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Тараклия отметила "Трифон зарезан"
Праздник обрезки виноградной лозы, покровителя виноградников и садов, Трифона Зарезана отметили в Тараклии. У дома культуры 16 февраля было сооружено подворье – в этом году организаторы, примэрия, районный совет и сельхозпредприятие Agrogled приняли решение не выезжать в поле. На праздник пригласили гостей из Украины, Белорусского и Болгарского консульств, а также тех, кто имеет непосредственное отношение к виноградникам и винограду.
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