки на Восток приносят «незалежной» прибыль, а на Запад — убытки

О том, какое значение Россия имеет для жителей Украины лучше судить не по официальным сообщениям, служащим порой целям пропаганды, а по косвенным признакам. Например, трафику пассажиров поездов в бывшую «метрополию». Как оказалось, именно поезда в Россию приносят «Украинским железным дорогам» наибольшую прибыль.



Так, в 2017 году самым прибыльным стал поезд «Киев-Москва». Имея среднюю «заселенность» в 77% он принес 154 млн. гривен дохода. «Одесса-Москва» с 98 млн. гривен на втором месте. «Киев -Петербург» показал более скромные результат — 20 млн. гривен. Такие данные содержатся в ответе «Укрзализныци» на запрос корреспондента украинского портала LB.ua.

Прибыльными оказались и другие поезда в Россию. Среди них: «Хмельницкий — Москва», «Львов — Москва», «Ковель — Москва», «Харьков — Москва». Как видим, наша столица привлекает жителей как Западной, так и Восточной Украины.

А вот поезда из Киева и Мариуполя во Львов оказались убыточными. Также как и маршрут Киев — Рахов — административный центр Закарпатской области. В целом же пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине в прошлом году принесли убыток в 3,5 млрд. гривен. Не будь рядом с Украиной России, эта цифра была бы еще больше.

В 2018 году пассажиры «незалежной», стремящиеся в Россию, будут приносить тамошним железным дорогам еще больше прибыли. Ведь Украину ждет двойное повышение цен на железнодорожные билеты. Они вплотную приблизятся к ценам на автобусные перевозки. Именно этими двумя наиболее доступными способами и едут в Россию многочисленные трудовые мигранты с Украины.

По данным РАНХиГС, по состоянию на август 2017 Украина лидировала по числу мигрантов в России. Их было свыше 2,3 млн. человек и большинство из них где-то работало. Занимавшие второе и третье места Узбекистан и Таджикистан существенно отставали: 1,9 млн. и 1,1 млн. мигрантов.

Надо учитывать, что в отличии от среднеазиатов, украинцы в России часто трудятся на позициях, требующих более высокой квалификации. Это приводит к вымыванию образованных, квалифицированных кадров на самой Украине. Так, на западе страны уже стало сложно найти толковую строительную бригаду или квалифицированный медицинский персонал. Врачей не хватает даже в Киеве. Уезжают инженеры, авиаконструкторы, специалисты ВПК. «СП» подробно рассказывала об этой проблеме осенью 2017 года.

По словам президента Украинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, летом 2017 года за рубежом находилось около 5 млн. украинцев. Большинство тех, кто уехал не в Россию, а на Запад, трудились в Польше (1,3 млн. официальных приглашений). Из них 93% занимались физическим трудом.

Среди тех, кто стабильно, из года в год, ездит в Россию на заработки с Украины много вахтовиков, работающих на нефтяных промыслах Сибири. Об этом «СП» рассказал тюменский журналист и бывший боец народного ополчения Донбасса Ростислав Журавлев.



— Здесь, на нефтегазовых месторождениях, можно очень хорошо заработать. Ни на Украине, ни в Польше на ягодах столько не заработаешь, как у нас. Даже несмотря на то, что сейчас зарплаты снижаются, становятся скромнее, в зависимости от разряда и компании-работодателя люди могут получать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц.

Хотя это очень тяжелый труд, идущие с востока поезда забиты вахтовиками. В основном из Западной Украины. Те, кто хочет попасть на Ямал из Москвы едут через Киров до Лабытнанги. Там на пароме до Салехарда и дальше, туда, где «Ямал-СПГ» и т. п. А те, кто едет в Югру и на материковую часть Ямала, которая не соединяется с прибрежной океанской зоной, садятся на поезда на Новый Уренгой. Они как раз идут через нашу Тюмень.



«СП»: — Известно, что вахтовые поезда пользуются дурной славой. А уж сейчас, когда на Украине фактически война…

— Да, там бывают всякие инциденты… Однажды я ехал с товарищами в таком поезде. Нас пригласили наблюдателями на выборы. А мы в «Горках» все (популярная у ополченцев Донбасса униформа — авт.) и чуть ли не с нашивками. Нас было десять человек, в том числе бывший начальник ПВО ЛНР. Махровая такая гоп-компания. Так эти вахтовики боялись пить, пока мы спать не легли. Драться им нельзя — сразу депортируют. Деньги никто терять не хочет.



«СП»: — А как же Бандера?

— Когда дело касается собственного кармана, они могут и потерпеть, забыть на время и про «гидность» и про «незалежность». И сразу начинают говорить на чистом русском языке…



«СП»: — Как так получилось, что на север Сибири едет так много идейных «западенцев»?

— Здесь еще с советских времен очень мощная западноукраинская диаспора. Например, на Ямале только официально она насчитывает около 10 процентов от всего населения.

Кстати, не секрет, что многие местные ямальские чиновники ездят отдыхать к себе домой на Западную Украину. Формально они все российские граждане. При этом все прекрасно знают украинский язык. Не суржик, а настоящую мову. Ведь, история с уренгойским мальчиком в Германии случилась не просто так. Его учительница получала образование на Украине, ее родственники служили в т.н. «АТО». Сейчас, во время событий на Донбассе, это очень больная здесь тема.

Такое положение сложилось исторически. На Западной Украине были какие-то нефтегазовые учебные заведения и студентов отправляли сюда по комсомольским путевкам. Всего же за советский период к нам приехало с Украины более трех миллионов человек. Это не только нефтяники, но и строители, авиаторы и т. д. Потом кто-то уехал на родину, но многие обзавелись семьями и остались.

Хотя, конечно, были и те, кто пришел сюда еще с Ермаком (смеется — авт.). Также были бандеровцы, осужденные за то, что они творили на Украине во время войны. После освобождения многие из них тоже осели в наших краях. То есть было несколько исторических волн. Все эти связи сохраняются и поэтому с Западной Украины по-прежнему едут сюда на заработки.

А вообще, отношения двух стран сейчас выглядят совсем странно. Так, в Тюмени недавно провели межрегиональный фестиваль народного украинского творчества «Сорочинская ярмарка». Я делал оттуда репортаж. Ведь и у нас украинцы — третья по численности диаспора. А в это время в Киеве презентовали новую эмблему службы разведки, где сова протыкает мечом Россию на карте мира. Увы.



О некоторых аспектах миграции из Украины в Россию «СП» рассказал политолог Александр Асафов.



— Несмотря на все усилия украинской власти, люди оттуда все равно продолжают ехать в Россию и на заработки и в поисках возможности переехать сюда жить, остаться у родственников или знакомых. Это обстоятельство для Киева неприятно и он будет с ним бороться.



«СП»: — Но с обретением безвиза украинцы получили возможность жить в Европе…

— Конечно, украинский Госстат отчитался о фактах пересечения границы и получилось, что границу с Польшей пересекали чаще. Но они сами оговорились, что в это число входят и челноки из приграничной зоны, которые ездят туда-сюда по несколько раз в день.



«СП»: — Каковы, по-вашему, политические аспекты миграции с Украины в Россию?

— Любая трудовая миграция, особенно когда она идет неконтролируемым, стихийным, а порой и нелегальным путем, несет определенные риски для принимающего государства. Например, под прикрытием «заробитчан» в Россию пытаются проникнуть радикальные украинские националисты, которые могут планировать теракты.

Ведь Киев помимо «бумажной» оборонной войны с Россией ведет еще и вполне полноценные военные действия против нашей страны. Это видно по Крыму. Есть попытки сбора информации, пересечения границы с оружием, либо подготовки терактов. Как бы этот террористический транзит не отслеживали, определенные риски остаются.

Тем более, что лидеры украинских националистов говорят, что надо устраивать теракты во время Чемпионата мира по футболу.



«СП»: — А что можно сказать об экономической стороне вопроса?

— Миграция наносит ущерб российскому рынку труда и уводит в серую зону средства, которые потом пересылаются за пределы государства.

Кроме того, миграция стимулирует преступность. Тут и фактическая торговля людьми — проституция, трафик наркотиков и т. п. Ведь известно, на что украинские сайтах по трудоустройству вербуют курьеров для закладки наркотиков в регионах России. Это открытые данные. И вот эти риски, связанные с безопасностью, даже выше, чем политические риски.



«СП»: — Что же делать? Закрыть границу?

— Россия не должна отказывать украинцам, которые бегут со своей родины в поисках лучшей доли. Все-таки, мы — один народ. И из-за синего паспорта нельзя отказывать человеку в осуществлении его базовых прав. Если люди не несут угрозы государству, нужно войти в их положение, понять, откуда они приехали, что там на самом деле происходит и работать с этим в рамках государства. Так, в 2017 году самым прибыльным стал поезд «Киев-Москва». Имея среднюю «заселенность» в 77% он принес 154 млн. гривен дохода. «Одесса-Москва» с 98 млн. гривен на втором месте. «Киев -Петербург» показал более скромные результат — 20 млн. гривен. Такие данные содержатся в ответе «Укрзализныци» на запрос корреспондента украинского портала LB.ua.Прибыльными оказались и другие поезда в Россию. Среди них: «Хмельницкий — Москва», «Львов — Москва», «Ковель — Москва», «Харьков — Москва». Как видим, наша столица привлекает жителей как Западной, так и Восточной Украины.А вот поезда из Киева и Мариуполя во Львов оказались убыточными. Также как и маршрут Киев — Рахов — административный центр Закарпатской области. В целом же пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине в прошлом году принесли убыток в 3,5 млрд. гривен. Не будь рядом с Украиной России, эта цифра была бы еще больше.В 2018 году пассажиры «незалежной», стремящиеся в Россию, будут приносить тамошним железным дорогам еще больше прибыли. Ведь Украину ждет двойное повышение цен на железнодорожные билеты. Они вплотную приблизятся к ценам на автобусные перевозки. Именно этими двумя наиболее доступными способами и едут в Россию многочисленные трудовые мигранты с Украины.По данным РАНХиГС, по состоянию на август 2017 Украина лидировала по числу мигрантов в России. Их было свыше 2,3 млн. человек и большинство из них где-то работало. Занимавшие второе и третье места Узбекистан и Таджикистан существенно отставали: 1,9 млн. и 1,1 млн. мигрантов.Надо учитывать, что в отличии от среднеазиатов, украинцы в России часто трудятся на позициях, требующих более высокой квалификации. Это приводит к вымыванию образованных, квалифицированных кадров на самой Украине. Так, на западе страны уже стало сложно найти толковую строительную бригаду или квалифицированный медицинский персонал. Врачей не хватает даже в Киеве. Уезжают инженеры, авиаконструкторы, специалисты ВПК. «СП» подробно рассказывала об этой проблеме осенью 2017 года.По словам президента Украинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, летом 2017 года за рубежом находилось около 5 млн. украинцев. Большинство тех, кто уехал не в Россию, а на Запад, трудились в Польше (1,3 млн. официальных приглашений). Из них 93% занимались физическим трудом.Среди тех, кто стабильно, из года в год, ездит в Россию на заработки с Украины много вахтовиков, работающих на нефтяных промыслах Сибири. Об этом «СП» рассказал тюменский журналист и бывший боец народного ополчения Донбасса Ростислав Журавлев.— Здесь, на нефтегазовых месторождениях, можно очень хорошо заработать. Ни на Украине, ни в Польше на ягодах столько не заработаешь, как у нас. Даже несмотря на то, что сейчас зарплаты снижаются, становятся скромнее, в зависимости от разряда и компании-работодателя люди могут получать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц.Хотя это очень тяжелый труд, идущие с востока поезда забиты вахтовиками. В основном из Западной Украины. Те, кто хочет попасть на Ямал из Москвы едут через Киров до Лабытнанги. Там на пароме до Салехарда и дальше, туда, где «Ямал-СПГ» и т. п. А те, кто едет в Югру и на материковую часть Ямала, которая не соединяется с прибрежной океанской зоной, садятся на поезда на Новый Уренгой. Они как раз идут через нашу Тюмень.— Да, там бывают всякие инциденты… Однажды я ехал с товарищами в таком поезде. Нас пригласили наблюдателями на выборы. А мы в «Горках» все (популярная у ополченцев Донбасса униформа — авт.) и чуть ли не с нашивками. Нас было десять человек, в том числе бывший начальник ПВО ЛНР. Махровая такая гоп-компания. Так эти вахтовики боялись пить, пока мы спать не легли. Драться им нельзя — сразу депортируют. Деньги никто терять не хочет.— Когда дело касается собственного кармана, они могут и потерпеть, забыть на время и про «гидность» и про «незалежность». И сразу начинают говорить на чистом русском языке…— Здесь еще с советских времен очень мощная западноукраинская диаспора. Например, на Ямале только официально она насчитывает около 10 процентов от всего населения.Кстати, не секрет, что многие местные ямальские чиновники ездят отдыхать к себе домой на Западную Украину. Формально они все российские граждане. При этом все прекрасно знают украинский язык. Не суржик, а настоящую мову. Ведь, история с уренгойским мальчиком в Германии случилась не просто так. Его учительница получала образование на Украине, ее родственники служили в т.н. «АТО». Сейчас, во время событий на Донбассе, это очень больная здесь тема.Такое положение сложилось исторически. На Западной Украине были какие-то нефтегазовые учебные заведения и студентов отправляли сюда по комсомольским путевкам. Всего же за советский период к нам приехало с Украины более трех миллионов человек. Это не только нефтяники, но и строители, авиаторы и т. д. Потом кто-то уехал на родину, но многие обзавелись семьями и остались.Хотя, конечно, были и те, кто пришел сюда еще с Ермаком (смеется — авт.). Также были бандеровцы, осужденные за то, что они творили на Украине во время войны. После освобождения многие из них тоже осели в наших краях. То есть было несколько исторических волн. Все эти связи сохраняются и поэтому с Западной Украины по-прежнему едут сюда на заработки.А вообще, отношения двух стран сейчас выглядят совсем странно. Так, в Тюмени недавно провели межрегиональный фестиваль народного украинского творчества «Сорочинская ярмарка». Я делал оттуда репортаж. Ведь и у нас украинцы — третья по численности диаспора. А в это время в Киеве презентовали новую эмблему службы разведки, где сова протыкает мечом Россию на карте мира. Увы.О некоторых аспектах миграции из Украины в Россию «СП» рассказал политолог Александр Асафов.— Несмотря на все усилия украинской власти, люди оттуда все равно продолжают ехать в Россию и на заработки и в поисках возможности переехать сюда жить, остаться у родственников или знакомых. Это обстоятельство для Киева неприятно и он будет с ним бороться.— Конечно, украинский Госстат отчитался о фактах пересечения границы и получилось, что границу с Польшей пересекали чаще. Но они сами оговорились, что в это число входят и челноки из приграничной зоны, которые ездят туда-сюда по несколько раз в день.— Любая трудовая миграция, особенно когда она идет неконтролируемым, стихийным, а порой и нелегальным путем, несет определенные риски для принимающего государства. Например, под прикрытием «заробитчан» в Россию пытаются проникнуть радикальные украинские националисты, которые могут планировать теракты.Ведь Киев помимо «бумажной» оборонной войны с Россией ведет еще и вполне полноценные военные действия против нашей страны. Это видно по Крыму. Есть попытки сбора информации, пересечения границы с оружием, либо подготовки терактов. Как бы этот террористический транзит не отслеживали, определенные риски остаются.Тем более, что лидеры украинских националистов говорят, что надо устраивать теракты во время Чемпионата мира по футболу.— Миграция наносит ущерб российскому рынку труда и уводит в серую зону средства, которые потом пересылаются за пределы государства.Кроме того, миграция стимулирует преступность. Тут и фактическая торговля людьми — проституция, трафик наркотиков и т. п. Ведь известно, на что украинские сайтах по трудоустройству вербуют курьеров для закладки наркотиков в регионах России. Это открытые данные. И вот эти риски, связанные с безопасностью, даже выше, чем политические риски.— Россия не должна отказывать украинцам, которые бегут со своей родины в поисках лучшей доли. Все-таки, мы — один народ. И из-за синего паспорта нельзя отказывать человеку в осуществлении его базовых прав. Если люди не несут угрозы государству, нужно войти в их положение, понять, откуда они приехали, что там на самом деле происходит и работать с этим в рамках государства.

Источник Вчера, 19:21

DTV

Просмотров: 75

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.