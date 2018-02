play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Тараклия отметила "Трифон зарезан" Категория: Интересное видео, Новости дня



Праздник обрезки виноградной лозы, покровителя виноградников и садов, Трифона Зарезана отметили в Тараклии. У дома культуры 16 февраля было сооружено подворье – в этом году организаторы, примэрия, районный совет и сельхозпредприятие Agrogled приняли решение не выезжать в поле. На праздник пригласили гостей из Украины, Белорусского и Болгарского консульств, а также тех, кто имеет непосредственное отношение к виноградникам и винограду. Сегодня, 06:49

