



Праздник обрезки виноградной лозы, покровителя виноградников и садов, Трифона Зарезана отметили в Тараклии. У дома культуры 16 февраля было сооружено подворье – в этом году организаторы, примэрия, районный совет и сельхозпредприятие Agrogled приняли решение не выезжать в поле. На праздник пригласили гостей из Украины, Белорусского и Болгарского консульств, а также тех, кто имеет непосредственное отношение к виноградникам и винограду.